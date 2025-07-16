Divisas / BC
BC: Brunswick Corporation
65.00 USD 0.63 (0.96%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BC de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.76, mientras que el máximo ha alcanzado 68.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brunswick Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BC News
- Brunswick cerrará instalaciones en México y Florida como parte de reestructuración
- Brunswick to close facilities in Mexico and Florida as part of restructuring
- Brunswick stock upgraded to Buy at Texas Capital on marine industry recovery
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Texas Instruments: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Earnings call transcript: Brunswick’s Q2 2025 EPS beats forecasts despite stock dip
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Brunswick’s outlook revised to stable from positive by S&P
- Brunswick downgraded to Baa3 by Moody’s as boat demand slumps
- Dominion Energy Q2 2025 slides: Offshore wind project 60% complete, guidance reaffirmed
- Ottawa cuts Confederation Bridge tolls, halves ferry fares across Eastern Canada
- Brunswick Corp price target raised to $59 from $43 at DA Davidson
- Brunswick Corporation: Shifting My View To More Neutral Given The Green Shoots (NYSE:BC)
- Caesars Entertainment to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Brunswick (BC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colonial H1 2025 presentation slides: 17% earnings growth as prime office strategy delivers
- Brunswick Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BC)
- Brunswick stock beats Q2 estimates, Citi reiterates Buy rating
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Brunswick Q2 2025 slides: Record cash flow offsets EPS decline and tariff pressure
- Brunswick tops Q2 expectations, but guides Q3 below consensus
- Brunswick earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- High imports, soft summer demand weigh on US gasoline
- Brunswick Corporation: A Long-Term Focus Makes This Attractive (NYSE:BC)
Rango diario
64.76 68.07
Rango anual
41.00 87.65
- Cierres anteriores
- 65.63
- Open
- 65.68
- Bid
- 65.00
- Ask
- 65.30
- Low
- 64.76
- High
- 68.07
- Volumen
- 1.162 K
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- 3.83%
- Cambio a 6 meses
- 20.75%
- Cambio anual
- -22.18%
