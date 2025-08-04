Moedas / BRKR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRKR: Bruker Corporation
32.48 USD 0.37 (1.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRKR para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.48 e o mais alto foi 33.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Bruker Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRKR Notícias
- BRUKP: Bruker Corp 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock IPO (NASDAQ:BRKR)
- Bruker stock falls 12% after $600M convertible offering, TD Cowen maintains Hold
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- Bruker prices $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Bruker (BRKR) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Bruker stock falls after $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Bruker Corporation stock hits 52-week low at 29.68 USD
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker launches $600 million convertible preferred stock offering
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Bruker to pay $0.05 quarterly dividend in October
- Bruker's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Tumbles, Margins Contract
- Unlocking Bruker (BRKR) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- These Analysts Slash Their Forecasts On Bruker After Weaker-Than-Expected Q2 Results - Bruker (NASDAQ:BRKR)
- Stifel lowers Bruker stock price target to $40 on weak academic spending
- JPMorgan lowers Bruker stock price target to $50 from $60, maintains Overweight rating
- Barclays lowers Bruker stock price target to $43 from $46, maintains Overweight rating
- Bruker Corporation (BRKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Bruker Q2 2025 misses forecasts, stock drops
Faixa diária
32.48 33.11
Faixa anual
28.53 69.61
- Fechamento anterior
- 32.11
- Open
- 32.90
- Bid
- 32.48
- Ask
- 32.78
- Low
- 32.48
- High
- 33.11
- Volume
- 223
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- -3.79%
- Mudança de 6 meses
- -22.30%
- Mudança anual
- -53.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh