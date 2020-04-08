Second Timeframe Pro - ¡Vea el mercado antes que nadie!





Desbloquee un nivel oculto de la acción del precio





Mientras otros operadores miran velas por minuto, ¡usted puede ver 60 velas dentro de cada minuto!





¿Qué es Second Timeframe Pro?





Es un indicador revolucionario que crea gráficos de velas completos con segundos marcos de tiempo directamente en MetaTrader 5.





MT5 estándar le limita a un gráfico de minutos. Pero el mercado no se detiene cada minuto - pulsa cada segundo. Second Timeframe Pro elimina esta limitación.





¿Por qué es esto crítico para el scalping?





Problema:

En un gráfico de minutos, sólo se ven cuatro números: Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre. Pero, ¿qué estaba pasando en ese minuto? ¿Dónde estaba la batalla entre compradores y vendedores? ¿Dónde se formaban los microniveles?





Solución:

Second Timeframe Pro expande cada minuto en velas de 60 segundos (o 12 velas de 5 segundos, 6 velas de 10 segundos - cualquier intervalo que elija).





Usted literalmente mira dentro de una vela de un minuto, ¡como bajo un microscopio!





Lo que obtiene





Microestructura del mercado

- Ver con precisión los puntos de inversión intradiaria

- Identificar los verdaderos niveles de soporte y resistencia

- Observar la acumulación de volumen antes de que sea visible en la M1





Ventaja temporal

- Entre en una operación 30-50 segundos antes que sus competidores

- Salga antes de que la vela del minuto forme una señal de inversión

- Establezca órdenes stop-loss con mayor precisión, ahorrando pips en cada operación





Interfaz profesional

- Escala de precios completa a la derecha

- Cruceta con indicación precisa del precio y la hora

- Datos OHLC al pasar el ratón por encima de cualquier vela

- Chart Shift para trabajar cómodamente con el borde derecho del gráfico

- Zoom suave con la rueda del ratón (horizontal y vertical)





Ventajas competitivas:





Trader habitual:

- Ve 1 vela M1

- Entra después del cierre de la vela

- Adivina niveles

- Pierde por deslizamiento





Un trader con Second Timeframe Pro:

- Ve 60 velas S1 en cada minuto

- Entra en el momento en que se forma un patrón

- Ve niveles precisos de microestructura

- Minimiza el deslizamiento con entradas precisas





Casos de uso ideales:





Noticias

Cuando se publica una noticia, el precio realiza decenas de movimientos en cuestión de segundos. En M1, sólo se ve el resultado. Con Second Timeframe Pro, verá todos los impulsos y retrocesos en tiempo real.





Negociación de niveles

El precio prueba el nivel. En M1, esto se ve como un solo toque. En S5, puede ver 3-4 pruebas y el momento preciso del rebote, el punto de entrada ideal.





Breakouts

¿Una vela de un minuto rompió el nivel? Pero en el segundo gráfico, se puede ver que fue una falsa ruptura con un retroceso inmediato. No cayó en una trampa.





Ajustes flexibles:





- Cualquier intervalo de segundos: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 segundos

- Colores personalizables para velas alcistas y bajistas

- Desplazamiento del gráfico ajustable (sangría derecha)

- Anchura de las velas para adaptarse a cualquier estilo de negociación





La escala del gráfico puede controlarse mediante los botones del panel de indicadores.





Importante





Este indicador no traza datos históricos; traza velas en tiempo real a partir de un feed de precios en vivo. Cuanto más tiempo se ejecute, más historial acumulará.





Para un rendimiento óptimo, se recomienda mantener el terminal en funcionamiento durante las sesiones de negociación.









Invertir en una ventaja comercial





Una sola operación de scalping se amortiza con creces. Obtendrá una herramienta que trabajará para usted cada día de negociación.





Comience a ver el mercado a un nivel que la mayoría de los operadores no pueden.





Second Timeframe Pro - cuando cada segundo cuenta.