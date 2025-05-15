Валюты / BKKT
BKKT: Bakkt Holdings Inc Class A
10.19 USD 0.50 (5.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKKT за сегодня изменился на 5.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.22, а максимальная — 10.36.
Следите за динамикой Bakkt Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKKT
- Акции Bakkt растут после погашения всех долгосрочных долгов
- Bakkt stock rises after eliminating all remaining long-term debt
- Bakkt погасила конвертируемые облигации, устранив весь долгосрочный долг
- Bakkt redeems convertible debenture, eliminates all long-term debt
- Clear Street initiates Bakkt stock with Buy rating, sees 44% upside
- Benchmark initiates Bakkt stock with Buy rating, sets $13 price target
- Bakkt Holdings updates on MHT stake, customer offboarding, and custody plans
- Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bakkt Holdings reports Q2 2025 revenue growth amid challenges
- Bakkt Q2 2025 presentation: strategic shift to pure-play crypto infrastructure amid mixed results
- Bakkt Secures 30% Stake In Marusho Hotta, Rebranding As ‘Bitcoin JP’
- Bakkt Holdings to acquire 30% stake in Tokyo-listed MarushoHotta
- Bakkt (BKKT) Shares Plummet 40% Tuesday: What's Going On? - Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Bakkt stock plunges after pricing $75 million public offering
- Bitcoin Blitz: Bakkt Holdings Gear Up To Finance $1 Billion-Dollar Purchase
- Bakkt prices public offering of shares and warrants at $10 per share
- Bakkt announces public offering of class A common stock and warrants
- Bakkt to sell loyalty business, reports preliminary Q2 revenue
- Bakkt Holdings general counsel sells $10k in shares
- Bakkt (BKKT) CFO Alexander sells $12k in shares
- Crypto-exposed stocks rise as Bitcoin surges past $118,000
- Bakkt's Jump Into Bitcoin As A Treasury Strategy Distracts From Liquidity Angst (BKKT)
- Bakkt Holdings adjourns annual meeting to June 17
- Bakkt Holdings director De’Ana Dow sells shares worth $247,530
Дневной диапазон
9.22 10.36
Годовой диапазон
5.71 37.20
- Предыдущее закрытие
- 9.69
- Open
- 9.59
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 9.22
- High
- 10.36
- Объем
- 2.084 K
- Дневное изменение
- 5.16%
- Месячное изменение
- 18.63%
- 6-месячное изменение
- 16.86%
- Годовое изменение
- 6.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.