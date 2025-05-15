КотировкиРазделы
Валюты / BKKT
Назад в Рынок акций США

BKKT: Bakkt Holdings Inc Class A

10.19 USD 0.50 (5.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKKT за сегодня изменился на 5.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.22, а максимальная — 10.36.

Следите за динамикой Bakkt Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BKKT

Дневной диапазон
9.22 10.36
Годовой диапазон
5.71 37.20
Предыдущее закрытие
9.69
Open
9.59
Bid
10.19
Ask
10.49
Low
9.22
High
10.36
Объем
2.084 K
Дневное изменение
5.16%
Месячное изменение
18.63%
6-месячное изменение
16.86%
Годовое изменение
6.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.