BRKR: Bruker Corporation
33.27 USD 1.16 (3.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRKR hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.48 bis zu einem Hoch von 34.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bruker Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.48 34.00
Jahresspanne
28.53 69.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.11
- Eröffnung
- 32.90
- Bid
- 33.27
- Ask
- 33.57
- Tief
- 32.48
- Hoch
- 34.00
- Volumen
- 7.653 K
- Tagesänderung
- 3.61%
- Monatsänderung
- -1.45%
- 6-Monatsänderung
- -20.41%
- Jahresänderung
- -52.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K