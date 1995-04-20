Statistics of all Expert Advisors

Dank dieses Indikators können Sie den Handel aller Ihrer Advisors von einem Konto aus analysieren.
Sie müssen nicht für jeden Expert Advisor ein eigenes Terminal haben, um seine Arbeit speziell zu bewerten.

Der Indikator ist in der Lage, die Kontohistorie nach magischen Zahlen zu analysieren und Sie können sehen, welche Einstellung mit der ihr zugewiesenen magischen Zahl welche Ergebnisse gebracht hat.
Darüber hinaus können Sie die Transaktionen auf Kaufen und Verkaufen getrennt analysieren, dies ist ein unterschätzter Moment für viele Trader, weil es oft vorkommt, dass eine Richtung allein profitabler ist.

Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller

Zum Beispiel bringen Käufe einen Verlust, und Verkäufe einen Gewinn... Und wenn Sie die Käufe entfernen, dann werden sich Ihre Handelsstatistiken verbessern und umgekehrt.

Es kann auch sein, dass beide Richtungen profitabel sind, aber einige von ihnen sind bei einer bestimmten Einstellung um ein Vielfaches profitabler, und für Sie ist es zum Beispiel wichtig, dass die Statistiken so gut wie möglich sind.
Und dann kommt Ihnen der Gewinnfaktor zu Hilfe, der das Verhältnis von Gesamtgewinn und Gesamtverlust durch eine magische Zahl anzeigt.

Oder Sie erforschen zum Beispiel verschiedene Einstellungen desselben Expert Advisors für dasselbe Währungspaar und verschiedene und wissen nicht, was Sie tun sollen... legen Sie einfach alles auf ein Konto und verfolgen Sie die Ergebnisse für jede Einstellung mit diesem Indikator.


Der Indikator lässt sich auch nach Währungspaaren sortieren.

In dem Video können Sie sich mit der Benutzerfreundlichkeit des Indikators vertraut machen, die es Ihnen erleichtern wird, auch dann zu lernen, wenn einige Advisors Scalping und andere ein Grid handeln ...
Eröffnen Sie einfach ein großes Demokonto und Sie werden in der Lage sein, Kombinationen von beliebigen Systemen von einem Konto aus zu analysieren.


Die Einstellungen sind so einfach wie möglich:

Vollständiger Bericht - Vollständiger Bericht über das gesamte Konto
Symbol-Bericht über das Währungspaar (geben Sie das Währungspaar mit Großbuchstaben getrennt durch Kommata an, wie im Video)
Magische Zahl - die Analyse nach der angegebenen magischen Zahl sollte durch Kommata getrennt werden

Sehen Sie die detaillierte Funktionsweise des Indikators auf dem Video, für alle Fragen, kontaktieren Sie uns bitte in privaten Nachrichten.
Empfohlene Produkte
Indicator Values Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Indikatorwerte-Panel - Ihre ultimative Lösung zur Indikatorüberwachung! Sind Sie es leid, ständig zwischen den Indikatoren zu wechseln, um die Werte zu überprüfen? Möchten Sie eine einfache, elegante und Echtzeit-Lösung, die alle wichtigen Indikatorwerte an einem Ort anzeigt? Indicator Values Panel ist das ultimative Tool für Trader, die eine klare und übersichtliche Anzeige wichtiger Indikatorwerte wünschen - direkt auf ihrem Chart! Was ist Indicator Values Panel? Indicator Values Panel ist ei
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitys
Eine Rakete ( von italienisch : rocchetto , wörtl. 'Spule') [nb 1] [1] ist ein Projektil , das Raumfahrzeuge , Flugzeuge oder andere Fahrzeuge nutzen , um von einem Raketentriebwerk Schub zu erhalten. Der Auspuff eines Raketentriebwerks wird vollständig aus dem in der Rakete befindlichen Treibstoff gebildet. [ 2] Raketentriebwerke funktionieren durch Aktion und Reaktion und treiben Raketen vorwärts, indem sie ihre Abgase mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausstoßen, und k
I Permanent
Vladimir Gorbachev
Indikatoren
Universell anpassbarer Indikator. Er bestimmt die geschätzte Handelsspanne für den aktuellen Tag auf der Grundlage der verfügbaren historischen und realen Daten und zeigt den Bereich des wahrscheinlichen Preisrückgangs auf dem Diagramm an. All dies dank des eingebauten Algorithmus, der sich automatisch an alle Verhaltensmodelle der Marktnotierungen anpasst. Mit den eingestellten Parametern zeigt der Indikator seine Effektivität bei den meisten Währungspaaren, die einen Rollback von den erreichte
Symbol Cost Info MT4
Opeyemi Fuad Anokwu
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Symbol Cost Info MT4 " vor - Ihr ultimatives Werkzeug, um auf dem Devisenmarkt die Nase vorn zu haben! Dieser innovative Indikator wurde entwickelt, um Trader mit Echtzeit-Kosteninformationen direkt auf ihren Charts zu versorgen. Hier erfahren Sie, warum jeder Trader den "Symbol Cost Info MT4" in seinem Arsenal braucht: Spread-Überwachung in Echtzeit : Behalten Sie den Spread für jedes Währungspaar genau im Auge und stellen Sie sicher, dass Sie zum günstigsten Z
FREE
Top Gun Oscillators
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (2)
Indikatoren
Hinweis : Neu in 1.6: Der Indikator exportiert jetzt das Handelssignal (wird aber nicht angezeigt). Gehen Sie mit hellblau long. Short gehen mit rot. Sonst aussteigen. Das Signal muss mit iCustom in Ihren EA importiert werden. Dieser Indikator bietet die besten linearen Filter-Momentum-Oszillatoren, die mir bekannt sind (Low Pass Differentiators, LPD's). Alle diese Oszillatoren sind neuere Entwicklungen von diesem Entwickler oder anderen Forschern. Die Oszillatorlinie ist der erste Puffer des In
FREE
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Indikatoren
Indikator "Time to Bar End" (TimeToBarEnd) Dieser technische Indikator wurde entwickelt, um die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze auf dem Chart genau zu verfolgen. Er zeigt einen Countdown im Format Minuten:Sekunden an, was besonders für Intraday-Händler und Scalper nützlich ist, die die genaue Schlusszeit der aktuellen Kerze kennen müssen. Der Indikator wird in Echtzeit aktualisiert und bietet eine flexible Anpassung seines Aussehens. Zu den Einstellungen gehören: Auswahl
FREE
Breakeven line calculator MT4
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Niveau der Break-Even-Linie für die Gesamtzahl der offenen Positionen des aktuellen Symbols mit P/L-Wert und Gesamtvolumen an. Dieser Indikator ist hilfreich, um das Ausstiegsniveau bei der Verwendung einer Handelsgitterstrategie zu bestimmen. Der Stil der Breakeven-Linie ist anpassbar, um die Farbe, Linienform und Schriftgröße der Positionsbeschreibung zu wählen. Senden Sie eine mobile Benachrichtigung, wenn ein positives P/L-Ziel überschritten wird.
FREE
PipTick Pairs Spread MT4
Michal Jurnik
1 (1)
Indikatoren
Der Pairs Spread Indikator wurde für die beliebte Strategie des Pairs Trading, Spread Trading oder der statistischen Arbitrage entwickelt. Dieser Indikator misst den Abstand (Spread) zwischen den Preisen von zwei direkt (positiv) korrelierten Instrumenten und zeigt das Ergebnis als Kurve mit Standardabweichungen an. So können Händler schnell erkennen, wann die Instrumente zu weit auseinander liegen und diese Information für Handelsmöglichkeiten nutzen. So verwenden Sie den Pairs Spread Indikato
PM Redefine
Samuel Akinbowale
Indikatoren
PM Redefine: Ist einfach, unkompliziert und direkt bei der Eröffnung und Schließung von Aufträgen; PM Redefine: Kann in allen Arten von Instrumenten ausgeführt werden (Forex, Commodity, Aktien oder Cryptocurrencies). PM Redefine : Kann in allen Arten von TimeFrame ausgeführt werden, {M1, M5, M15, M30, H60, H240, D, W, M}. PM Redefine : kann für Scalping und Daytrading verwendet werden. Eingabe-Parameter typeFrom_0_to_9: Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 9 ein; upper_levelAlert: wenn die Linie
Universal Dashboard EurUsd GbpUsd
Ahmed Soliman
Indikatoren
Mit dem UNIVERSAL DASHBOARD-Indikator müssen Sie nicht mehr Dutzende von Indikatoren auf Dutzenden von Charts verwenden. Von einem Ort aus können Sie alle Paare und alle Zeitrahmen für jeden der folgenden Indikatoren überwachen: MACD STOCHASTIC WPR RSI CCI Sie können auch jeden beliebigen benutzerdefinierten Indikator im Dashboard verwenden, solange er einen lesbaren Puffer hat. Mit einem einzigen Klick können Sie schnell zwischen Charts, Paaren und Zeitrahmen navigieren. Alarme geben Ihnen klar
FREE
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Tournament Währungsstärke-Tabelle Dies ist ein Multi-Währungs-Indikator; er zeigt die relative Stärke der Währung und der 28 wichtigsten Währungspaare an . Im Gegensatz zu anderen Indikatoren können Sie bei diesem Indikator Gewichtungsfaktoren für jeden Zeitrahmen festlegen. Gewichtungsfaktoren. Warum gibt es sie? Jeder Händler zieht es vor, mit einem bestimmten Zeitrahmen zu arbeiten, der für ihn der wichtigste ist, und dessen Signale am wichtigsten sind. Beispiele für die Festlegung v
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt Signale in der Gitteransicht für die 28 wichtigsten Devisenpaare an. Es ist vor allem für Forex Scalping in zwischen 10 bis 20 Pips Maximum verwendet und kann auf wichtige Trend Markt Entscheidungen verwendet werden. Es verwendet hauptsächlich den gleitenden Durchschnitt und gibt keine falschen Signale. Alles, was Sie beachten müssen, ist der Punkt im Raster, an dem das Signal auftritt. Ein Signalton ertönt, wenn ein neues Signal auftritt, und es wird oben im Diagramm ange
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT4 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass 2.0 sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorei
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
Hull Max MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Hull Max MTF-Indikator - Fortgeschrittener Multi-Timeframe-Markt-Analysator Überblick Der Hull Max MTF Indicator ist ein professionelles Tool für die technische Analyse , das für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Multi-Timeframe-Marktanalysen (Top-Down) durchführen. Er kombiniert die Geschwindigkeit und Präzision des gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) mit fortschrittlichen Prognosen, Projektionszonen und anpassungsfähigen visuellen Stilen und hilft Händlern, die Trendausrichtung über
HF HistoryDisplay
Wong Sze Wai
Utilitys
Dieser Indikator zeigt die Informationen über die Aufträge des aktuellen Symboldiagramms für das angemeldete mt4-Konto an. Er erlaubt auch den Import einiger formatierter Daten: 1) MQL5 Signals History CSV-Datei (*.csv) 2) MT4 Kontoauszugsdatei (*.htm -> *.txt) *[Nächste Version] Erlaubt den Import von Daten aus 'HF HistoryExporter (*.csv)' Beispieldaten der MQL5 Signals History Datei Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit
Stable Helper
Ka Ka Ho
Utilitys
Stable Helper - Halten Sie Ihre Handelsverbindung ununterbrochen aufrecht! Stellen Sie sicher, dass Ihr MT4 automatisch verbunden und stabil bleibt! Stable Helper arbeitet unauffällig im Hintergrund, überwacht Ihre Verbindung, scannt die Server neu und startet MT4 bei Bedarf sogar neu - alles ohne manuelles Eingreifen. Stable Helper wurde entwickelt, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Serverleistung zu optimieren und schützt Ihre Trades vor unerwarteten Verbindungsabbrüchen und Latenzprob
FREE
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Chart Local Time
Rider Capital Group
4.86 (14)
Indikatoren
Anzeige der lokalen Zeit in Ihren Charts Zeigen Sie Ihre lokale Zeit anstelle (oder zusammen mit) der MT4-Serverzeit an. Anzeige eines Fadenkreuzes , das die aktuelle Kerzenzeit hervorhebt. Passt sich automatisch an den Chart-Zoom an (Vergrößern oder Verkleinern). Zeigt jeden Zeitrahmen an (M1 - Monat) und passt sich automatisch an, wenn der Zeitrahmen des Charts geändert wird. Behandelt spezielle ½-Stunden-Zeitzonen , wie z. B. Indien. Schnelle Darstellung ( keine Verzögerung) beim Scroll
Super Symbols Correlation 10 Lines Str1
Mohamed yehia Osman
5 (1)
Indikatoren
SUPER Korrelationslinien für Symbole Multi Timeframes Multi Currencies Indikator Jede Linie zeigt die Korrelation von 2 Symbolen an, basierend auf den Berechnungen der Symbolstärke bei Multi Timeframes 5 Symbole -> 10 Korrelationsindikatorlinien Strategie:1 basiert auf der Auswahl der NEUEN schwächeren/stärkeren Korrelationslinie: *****Neue schwächere Linie, die die alte schwächere Linie nach unten kreuzt: SYMBOL1 VERKAUFEN && SYMBOL2 KAUFEN *****Neue stärkere Linie, die die alte schwächere Lin
Ultimate MultiPair Price Alert
I Kai Wu
Utilitys
Download-Link für die Sounddateien, die im MQL4-Sound-Ordner abgelegt werden müssen. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762237 Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Ultimate Price Alert , einem leichtgewichtigen und leistungsstarken Utility-Tool, das für MetaTrader 4 entwickelt wurde. Mit diesem intuitiven Tool können Händler Preiswarnungen für alle 28 Haupt- und Cross-Forex-Paare sowie für Gold (XAUUSD) auf einem einzigen Chart einstellen, wodurch das Öffnen mehrerer Charts überflüssig wird und
The Signal Premium System for All Pairs
Asrul Bin Assan
Indikatoren
Überblick Das Signal Premium System für alle Paare ist ein intelligenter Handelsassistent, der für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde. Es passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen an und bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um einen konsistenten und sicheren Handel zu unterstützen. Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit für verschiedene Märkte und Handelsstile - egal, ob Sie Scalping, Intraday- od
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
The Pulse mt4
Roman Kuleshov
5 (1)
Indikatoren
Der The Puls ist ein Indikator, der die Akkumulationszeit in Echtzeit anzeigt. In einfachen Worten: Akkumulation ist, wenn "intelligentes Geld" einen Vermögenswert leise sammelt, bevor er eine starke Bewegung auf dem Markt einleitet. Auf dem Chart sieht es so aus, als würde der Preis in einem Bereich "stecken" bleiben. Dies ist die Akkumulationsphase — jemand bereitet sich auf den großen Umzug vor. Und wenn du lernst, diese Momente zu bemerken — wenn der Markt "friert" ein, aber die Spannung sp
Script CloseAll BUY
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitys
Close All BUY Orders for MT4 script - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending- oder Market-Orders. Die Orders werden zu den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt der Schließung geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu, ich habe viele andere nützlic
FREE
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilitys
HFT FAST SCALPING EA die High Frequency Trading, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending ist. beste Verwendung für 1- Low Slippage Broker für us30 und DE40 . 2- MAKLER MIT NIEDRIGEN ODER GAR KEINEN PROVISIONEN FÜR EURO UND GOLD. 3-Prop-Firmen wie ftmo ,tff,.......etc Dieser EA UNLIKE andere HFT EAs , Sie können sehen, dass in den Parametern ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . ES STOPPT 3 MINUTEN AUTOMATISCH ALLE 15 MINUTEN, UM D
Account Risk Analyser
Johannes Schoeman
Utilitys
Mit dem Account Risk Analyser können Sie Ihr Kontorisiko, das Risiko in Bezug auf einzelne Paare und das Risiko in Bezug auf Basiswährungspaare im Auge behalten. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Risiko bei einem Basiswährungspaar ein bestimmtes Risikoniveau überschreitet. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Konto ein bestimmtes Risikoniveau überschreitet. Der Risikoanalysator basiert auf der NNFX-Methode, bei der keine Basispaare übermäßig gehebelt werden. Parameter-Eingaben Proze
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Another Relation
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Eine weitere Relation zeigt die relative Bewegung der anderen Symbole (bis zu 5) in einem separaten Chartfenster an. Der Indikator funktioniert mit Währungspaaren, Indizes und anderen Kursen. Another Relation ermöglicht eine visuelle Einschätzung der Korrelation der Symbole und ihrer relativen Amplitude. So kann der Händler die Bewegung des aktuellen Instruments mit anderen vergleichen, Korrelationen und Verzögerungen erkennen und Entscheidungen auf der Grundlage ihrer allgemeinen Bewegung treff
Multicurrency Trend Detector
Aleksey Ivanov
Indikatoren
Der Indikator Multicurrency Trend Detector ( MTD ) ermöglicht es Ihnen, sofort und auf einem Chart in einem ausgewählten Zeitintervall (das von einem Null-Balken bis zu einem in den Einstellungen durch den Wertehorizont festgelegten Balken reicht) das Vorhandensein, die Richtung und die Stärke von Trends in allen wichtigen Währungen zu bestimmen sowie die Zuverlässigkeit dieser Trends zu bewerten. Dies geschieht durch die Berechnung von Indizes (nicht-relative Kaufkraft) von acht Hauptwährungen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Sniper Signal
Pavel Malyshko
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet keine Signale neu und das bedeutet, dass dort, wo er einen Pfeil zeichnet, dieser auch bleibt. Die Signale werden hier und jetzt gezeichnet, und nicht nach einer Weile, wenn der Preis weit weg ist. Der Indikator ist perfekt für den Trendmarkt. Der Indikator ist ein Assistent im Handel, er gibt ein Signal zum Kauf oder Verkauf, und Sie entscheiden, ob Sie die Empfehlungen des Indikators verwenden oder nicht. Der Preis des Indikators ist minimal und kann jederzeit stei
Great Breakthrough
Pavel Malyshko
4.53 (17)
Experten
Die MT4- und MT5-Versionen werden aufgrund der unterschiedlichen Plattformen und der Komplexität der Eins-zu-Eins-Implementierung unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es, solche Produkte zu machen, mit denen die Benutzer zufrieden sind. Sie können mir immer schreiben und ich werde versuchen zu helfen, denn ich schätze jeden Kunden. Ohne regelmäßige Updates, wird der Expert Advisor vi
Smart Brain
Pavel Malyshko
Experten
Smart Brain hat den Test von 2001 bis zum heutigen Tag bestanden! Das System funktioniert unter allen Marktbedingungen und es hat fast keine Angst vor den Nachrichten! Das System funktioniert, ohne an einen GMT-Broker gebunden zu sein, es kümmert sich nicht um die aktuelle Zeit! Ich arbeite schon seit Jahren daran, aber davor habe ich nur den Just Marvel Advisor (klicken Sie hier, um dieses Produkt zu sehen) entwickelt! Jetzt haben wir ein etwas anderes System, das rund um die Uhr handeln kann!
Evolution Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Evolution Marvel wurde für eine stabile und schnelle Beschleunigung der Kaution entwickelt! Evolution Marvel besteht den Test von 2001 bis zum heutigen Tag! Das System verwendet drei Aufträge und wenn der Preis erreicht die zweite und dritte Aufträge, dann sind sie verdoppelt! Stop Lossa ist für den Broker unsichtbar und wird auf einer virtuellen Ebene gesetzt! Erfordert keine Anpassungen und Optimierung! Rentabilität in der Risiko-Strategie-Tester 5 und Ersteinlage von $ 200 von 2010-2019 07.
Stability EurchfGbpchf
Pavel Malyshko
Experten
Advisor Stability EurChf, Gbpchf arbeitet auf Währungspaare EurChf, Gbpchf Zeitrahmen ist m1! In dem Video unten die Beschreibung des Tests mit der Qualität der Modellierung 99,90%! Bitte beachten Sie, dass die Standardqualität der Modellierung auf dem Zeitrahmen M1 25% ist! Expert Stability EurChf, Gbpchf arbeitet in einem ruhigen Markt, was Ihnen erlaubt, schlechte Ausführung von Aufträgen zu vermeiden!Das Prinzip der Arbeit des Beraters ist Scalping von Ebenen in einem ruhigen Markt! Bitte
Pro Scalping GBPUSD
Pavel Malyshko
Experten
Expert Pro Scalping GBPUSD arbeitet nachts mit kleinen Gewinnen! Das System besteht den Test von 2000 bis zum heutigen Tag! Das System ist langfristig und wird Ihnen keinen starken Anstieg des Depots bescheren! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels in kurzfristigen und langfristigen Trends! Achtung, die Rentabilität des Systems ist nicht in einem Jahr, sondern in ein paar Jahrzehnten! Es ist für die Geduldigen! Machen Sie einen Test von 2000 bis zum heutigen T
Unbelievable Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Unglaublich, dass Marvel den Test von 2000 bis zum heutigen Tag bestanden hat! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar eurchf m5 ! Jetzt gebe ich jedem die Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Berater Sommergmtshift und Wintergmtshift in seinen Einstellungen hat, so dass Sommer un
Search flat
Pavel Malyshko
Experten
Search flat verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar gbpcad m5! Jetzt gebe ich jedem die Möglichkeit zu versuchen, für nur 41 Dollar für ein halbes Jahr zu mieten! Für einen Monat ist dies nicht genug, das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Ich bitte Sie, meine anderen Produkte zu beachten: https://www.mql5.com/
British Dragon
Pavel Malyshko
Experten
Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Trades auf dem gbpusd m5 Währungspaar standardmäßig! Jetzt gebe ich jedem die Möglichkeit, zu versuchen, für nur $ 50 für ein halbes Jahr zu mieten! Für einen Monat ist dies nicht genug, das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Ich bitte Sie, meine anderen Produkte zu beachten: https://www.mql5.com/en/u
Evolution Marvel EURCHF
Pavel Malyshko
Experten
Evolution Marvel EURCHF Expert Advisor verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar eurchf m5! Miete für einen Monat ist ein wenig. Das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Zum Zeitpunkt des Ladens von Evolution Marvel EURCHF auf den Markt, wurde der EA aktualisiert und wird nun mehr Transaktionen als ursprünglich auf
Hulk GBPCHF
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Hulk GBPCHF besteht den Test von 2000 bis zum heutigen Tag! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! handelt standardmäßig mit dem Währungspaar GBPCHF, GBPCAD m5 ! Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Berater Sommer- und Wintergmtshift in seinen Einstellungen hat , so dass Sommer- und Wintergmtshift unterschiedlich sein kö
Marvel GBPJPY
Pavel Malyshko
Experten
Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Standardmäßig handelt er mit dem Währungspaar GBPJPY m5! Die Transaktionen werden von einem unsichtbaren Stop-Loss für den Broker begleitet. Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Adviser in seinen Einstellungen Sommer- und Wintergmtshift hat , so dass Sommer- und Wintergmt untersc
Testosteron
Pavel Malyshko
Experten
Testosteron verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! handelt standardmäßig auf dem EURJPY-Währungspaar M5-Zeitrahmen! Der EA arbeitet nachts und Geschäfte werden nicht jeden Tag geöffnet! Wie oft Geschäfte eröffnet werden, kann im Strategie-Tester eingesehen werden! Testen Sie den Berater seit 2010, um zu verstehen, wie er in der Vergangenheit funktioniert. Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/
Atila
Pavel Malyshko
Experten
Atila Expert Advisor besteht den Test von 1999 bis zum heutigen Tag! Der EA arbeitet in der Nacht flach auf dem eurusd Währungspaar M5 Zeitrahmen! Es öffnet ein Maximum von 2 Positionen pro Tag (die zweite Position verdoppelt die Menge), Transaktionen sind in der Regel weniger als einen Tag auf dem Markt! Der Roboter steuert das Volumen der Handelspositionen, Slippage, Spread-Expansion, Handelszeit, unterhält und schützt offene Aufträge, arbeitet mit einer Einzahlung von $ 100 oder mehr! Der
Venom from Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Venom von Marvel Venom From Marvel arbeitet auf Währungspaaren audusd, gbpchf, eurusd, euraud, eurjpy, usdcad, gbpaud, eurgbp! Advisor öffnet Geschäfte vor allem montags, arbeitet auf dem modifizierten Bollinger Bands Indikator. Jeder Markteintrittspunkt wird durch mehrere Indikatoren analysiert, die für sehr genaue Markteintritt ermöglicht. Der Berater arbeitet mit Eröffnungskursen, so dass Sie keine Zeit im Strategietester mit allen Ticks verschwenden, sondern sofort das Modell des Eröffnu
New Scalping System
Pavel Malyshko
Experten
Innovatives Scalping-Handelssystem mit dem Eurusd m5-Zeitrahmen. Der Berater arbeitet in einem ruhigen Nachtmarkt und verwendet keine gefährlichen Money-Management-Methoden wie: Grid, Averaging, Martingale und andere. Der EA schließt Sättel auf der Grundlage der Marktsituation; ein Trailing-Stop wird verwendet, der unter günstigen Bedingungen eingeschaltet wird. Anpassungen des Beraters am meisten sind einfach auch zu Ihnen wird es notwendig sein, nur GMT Ihren Makler anzupassen. Bitte bea
Balance Controler
Pavel Malyshko
Experten
Der Berater wurde für den Handel in einem ruhigen Markt entwickelt und das Hauptziel war ein minimales Risiko beim Handel ohne große Verluste in einer Transaktion! Die Währung wurde für den Handel mit dem Paar eurchf m5 aufgrund seiner Ruhe und sehr gute Arbeit von den Ebenen gewählt . Das System verwendet kein Averaging und keine Martingale, sondern kann maximal 5 Orders eröffnen. Sie können die Risiken des Handels mit diesem Berater bewerten, indem Sie ein anderes Risiko einstellen. Der Berate
Stability EURUSD
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Experte arbeitet mit einer einzigartigen mathematischen Formel zur Bestimmung des Markteintritts. Der Test läuft über die gesamte verfügbare Historie von 1999-2020! Sie können sich die Leistung des Beraters auf der Überwachungsseite ansehen. Der Experte verwendet eine versteckte Unterstützung der Aufträge des Brokers in Form eines intellektuellen Stop-Loss, der es Ihnen nicht erlaubt, die gesamte Einlage bei mehreren Transaktionen zu verlieren. Die Transaktionen werden nach dem mathemati
Without Stepping Back
Pavel Malyshko
Experten
Der EA handelt nicht jeden Tag.Sie können nicht ein Geschäft für mehrere Wochen zu öffnen.Aber das Wichtigste ist nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität der Transaktionen.Der EA ist für den Rund-um-die-Uhr-Handel von starken Umkehr Ebenen auf dem AUDCAD M30 Währungspaar konzipiert! Der EA hat eine Überwachung der Arbeit : Das System zeigte ein stabiles Bestehen des Tests über die gesamte verfügbare Test-Historie im Strategie-Tester! Das System verwendet kein Averaging oder Martin
Great Idea
Pavel Malyshko
Experten
Dieser auf Great Idea basierende Expert Advisor wurde lange Zeit entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und nun bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig sein wird! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen aus der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Geldmanagementmethoden! Der EA
Great Idea Reboot
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet eine Ord
Great Idea Oracle
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Resurrection
Pavel Malyshko
Experten
Dieser auf Great Idea basierende Expert Advisor wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet eine Order u
Great Idea Winner
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Calmness
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Pacification
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange Zeit entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig sein wird! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen aus der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA erö
Reversal Levels
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Reversal-Level-Indikator zeichnet Pfeile für den Verkauf und den Kauf, einen roten Pfeil für den Verkauf, einen blauen Pfeil für den Kauf. Sie können aber auch mit dem Durchbruch dieser Levels handeln, die nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit, nachdem sich das Reversal-Level gebildet hat, gezeichnet werden. Signale identifizieren mögliche Umkehrpunkte auf dem Chart. Der Indikator funktioniert auf jedem Instrument und Zeitrahmen. Der Indikator funktioniert auf der Grundla
Rebound against breakdown
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Indikator der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeichnet das Niveau einer möglichen Kursumkehr oder eines Ausbruchs ein! Wenn der Kurs das Niveau berührt, können Sie je nach Marktlage und dem Potenzial für eine Bewegung in die eine oder andere Richtung wählen, ob Sie am Ende des Niveaus kaufen oder verkaufen, wenn der Kurs das Niveau durchbricht. Die einfachste Art, mit schwebenden Aufträgen zu handeln, besteht darin, dass Sie, wenn Sie ein Niveau sehen, schwebende Aufträge erteilen,
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experten
Die Strategie des Autors, die gute Ergebnisse auf dem Währungspaar eurchf m15 zeigt. Der Expert Advisor sucht in seiner Arbeit nach den wahrscheinlichsten Umkehrpunkten auf dem Chart und wenn das Signal bestätigt wird, eröffnet er ein Geschäft. Der Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr, was ihn unabhängig von der Marktzeit universell einsetzbar macht, was ihn auch von den meisten Expert Advisors unterscheidet, die in einer streng begrenzten Zeit handeln. Da die Nachfrage nach dem Expert A
Triangle Breakdown
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Indikator der Dreiecksebenen sagt Ihnen, in welche Richtung sich der Preis bewegen kann, wenn eine dieser Ebenen durchbrochen wird. Wenn Sie Zweifel haben, in welche Richtung Sie handeln sollen, können Sie diesen Indikator als Filter für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen verwenden. Der Indikator soll helfen, die Richtung der Preisbewegung zu erkennen. Die Strategie der Bildung eines Rechtecks funktioniert auf dem Algorithmus des Autors, um bestimmte Konsolidierungen zu finden. Der Preis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension