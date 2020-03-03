MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA는 MetaTrader 5를 위한 **전문적인 듀얼 전략(이중 전략) 자동매매 시스템(Expert Advisor)**으로,

반전(Reversal) 탐지와 추세 모멘텀(Trend Momentum) 거래를 지능적으로 결합하여 일관되고 안정적인 성과를 목표로 설계되었습니다.

본 EA는 서로 보완적인 두 가지 강력한 모드를 제공합니다:

• 지능형 반전 모드 (Intelligent Reversal Mode)

멀티 타임프레임 확인을 통해 시장의 극단적인 과매수·과매도(소진) 구간을 감지하고,

최적의 전환 지점에서 높은 확률의 역추세 진입 신호를 제공합니다.

• 지능형 추세 모멘텀 모드 (Intelligent Trend Momentum Mode)

고급 다중 필터 및 정렬 조건을 적용하여 초기 추세 움직임을 포착하고,

거짓 신호를 최소화하면서 강한 방향성 움직임을 효과적으로 추종합니다.

핵심 지능형 기능:

• 완전 자동 멀티 타임프레임 적응 기능 – 수동 타임프레임 설정 불필요

• 시장의 자연스러운 균형 및 확장 구간을 목표로 하는 스마트 Take Profit 시스템

• 더욱 정교한 신호를 위한 고급 노이즈 필터링

• 스프레드 제한 및 최대 포지션 수 제어를 포함한 전문적인 리스크 관리 시스템

권장 사용 환경:

• 거래 종목: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (저스프레드 종목 권장)

• 타임프레임: M1 ~ M30

• 최소 예치금: 500 USD (0.01 로트 기준)

모든 파라미터는 다양한 트레이딩 스타일과 리스크 성향에 맞게 완전히 커스터마이즈 가능합니다.

본 EA는 엄격한 리스크 관리와 지능적인 의사결정 로직을 기반으로,

장기적이고 안정적인 운용을 목표로 설계되었습니다.

변경 이력 (Changelog):

v3.53 (최신 버전) –

리스크 대비 수익 구조 개선을 위한 SL/TP 모드 강화, 컴파일 경고 수정, 멀티 타임프레임 처리 최적화

v2.5 –

완전한 듀얼 지능형 진입 모드 도입, 자동 타임프레임 적응, 고급 보호 기능 추가

v2.0 –

반전 및 추세 전략 기반의 초기 버전 출시

위험 경고:

외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

실제 자금을 사용하기 전에 반드시 데모 계좌에서 충분한 테스트를 진행하시기 바랍니다.

개발자는 어떠한 트레이딩 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

moneyrockettrend blogspot – 지능이 수익을 만나는 곳