Валюты / BC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BC: Brunswick Corporation
65.63 USD 0.20 (0.31%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.18, а максимальная — 66.40.
Следите за динамикой Brunswick Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BC
- Brunswick stock upgraded to Buy at Texas Capital on marine industry recovery
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Texas Instruments: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Earnings call transcript: Brunswick’s Q2 2025 EPS beats forecasts despite stock dip
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Brunswick’s outlook revised to stable from positive by S&P
- Brunswick downgraded to Baa3 by Moody’s as boat demand slumps
- Dominion Energy Q2 2025 slides: Offshore wind project 60% complete, guidance reaffirmed
- Ottawa cuts Confederation Bridge tolls, halves ferry fares across Eastern Canada
- Brunswick Corp price target raised to $59 from $43 at DA Davidson
- Brunswick Corporation: Shifting My View To More Neutral Given The Green Shoots (NYSE:BC)
- Caesars Entertainment to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Brunswick (BC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colonial H1 2025 presentation slides: 17% earnings growth as prime office strategy delivers
- Brunswick Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BC)
- Brunswick stock beats Q2 estimates, Citi reiterates Buy rating
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Brunswick Q2 2025 slides: Record cash flow offsets EPS decline and tariff pressure
- Brunswick tops Q2 expectations, but guides Q3 below consensus
- Brunswick earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- High imports, soft summer demand weigh on US gasoline
- Brunswick Corporation: A Long-Term Focus Makes This Attractive (NYSE:BC)
- Brunswick declares quarterly dividend of $0.43 per share
- Justin Lord appointed as new CIO at Alberta Investment Management
Дневной диапазон
65.18 66.40
Годовой диапазон
41.00 87.65
- Предыдущее закрытие
- 65.43
- Open
- 65.47
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Low
- 65.18
- High
- 66.40
- Объем
- 1.372 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 4.84%
- 6-месячное изменение
- 21.92%
- Годовое изменение
- -21.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.