Statistics of all Expert Advisors

Благодаря данному индикатору вы сможете проанализировать торговлю всех ваших советников с одного счёта.
Вам не придётся заводить для каждого советника отдельный терминал, чтобы оценить конкретно его работу.

Индикатор умеет анализировать историю счёта по магическим номерам и вы сможете увидеть какая настройка с присвоенной ей магическим номером дала какие результаты.
более того вы сможете проанализировать отдельно сделки на Buy и на Sell , это недооцененный момент многих трейдеров поскольку часто бывает, что какое-то направление более выгодно использовать в одиночку..

Например покупки дают убыток, а продажи дают профит.. И если вы уберёте покупки ,то статистика вашей торговли улучшиться и наоборот.

Может быть так же, что оба направления прибыльны , но какое-то из них на какой-то настройке более прибыльное в несколько раз, а для вас к примеру важно,чтобы статистика была максимально хорошей.
И тут на помощь вам приходит профит фактор , который показывает соотношение общего профита и общего убытка по магическому номеру.

Прошу обратить внимание на другие мои продукты: https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller

Или вы например исследуете разные настройки одного и того же советника на одной валютной паре и разных и не знаете как быть.. просто ставите всё на один счёт и отслеживаете результаты по каждой настройке с помощью данного индикатора.

Так же у индикатора есть сортировка по валютным парам.

На видео вы можете ознакомиться с простотой использования индикатора, который облегчит вам исследование даже если одни советники скальпируют а другие торгуют сеткой...
просто заведите большой демо счёт и сможете проанализировать комбинации любых систем с одного счёта.

Настройки максимально просты :

Full report-полный отчёт по всему счёту
Symbol-отчёт по валютной паре (указывать через запятую прописываюя валютную пару с больших букв как на видео)
Magic Number- анализ по указанным магическим номером прописывать через запятую

Подробную работу индикатора смотрите на видео , по всем вопросам обращайтесь в личные сообщения.





