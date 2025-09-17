通貨 / BABA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.47 USD 3.62 (2.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BABAの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり161.30の安値と164.79の高値で取引されました。
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BABA News
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- Alibaba's AIDC Growth Nears Breakeven: A Path to Stronger Profits?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- BofAがIntel-Nvidia提携を受け、ASMLの目標株価をEUR941に引き上げ
- ASML stock price target raised to EUR941 by BofA on Intel-Nvidia deal
- China Ditches Google, Strikes Nvidia: The Trade War Just Got Smarter
- China's AI Gambit: Huawei Says Its SuperPod Crushes Nvidia's Power by 6.7x
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- ‘We Don’t Need Nvidia’ – China Tells its Tech Titans to Stop Buying Nvidia (NVDA) Chips - TipRanks.com
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Fed Meet; Nvidia Slides On China Ban (Live Coverage)
- Why Alibaba Stock Was Riding Higher on Wednesday
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- ムーディーズ、ソフトバンクグループの格付けをBa2に引き上げ、見通しは安定的
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- NVDA: Nvidia Stock Falls as China Orders Ban On New AI Chips
- 中国企業にNvidia AI チップの購入停止を命令、米下院議長は「非生産的」と批判
- China orders firms to stop buying Nvidia AI chips, US Speaker calls it counterproductive
- インテルの「Granite Rapids」プロセッサ、「意味ある増加」とKeyBancアナリスト
- General Mills、Nvidia、FedExが時間外取引で下落、NetflixとBaiduは上昇
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- OpenAI Valued at $300B, Projects $200B Revenue by 2030 - TipRanks.com
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
1日のレンジ
161.30 164.79
1年のレンジ
75.00 167.32
- 以前の終値
- 166.09
- 始値
- 162.50
- 買値
- 162.47
- 買値
- 162.77
- 安値
- 161.30
- 高値
- 164.79
- 出来高
- 37.206 K
- 1日の変化
- -2.18%
- 1ヶ月の変化
- 20.82%
- 6ヶ月の変化
- 22.32%
- 1年の変化
- 52.67%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B