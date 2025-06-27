Divisas / BKKT
BKKT: Bakkt Holdings Inc Class A
9.69 USD 0.50 (4.91%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BKKT de hoy ha cambiado un -4.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.56, mientras que el máximo ha alcanzado 10.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bakkt Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BKKT News
Rango diario
9.56 10.30
Rango anual
5.71 37.20
- Cierres anteriores
- 10.19
- Open
- 10.05
- Bid
- 9.69
- Ask
- 9.99
- Low
- 9.56
- High
- 10.30
- Volumen
- 1.110 K
- Cambio diario
- -4.91%
- Cambio mensual
- 12.81%
- Cambio a 6 meses
- 11.12%
- Cambio anual
- 0.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B