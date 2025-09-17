KurseKategorien
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r

162.47 USD 3.62 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BABA hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.30 bis zu einem Hoch von 164.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
161.30 164.79
Jahresspanne
75.00 167.32
Vorheriger Schlusskurs
166.09
Eröffnung
162.50
Bid
162.47
Ask
162.77
Tief
161.30
Hoch
164.79
Volumen
37.206 K
Tagesänderung
-2.18%
Monatsänderung
20.82%
6-Monatsänderung
22.32%
Jahresänderung
52.67%
