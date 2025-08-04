Валюты / BRKR
BRKR: Bruker Corporation
33.26 USD 1.19 (3.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRKR за сегодня изменился на 3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.71, а максимальная — 33.76.
Следите за динамикой Bruker Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRKR
Дневной диапазон
31.71 33.76
Годовой диапазон
28.53 69.61
- Предыдущее закрытие
- 32.07
- Open
- 32.04
- Bid
- 33.26
- Ask
- 33.56
- Low
- 31.71
- High
- 33.76
- Объем
- 10.486 K
- Дневное изменение
- 3.71%
- Месячное изменение
- -1.48%
- 6-месячное изменение
- -20.43%
- Годовое изменение
- -52.22%
