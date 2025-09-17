FiyatlarBölümler
Dövizler / BABA
Geri dön - Hisse senetleri

BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r

162.83 USD 0.36 (0.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BABA fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 162.62 ve Yüksek fiyatı olarak 166.24 aralığında işlem gördü.

Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BABA haberleri

Günlük aralık
162.62 166.24
Yıllık aralık
75.00 167.32
Önceki kapanış
162.47
Açılış
164.69
Satış
162.83
Alış
163.13
Düşük
162.62
Yüksek
166.24
Hacim
34.129 K
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
21.09%
6 aylık değişim
22.59%
Yıllık değişim
53.01%
21 Eylül, Pazar