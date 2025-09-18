Valute / BABA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
164.44 USD 1.61 (0.99%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BABA ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 163.03 e ad un massimo di 167.43.
Segui le dinamiche di Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BABA News
- Baidu's AI Cloud Gains Traction: Can it Fuel Long-Term Growth?
- JD Strengthens Supply Chain Globally: Can Logistics Unlock More Upside?
- Make Alibaba Great Again (NYSE:BABA)
- Tesla and Uber Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Chinese Tech Stocks Surge 41% in 2025, Beating Nasdaq on AI and Chip Gains - TipRanks.com
- Alibaba: Why This Magnificent Rally Isn't A Dead Cat Bounce (NYSE:BABA)
- Alibaba Stock: This Rally Has Legs (NYSE:BABA)
- Alibaba Stock Is Up 87%. Time to Sell?
- Bernstein vede la Cina come terreno fertile per l’innovazione AI nonostante le sfide
- Bernstein sees China as fertile ground for AI innovation despite challenges
- China’s Huawei co-develops DeepSeek model, improves censoring
- Fearing Chinese Economic Slowdown? Tap its Tech ETFs
- L’IA trasformerà i giganti del cloud e di internet come Alibaba e Tencent?
- Will AI transform cloud and internet giants like Alibaba and Tencent?
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- SoftBank taglierà il 20% dei dipendenti di Vision Fund - Reuters
- SoftBank to lay off 20% of Vision Fund employees- Reuters
- BABA vs. MSFT: Which ‘Strong Buy’ AI Stock Has More Upside, According to Wall Street Analysts? - TipRanks.com
- Alibaba's AIDC Growth Nears Breakeven: A Path to Stronger Profits?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- ASML stock price target raised to EUR941 by BofA on Intel-Nvidia deal
- China's $240 Billion AI Chip Frenzy Threatens Nvidia's Grip
- China Ditches Google, Strikes Nvidia: The Trade War Just Got Smarter
- China's AI Gambit: Huawei Says Its SuperPod Crushes Nvidia's Power by 6.7x
Intervallo Giornaliero
163.03 167.43
Intervallo Annuale
75.00 167.43
- Chiusura Precedente
- 162.83
- Apertura
- 166.66
- Bid
- 164.44
- Ask
- 164.74
- Minimo
- 163.03
- Massimo
- 167.43
- Volume
- 17.941 K
- Variazione giornaliera
- 0.99%
- Variazione Mensile
- 22.29%
- Variazione Semestrale
- 23.81%
- Variazione Annuale
- 54.52%