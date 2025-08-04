Currencies / BRKR
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
BRKR: Bruker Corporation
33.59 USD 1.52 (4.74%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
BRKR exchange rate has changed by 4.74% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 31.71 and at a high of 33.67.
Follow Bruker Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRKR News
- BRUKP: Bruker Corp 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock IPO (NASDAQ:BRKR)
- Bruker stock falls 12% after $600M convertible offering, TD Cowen maintains Hold
- Why Bruker Stock Tumbled by Almost 12% Wednesday
- Bruker prices $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Bruker (BRKR) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Bruker stock falls after $600 million convertible preferred stock offering
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Bruker Corporation stock hits 52-week low at 29.68 USD
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker launches $600 million convertible preferred stock offering
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- ’Big Short’ investor Burry turned more bullish on second quarter
- Bruker to pay $0.05 quarterly dividend in October
- Bruker's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Tumbles, Margins Contract
- Unlocking Bruker (BRKR) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- These Analysts Slash Their Forecasts On Bruker After Weaker-Than-Expected Q2 Results - Bruker (NASDAQ:BRKR)
- Stifel lowers Bruker stock price target to $40 on weak academic spending
- JPMorgan lowers Bruker stock price target to $50 from $60, maintains Overweight rating
- Barclays lowers Bruker stock price target to $43 from $46, maintains Overweight rating
- Bruker Corporation (BRKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Bruker Q2 2025 misses forecasts, stock drops
Daily Range
31.71 33.67
Year Range
28.53 69.61
- Previous Close
- 32.07
- Open
- 32.04
- Bid
- 33.59
- Ask
- 33.89
- Low
- 31.71
- High
- 33.67
- Volume
- 5.645 K
- Daily Change
- 4.74%
- Month Change
- -0.50%
- 6 Months Change
- -19.64%
- Year Change
- -51.75%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%