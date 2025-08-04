货币 / BRKR
BRKR: Bruker Corporation
33.47 USD 0.21 (0.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRKR汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点33.12和高点33.90进行交易。
关注Bruker Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BRKR新闻
- BRUKP: Bruker Corp 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock IPO (NASDAQ:BRKR)
- Bruker stock falls 12% after $600M convertible offering, TD Cowen maintains Hold
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- Bruker prices $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Bruker (BRKR) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Bruker stock falls after $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Bruker Corporation stock hits 52-week low at 29.68 USD
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker launches $600 million convertible preferred stock offering
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Bruker to pay $0.05 quarterly dividend in October
- Bruker's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Tumbles, Margins Contract
- Unlocking Bruker (BRKR) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- These Analysts Slash Their Forecasts On Bruker After Weaker-Than-Expected Q2 Results - Bruker (NASDAQ:BRKR)
- Stifel lowers Bruker stock price target to $40 on weak academic spending
- JPMorgan lowers Bruker stock price target to $50 from $60, maintains Overweight rating
- Barclays lowers Bruker stock price target to $43 from $46, maintains Overweight rating
- Bruker Corporation (BRKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Bruker Q2 2025 misses forecasts, stock drops
日范围
33.12 33.90
年范围
28.53 69.61
- 前一天收盘价
- 33.26
- 开盘价
- 33.33
- 卖价
- 33.47
- 买价
- 33.77
- 最低价
- 33.12
- 最高价
- 33.90
- 交易量
- 1.480 K
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- -0.86%
- 6个月变化
- -19.93%
- 年变化
- -51.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值