MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业双策略智能交易顾问，旨在智能结合市场反转识别趋势动量交易，实现长期稳定的交易表现。

EA 包含两种强大且相互补充的智能交易模式：

• 智能反转模式（Intelligent Reversal Mode）：
通过多时间周期确认，精准识别市场极度衰竭区域，在关键拐点提供高概率的逆势入场信号。

• 智能趋势动量模式（Intelligent Trend Momentum Mode）：
利用先进的多层过滤机制和趋势一致性校验，捕捉趋势早期动向，显著减少虚假信号，并有效跟随强劲的方向性行情。

核心智能功能：

• 全自动多时间周期自适应 —— 无需手动设置时间周期。
• 智能止盈（Take Profit）系统，目标锁定市场自然平衡与扩展区域。
• 高级降噪过滤算法，提供更清晰、更可靠的交易信号。
• 专业级风险管理体系，包括点差控制与最大持仓订单数量限制。

推荐使用设置：

交易品种： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY（优先选择低点差品种）。
时间周期： M1 至 M30。
最低入金： 500 美元（使用 0.01 手交易）。

所有参数均可完全自定义，适用于不同的交易风格和风险偏好。

本 EA 专为长期稳定运行而构建，具备严格的风险控制和智能化交易决策能力。

更新日志：

v3.53（最新版本） — 优化止损 / 止盈模式，提升风险回报比；修复编译警告；优化多时间周期处理逻辑。

v2.5 — 引入完整的双智能入场模式，实现自动时间周期适配，并增强多项保护机制。

v2.0 — 初始版本，包含核心反转与趋势交易策略。

风险提示：

外汇及差价合约（CFD）交易具有较高风险，并不适合所有投资者。过往业绩不代表未来收益。在使用真实资金交易前，请务必先在模拟账户中进行充分测试。开发者不对任何交易损失承担责任。

moneyrockettrend blogspot —— 智慧与利润的结合


