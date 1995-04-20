Statistics of all Expert Advisors

Dank dieses Indikators können Sie den Handel aller Ihrer Advisors von einem Konto aus analysieren.

Sie müssen nicht für jeden Expert Advisor ein eigenes Terminal haben, um seine Arbeit speziell zu bewerten.





Der Indikator ist in der Lage, die Kontohistorie nach magischen Zahlen zu analysieren und Sie können sehen, welche Einstellung mit der ihr zugewiesenen magischen Zahl welche Ergebnisse gebracht hat.

Darüber hinaus können Sie die Transaktionen auf Kaufen und Verkaufen getrennt analysieren, dies ist ein unterschätzter Moment für viele Trader, weil es oft vorkommt, dass eine Richtung allein profitabler ist.



Zum Beispiel bringen Käufe einen Verlust, und Verkäufe einen Gewinn... Und wenn Sie die Käufe entfernen, dann werden sich Ihre Handelsstatistiken verbessern und umgekehrt.





Es kann auch sein, dass beide Richtungen profitabel sind, aber einige von ihnen sind bei einer bestimmten Einstellung um ein Vielfaches profitabler, und für Sie ist es zum Beispiel wichtig, dass die Statistiken so gut wie möglich sind.

Und dann kommt Ihnen der Gewinnfaktor zu Hilfe, der das Verhältnis von Gesamtgewinn und Gesamtverlust durch eine magische Zahl anzeigt.



Oder Sie erforschen zum Beispiel verschiedene Einstellungen desselben Expert Advisors für dasselbe Währungspaar und verschiedene und wissen nicht, was Sie tun sollen... legen Sie einfach alles auf ein Konto und verfolgen Sie die Ergebnisse für jede Einstellung mit diesem Indikator.







