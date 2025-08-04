クォートセクション
通貨 / BRKR
BRKR: Bruker Corporation

33.27 USD 1.16 (3.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRKRの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり32.48の安値と34.00の高値で取引されました。

Bruker Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.48 34.00
1年のレンジ
28.53 69.61
以前の終値
32.11
始値
32.90
買値
33.27
買値
33.57
安値
32.48
高値
34.00
出来高
7.653 K
1日の変化
3.61%
1ヶ月の変化
-1.45%
6ヶ月の変化
-20.41%
1年の変化
-52.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K