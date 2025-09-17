Devises / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.83 USD 0.36 (0.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BABA a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 162.62 et à un maximum de 166.24.
Suivez la dynamique Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
162.62 166.24
Range Annuel
75.00 167.32
- Clôture Précédente
- 162.47
- Ouverture
- 164.69
- Bid
- 162.83
- Ask
- 163.13
- Plus Bas
- 162.62
- Plus Haut
- 166.24
- Volume
- 34.129 K
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 21.09%
- Changement à 6 Mois
- 22.59%
- Changement Annuel
- 53.01%
20 septembre, samedi