货币 / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.23 USD 4.17 (2.64%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BABA汇率已更改2.64%。当日，交易品种以低点157.60和高点163.00进行交易。
关注Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BABA新闻
日范围
157.60 163.00
年范围
75.00 163.00
- 前一天收盘价
- 158.06
- 开盘价
- 158.36
- 卖价
- 162.23
- 买价
- 162.53
- 最低价
- 157.60
- 最高价
- 163.00
- 交易量
- 42.323 K
- 日变化
- 2.64%
- 月变化
- 20.64%
- 6个月变化
- 22.14%
- 年变化
- 52.44%
