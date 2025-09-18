QuotazioniSezioni
Valute / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r

164.44 USD 1.61 (0.99%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BABA ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 163.03 e ad un massimo di 167.43.

Segui le dinamiche di Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
163.03 167.43
Intervallo Annuale
75.00 167.43
Chiusura Precedente
162.83
Apertura
166.66
Bid
164.44
Ask
164.74
Minimo
163.03
Massimo
167.43
Volume
17.941 K
Variazione giornaliera
0.99%
Variazione Mensile
22.29%
Variazione Semestrale
23.81%
Variazione Annuale
54.52%
