BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.47 USD 3.62 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BABA hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.30 bis zu einem Hoch von 164.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BABA News
Tagesspanne
161.30 164.79
Jahresspanne
75.00 167.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.09
- Eröffnung
- 162.50
- Bid
- 162.47
- Ask
- 162.77
- Tief
- 161.30
- Hoch
- 164.79
- Volumen
- 37.206 K
- Tagesänderung
- -2.18%
- Monatsänderung
- 20.82%
- 6-Monatsänderung
- 22.32%
- Jahresänderung
- 52.67%
