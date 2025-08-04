通貨 / BRKR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BRKR: Bruker Corporation
33.27 USD 1.16 (3.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRKRの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり32.48の安値と34.00の高値で取引されました。
Bruker Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRKR News
- BRUKP: Bruker Corp 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock IPO (NASDAQ:BRKR)
- Bruker stock falls 12% after $600M convertible offering, TD Cowen maintains Hold
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- Bruker prices $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Bruker (BRKR) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Bruker stock falls after $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Bruker Corporation stock hits 52-week low at 29.68 USD
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker launches $600 million convertible preferred stock offering
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Bruker to pay $0.05 quarterly dividend in October
- Bruker's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Tumbles, Margins Contract
- Unlocking Bruker (BRKR) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- These Analysts Slash Their Forecasts On Bruker After Weaker-Than-Expected Q2 Results - Bruker (NASDAQ:BRKR)
- Stifel lowers Bruker stock price target to $40 on weak academic spending
- JPMorgan lowers Bruker stock price target to $50 from $60, maintains Overweight rating
- Barclays lowers Bruker stock price target to $43 from $46, maintains Overweight rating
- Bruker Corporation (BRKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Bruker Q2 2025 misses forecasts, stock drops
1日のレンジ
32.48 34.00
1年のレンジ
28.53 69.61
- 以前の終値
- 32.11
- 始値
- 32.90
- 買値
- 33.27
- 買値
- 33.57
- 安値
- 32.48
- 高値
- 34.00
- 出来高
- 7.653 K
- 1日の変化
- 3.61%
- 1ヶ月の変化
- -1.45%
- 6ヶ月の変化
- -20.41%
- 1年の変化
- -52.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K