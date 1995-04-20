Statistics of all Expert Advisors

Благодаря данному индикатору вы сможете проанализировать торговлю всех ваших советников с одного счёта.Вам не придётся заводить для каждого советника отдельный терминал, чтобы оценить конкретно его работу.Индикатор умеет анализировать историю счёта по магическим номерам и вы сможете увидеть какая настройка с присвоенной ей магическим номером дала какие результаты.более того вы сможете проанализировать отдельно сделки на Buy и на Sell , это недооцененный момент многих трейдеров поскольку часто бывает, что какое-то направление более выгодно использовать в одиночку..Например покупки дают убыток, а продажи дают профит.. И если вы уберёте покупки ,то статистика вашей торговли улучшиться и наоборот.Может быть так же, что оба направления прибыльны , но какое-то из них на какой-то настройке более прибыльное в несколько раз, а для вас к примеру важно,чтобы статистика была максимально хорошей.И тут на помощь вам приходит профит фактор , который показывает соотношение общего профита и общего убытка по магическому номеру.Или вы например исследуете разные настройки одного и того же советника на одной валютной паре и разных и не знаете как быть.. просто ставите всё на один счёт и отслеживаете результаты по каждой настройке с помощью данного индикатора.Так же у индикатора есть сортировка по валютным парам.На видео вы можете ознакомиться с простотой использования индикатора, который облегчит вам исследование даже если одни советники скальпируют а другие торгуют сеткой...просто заведите большой демо счёт и сможете проанализировать комбинации любых систем с одного счёта.Настройки максимально просты :-полный отчёт по всему счёту-отчёт по валютной паре (указывать через запятую прописываюя валютную пару с больших букв как на видео)- анализ по указанным магическим номером прописывать через запятуюПодробную работу индикатора смотрите на видео , по всем вопросам обращайтесь в личные сообщения.