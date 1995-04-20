Statistics of all Expert Advisors

Gracias a este indicador, podrá analizar la operativa de todos sus asesores desde una sola cuenta.

No tiene que tener un terminal separado para cada Asesor Experto para evaluar su trabajo específicamente.





El indicador es capaz de analizar el historial de la cuenta por números mágicos y usted podrá ver qué configuración con el número mágico asignado dio qué resultados.

Por otra parte, usted será capaz de analizar las transacciones de compra y venta por separado, este es un momento subestimado por muchos comerciantes, ya que a menudo sucede que alguna dirección es más rentable utilizar solo..



Por favor, preste atención a mis otros productos: https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller





Por ejemplo, las compras dan una pérdida, y las ventas dan un beneficio .. Y si eliminas las compras, entonces tus estadísticas de trading mejorarán y viceversa.





También puede ser que ambas direcciones son rentables, pero algunos de ellos son varias veces más rentable en algún ajuste, y para usted, por ejemplo, es importante que las estadísticas sean lo mejor posible.

Y entonces el factor de ganancia viene en su ayuda, que muestra la relación entre la ganancia total y la pérdida total por número mágico.



O, por ejemplo, usted está explorando diferentes configuraciones del mismo Asesor Experto en el mismo par de divisas y diferentes y no sabe qué hacer .. sólo hay que poner todo en una cuenta y realizar un seguimiento de los resultados para cada ajuste utilizando este indicador.







