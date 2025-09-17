Dövizler / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.83 USD 0.36 (0.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BABA fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 162.62 ve Yüksek fiyatı olarak 166.24 aralığında işlem gördü.
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
162.62 166.24
Yıllık aralık
75.00 167.32
- Önceki kapanış
- 162.47
- Açılış
- 164.69
- Satış
- 162.83
- Alış
- 163.13
- Düşük
- 162.62
- Yüksek
- 166.24
- Hacim
- 34.129 K
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 21.09%
- 6 aylık değişim
- 22.59%
- Yıllık değişim
- 53.01%
21 Eylül, Pazar