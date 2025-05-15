Währungen / BKKT
BKKT: Bakkt Holdings Inc Class A
10.75 USD 0.63 (6.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKKT hat sich für heute um 6.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.30 bis zu einem Hoch von 11.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bakkt Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.30 11.11
Jahresspanne
5.71 37.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.12
- Eröffnung
- 10.30
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Tief
- 10.30
- Hoch
- 11.11
- Volumen
- 1.543 K
- Tagesänderung
- 6.23%
- Monatsänderung
- 25.15%
- 6-Monatsänderung
- 23.28%
- Jahresänderung
- 11.86%
