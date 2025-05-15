Moedas / BKKT
BKKT: Bakkt Holdings Inc Class A
10.38 USD 0.69 (7.12%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKKT para hoje mudou para 7.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.82 e o mais alto foi 10.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Bakkt Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BKKT Notícias
- Ações da Bakkt sobem após eliminar toda dívida de longo prazo restante
- Bakkt stock rises after eliminating all remaining long-term debt
- Bakkt resgata debênture conversível, elimina toda dívida de longo prazo
- Bakkt redeems convertible debenture, eliminates all long-term debt
- Clear Street initiates Bakkt stock with Buy rating, sees 44% upside
- Benchmark initiates Bakkt stock with Buy rating, sets $13 price target
- Bakkt Holdings updates on MHT stake, customer offboarding, and custody plans
- Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bakkt Holdings reports Q2 2025 revenue growth amid challenges
- Bakkt Q2 2025 presentation: strategic shift to pure-play crypto infrastructure amid mixed results
- Bakkt Secures 30% Stake In Marusho Hotta, Rebranding As ‘Bitcoin JP’
- Bakkt Holdings to acquire 30% stake in Tokyo-listed MarushoHotta
- Bakkt (BKKT) Shares Plummet 40% Tuesday: What's Going On? - Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Bakkt stock plunges after pricing $75 million public offering
- Bitcoin Blitz: Bakkt Holdings Gear Up To Finance $1 Billion-Dollar Purchase
- Bakkt prices public offering of shares and warrants at $10 per share
- Bakkt announces public offering of class A common stock and warrants
- Bakkt to sell loyalty business, reports preliminary Q2 revenue
- Bakkt Holdings general counsel sells $10k in shares
- Bakkt (BKKT) CFO Alexander sells $12k in shares
- Crypto-exposed stocks rise as Bitcoin surges past $118,000
- Bakkt's Jump Into Bitcoin As A Treasury Strategy Distracts From Liquidity Angst (BKKT)
- Bakkt Holdings adjourns annual meeting to June 17
- Bakkt Holdings director De’Ana Dow sells shares worth $247,530
Faixa diária
9.82 10.53
Faixa anual
5.71 37.20
- Fechamento anterior
- 9.69
- Open
- 9.91
- Bid
- 10.38
- Ask
- 10.68
- Low
- 9.82
- High
- 10.53
- Volume
- 1.264 K
- Mudança diária
- 7.12%
- Mudança mensal
- 20.84%
- Mudança de 6 meses
- 19.04%
- Mudança anual
- 8.01%
