Statistics of all Expert Advisors
- Индикаторы
- Pavel Malyshko
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Благодаря данному индикатору вы сможете проанализировать торговлю всех ваших советников с одного счёта.
Вам не придётся заводить для каждого советника отдельный терминал, чтобы оценить конкретно его работу.
Индикатор умеет анализировать историю счёта по магическим номерам и вы сможете увидеть какая настройка с присвоенной ей магическим номером дала какие результаты.
более того вы сможете проанализировать отдельно сделки на Buy и на Sell , это недооцененный момент многих трейдеров поскольку часто бывает, что какое-то направление более выгодно использовать в одиночку..
Например покупки дают убыток, а продажи дают профит.. И если вы уберёте покупки ,то статистика вашей торговли улучшиться и наоборот.
Может быть так же, что оба направления прибыльны , но какое-то из них на какой-то настройке более прибыльное в несколько раз, а для вас к примеру важно,чтобы статистика была максимально хорошей.
И тут на помощь вам приходит профит фактор , который показывает соотношение общего профита и общего убытка по магическому номеру.
Или вы например исследуете разные настройки одного и того же советника на одной валютной паре и разных и не знаете как быть.. просто ставите всё на один счёт и отслеживаете результаты по каждой настройке с помощью данного индикатора.
Так же у индикатора есть сортировка по валютным парам.
На видео вы можете ознакомиться с простотой использования индикатора, который облегчит вам исследование даже если одни советники скальпируют а другие торгуют сеткой...
просто заведите большой демо счёт и сможете проанализировать комбинации любых систем с одного счёта.
Настройки максимально просты :
Full report-полный отчёт по всему счёту
Symbol-отчёт по валютной паре (указывать через запятую прописываюя валютную пару с больших букв как на видео)
Magic Number- анализ по указанным магическим номером прописывать через запятую
Подробную работу индикатора смотрите на видео , по всем вопросам обращайтесь в личные сообщения.
