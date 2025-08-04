CotizacionesSecciones
Divisas / BRKR
Volver a Acciones

BRKR: Bruker Corporation

32.11 USD 1.15 (3.46%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BRKR de hoy ha cambiado un -3.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.99, mientras que el máximo ha alcanzado 34.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bruker Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRKR News

Rango diario
31.99 34.44
Rango anual
28.53 69.61
Cierres anteriores
33.26
Open
33.33
Bid
32.11
Ask
32.41
Low
31.99
High
34.44
Volumen
11.995 K
Cambio diario
-3.46%
Cambio mensual
-4.89%
Cambio a 6 meses
-23.18%
Cambio anual
-53.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B