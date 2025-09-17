Moedas / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
166.09 USD 3.86 (2.38%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BABA para hoje mudou para 2.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 163.26 e o mais alto foi 167.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
163.26 167.32
Faixa anual
75.00 167.32
- Fechamento anterior
- 162.23
- Open
- 166.00
- Bid
- 166.09
- Ask
- 166.39
- Low
- 163.26
- High
- 167.32
- Volume
- 56.558 K
- Mudança diária
- 2.38%
- Mudança mensal
- 23.51%
- Mudança de 6 meses
- 25.05%
- Mudança anual
- 56.07%
