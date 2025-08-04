Valute / BRKR
BRKR: Bruker Corporation
33.17 USD 0.10 (0.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRKR ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.69 e ad un massimo di 33.67.
Segui le dinamiche di Bruker Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.69 33.67
Intervallo Annuale
28.53 69.61
- Chiusura Precedente
- 33.27
- Apertura
- 33.08
- Bid
- 33.17
- Ask
- 33.47
- Minimo
- 32.69
- Massimo
- 33.67
- Volume
- 8.684 K
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- -20.65%
- Variazione Annuale
- -52.35%
20 settembre, sabato