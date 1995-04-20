Statistics of all Expert Advisors
- Indicadores
- Pavel Malyshko
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Gracias a este indicador, podrá analizar la operativa de todos sus asesores desde una sola cuenta.
No tiene que tener un terminal separado para cada Asesor Experto para evaluar su trabajo específicamente.
El indicador es capaz de analizar el historial de la cuenta por números mágicos y usted podrá ver qué configuración con el número mágico asignado dio qué resultados.
Por otra parte, usted será capaz de analizar las transacciones de compra y venta por separado, este es un momento subestimado por muchos comerciantes, ya que a menudo sucede que alguna dirección es más rentable utilizar solo..
Por ejemplo, las compras dan una pérdida, y las ventas dan un beneficio .. Y si eliminas las compras, entonces tus estadísticas de trading mejorarán y viceversa.
También puede ser que ambas direcciones son rentables, pero algunos de ellos son varias veces más rentable en algún ajuste, y para usted, por ejemplo, es importante que las estadísticas sean lo mejor posible.
Y entonces el factor de ganancia viene en su ayuda, que muestra la relación entre la ganancia total y la pérdida total por número mágico.
O, por ejemplo, usted está explorando diferentes configuraciones del mismo Asesor Experto en el mismo par de divisas y diferentes y no sabe qué hacer .. sólo hay que poner todo en una cuenta y realizar un seguimiento de los resultados para cada ajuste utilizando este indicador.
El indicador también tiene la clasificación por pares de divisas.
En el vídeo puedes familiarizarte con la facilidad de uso del indicador, lo que te facilitará el estudio aunque unos asesores hagan scalping y otros operen una parrilla ...
simplemente abre una cuenta demo grande y podrás analizar combinaciones de cualquier sistema desde una misma cuenta.
Los ajustes son tan simples como sea posible :
Informe completo-informe completo de toda la cuenta
Symbol-report sobre el par de divisas (indique el par de divisas con mayúsculas separadas por comas, como en el vídeo)
Número mágico-análisis por el número mágico especificado debe ir separado por comas
Ver el funcionamiento detallado del indicador en el video, para todas las preguntas, póngase en contacto con nosotros en mensajes privados.