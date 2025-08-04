Devises / BRKR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRKR: Bruker Corporation
33.17 USD 0.10 (0.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRKR a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.69 et à un maximum de 33.67.
Suivez la dynamique Bruker Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRKR Nouvelles
- BRUKP: Bruker Corp 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock IPO (NASDAQ:BRKR)
- Bruker stock falls 12% after $600M convertible offering, TD Cowen maintains Hold
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- Bruker prices $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Bruker (BRKR) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Bruker stock falls after $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Bruker Corporation stock hits 52-week low at 29.68 USD
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker launches $600 million convertible preferred stock offering
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Bruker to pay $0.05 quarterly dividend in October
- Bruker's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Tumbles, Margins Contract
- Unlocking Bruker (BRKR) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- These Analysts Slash Their Forecasts On Bruker After Weaker-Than-Expected Q2 Results - Bruker (NASDAQ:BRKR)
- Stifel lowers Bruker stock price target to $40 on weak academic spending
- JPMorgan lowers Bruker stock price target to $50 from $60, maintains Overweight rating
- Barclays lowers Bruker stock price target to $43 from $46, maintains Overweight rating
- Bruker Corporation (BRKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Bruker Q2 2025 misses forecasts, stock drops
Range quotidien
32.69 33.67
Range Annuel
28.53 69.61
- Clôture Précédente
- 33.27
- Ouverture
- 33.08
- Bid
- 33.17
- Ask
- 33.47
- Plus Bas
- 32.69
- Plus Haut
- 33.67
- Volume
- 8.684 K
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- -1.75%
- Changement à 6 Mois
- -20.65%
- Changement Annuel
- -52.35%
20 septembre, samedi