통화 / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.83 USD 0.36 (0.22%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BABA 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 162.62이고 고가는 166.24이었습니다.
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
162.62 166.24
년간 변동
75.00 167.32
- 이전 종가
- 162.47
- 시가
- 164.69
- Bid
- 162.83
- Ask
- 163.13
- 저가
- 162.62
- 고가
- 166.24
- 볼륨
- 34.129 K
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 21.09%
- 6개월 변동
- 22.59%
- 년간 변동율
- 53.01%
