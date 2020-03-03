MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EAMetaTrader 5를 위한 **전문적인 듀얼 전략(이중 전략) 자동매매 시스템(Expert Advisor)**으로,
반전(Reversal) 탐지추세 모멘텀(Trend Momentum) 거래를 지능적으로 결합하여 일관되고 안정적인 성과를 목표로 설계되었습니다.

본 EA는 서로 보완적인 두 가지 강력한 모드를 제공합니다:

• 지능형 반전 모드 (Intelligent Reversal Mode)
멀티 타임프레임 확인을 통해 시장의 극단적인 과매수·과매도(소진) 구간을 감지하고,
최적의 전환 지점에서 높은 확률의 역추세 진입 신호를 제공합니다.

• 지능형 추세 모멘텀 모드 (Intelligent Trend Momentum Mode)
고급 다중 필터 및 정렬 조건을 적용하여 초기 추세 움직임을 포착하고,
거짓 신호를 최소화하면서 강한 방향성 움직임을 효과적으로 추종합니다.

핵심 지능형 기능:

• 완전 자동 멀티 타임프레임 적응 기능 – 수동 타임프레임 설정 불필요
• 시장의 자연스러운 균형 및 확장 구간을 목표로 하는 스마트 Take Profit 시스템
• 더욱 정교한 신호를 위한 고급 노이즈 필터링
• 스프레드 제한 및 최대 포지션 수 제어를 포함한 전문적인 리스크 관리 시스템

권장 사용 환경:

거래 종목: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (저스프레드 종목 권장)
타임프레임: M1 ~ M30
최소 예치금: 500 USD (0.01 로트 기준)

모든 파라미터는 다양한 트레이딩 스타일과 리스크 성향에 맞게 완전히 커스터마이즈 가능합니다.

본 EA는 엄격한 리스크 관리지능적인 의사결정 로직을 기반으로,
장기적이고 안정적인 운용을 목표로 설계되었습니다.

변경 이력 (Changelog):

v3.53 (최신 버전)
리스크 대비 수익 구조 개선을 위한 SL/TP 모드 강화, 컴파일 경고 수정, 멀티 타임프레임 처리 최적화

v2.5
완전한 듀얼 지능형 진입 모드 도입, 자동 타임프레임 적응, 고급 보호 기능 추가

v2.0
반전 및 추세 전략 기반의 초기 버전 출시

위험 경고:

외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.
과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
실제 자금을 사용하기 전에 반드시 데모 계좌에서 충분한 테스트를 진행하시기 바랍니다.
개발자는 어떠한 트레이딩 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

moneyrockettrend blogspot – 지능이 수익을 만나는 곳


추천 제품
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
환영       GoldSKY EA   IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky는   1분 카드를 사용합니다. 5년 및 10년 테스트 결과는 댓글에서 확인하실 수 있습니다. 이 시스템은 동일한 구성으로 오랫동안 안정적이고 안정적으로 작동해 왔습니다. 이 자동 거래 시스템은 유럽 거래 세션 시작부터 미국 거래 세션 종료까지 작동합니다. 밤새도록 포지션을 보유하지 않으며, 모든 포지션은 거래일 종료 시 청산됩니다. 한
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experts
Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experts
Market Cycles Order Flow Signal:  Live Signal  (  running 1.5% Balance Risk ) - from 01 Nov 2025 running a custom list of strategies - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experts
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experts
The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   자동으로 각 통화 쌍에 대한 매개변수를 자동으로 선택하는 고속 틱 스캘퍼. 거래 매개 변수를 자동으로 계산하는 고문을 꿈꾸십니까? 자동으로 최적화되고 조정됩니까? MetaTrader 4용 시스템 정식 버전:       MetaTrader 4용   TickSniper   스캘퍼 TickSniper - 전체 설명       + 데모 + PDF EA는 10년 가까운 EA 프로그래밍 경험을 바탕으로 개발되었습니다. EA 전략은 모든 기호와 함께 작동합니다. 기간은 중요하지 않습니다. 로봇은 현재 시세, 틱 도달 속도, 스프레드 크기 및 기타 계약 사양 매개변수를 기반으로 합니다. 시스템은 유리한 정지 손실 및 이익 실현 수준을 자동으로 정의할 뿐만 아니라 평균 위치의 거리, 후행 정지 거리 등을 정의합니다. EA는 추세에 대해 추가 개방 시스템을 적용합니다("평균"). 설정은 실제 계정에서 테스트할 수 있도록 최적화되었습니다. Expert Advisor
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Voyage MT5 is an expert advisor for conservative gold trading (XAUUSD), focused on strict risk management and single-position trading. The advisor does not use grids, martingale, averaging, or locking. Trading logic and risk management Single Position Mode Only one trade per symbol can be open at a time. Re-entries and volume increases are not permitted. Fixed risk per trade The stop-loss size is calculated as a percentage of the current balance. The lot size is automatically determined
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Adam Smith AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Adam Smith AI - 자동화 거래의 혁명 수년간 금융 시장과 고전적 경제 이론에 대한 철저한 연구를 거쳐, 우리는 현대 경제학의 아버지인 앨런 스미스의 기본 원칙과 인공 지능 및 머신 러닝의 가장 진보된 기술을 결합한 혁신적인 솔루션을 제시합니다. 시장의 보이지 않는 손은 이제 거래 패턴, 시장 행동 및 가격 구조를 실시간으로 분석하는 고급 신경망에 의해 구동됩니다. 우리 시스템은 수년간의 과거 데이터로 훈련되어 스미스가 그의 이론에서 설명한 비효율성을 식별하고, 이제 현대 시장에 적용되었습니다. 핵심 기술: 인공 지능은 여러 시간 프레임을 동시에 분석하고, 초당 수백만 개의 데이터를 처리하는 전용 서버를 통해 작동합니다. 이 시스템은 다음을 분석하여 주요 시장 구조를 식별합니다. 글로벌 세션의 돌파 패턴 - 스마트 변동성 행동 - 추세 지속 구조 - 고급 볼륨 분석 - 여러 악기 간의 상관 관계 특별 출시 가격: $599(라이선스 3개 제공) 운영 모드
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experts
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experts
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
전문 그리드 어드바이저가 RSI(Relative Strength Index) 지표에 대해 작업합니다. 무익한 주문을 중복하여 계정의 손실을 줄이는 기능이 있습니다. 차트는 이익에 대한 정보를 표시합니다. MT4 버전 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 옵션: RSI_PERIOD - 상대 강도 지수를 계산하는 기간. UP_LEVEL - 상한; DN_LEVEL - 하한 RSI_TIMEFRAME - 계산을 위한 시간 프레임. START_LOT - 초기 로트; LOT_MULTIPLIER - 주문 그리드의 로트 승수. MAX_LOT - 최대 로트 STEP_ORDERS - 주문 그리드 단계; STEP_MULTIPLIER - 순서 단계 곱셈 계수, = -1이면 사용되지 않습니다. MAX_STEP - 최대 주문 그리드 단계; OVERLAP_ORDERS - 주문 겹침 기능을 활성화하는 주문입니다. OVERLAP_PIPS - 수익성 없는 주문을
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experts
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5는 완전히 자동화된 "풀백" 거래 시스템으로, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD와 같은 인기 있는 "풀백" 통화쌍 거래에 특히 효과적입니다. 이 시스템은 외환 시장의 주요 패턴인, 특정 방향으로 급격한 움직임 이후 가격이 되돌아오는 특성을 활용합니다. 시간 프레임: M15 기본 통화쌍: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD 추가 통화쌍: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA 구매 후, 반드시 개인 메시지를 보내주세요. 비공개 그룹에 초대하고, 설정 파일 및 추가적인 상세 지침을 보내드립니다. 모든 구매자가 EA를 설치하고 설정하는 것을 도와드립니다. EA를 처음 사용하는 경우, 사용 방법을 자세히 알려드립니다. EA 설정: OneChartSetup을 사용하면 단일 차트에서 모든 통화쌍을 실행할 수 있습니다 (M15 시간 프레임만 해당). 이 EA는 스프레드, 슬리피지 또는 기타 브로커 관련
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experts
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experts
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
APE (Alpha Prop Edge) 소개 APE는 **평균 회귀 전략(Mean Reversion)**을 기반으로 개발된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다. 시장의 과도한 가격 확장을 감지하고, 사전에 정의된 조건에 따라 반대 방향으로 진입합니다. 이 시스템은 일일 손실 제한, 자동 청산 기능 등 리스크 관리 기능을 내장하고 있으며, 계좌 크기나 거래 환경에 따라 사용자 설정이 가능합니다. APE는 광범위한 과거 데이터 백테스트를 통해 구조적 안정성을 검증하였으며, 포지션 조절 및 리스크 관리를 이해하는 경험 많은 사용자에게 적합합니다. 리스크 관리 기능: 설정 가능한 일일 최대 손실 제한 목표 수익 도달 시 자동 청산 기능 보수형, 중립형, 공격형 등의 리스크 프로파일 설정 가능 기술적 특징: 시장의 과도한 움직임을 활용한 반대 매매 전략 자산 보호를 위한 내부 보호 기능 포함 평가 계좌 및 펀딩 규칙에 맞춘 유연한 설정 가능 테스트, 전략 연구 및 통제된 실
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
340% 연간 수익률, 정말 죄송합니다! 네, 맞게 읽으셨습니다: 이 340% 연 수익률의 백테스트 결과는 거의 부끄러울 정도로 놀랍습니다. 하지만 오해하지 마세요 – 이건 마케팅 트릭이 아니라, 깔끔한 프로그래밍과 정직한 백테스트의 결과입니다. 물론 이런 꿈같은 수익률이 영원히 지속될 수는 없습니다. 몇 년이 지나면 어느 EA든 백테스트에서 결국 롯트 크기 한계에 도달하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 Stealth 150 DE40은 알고리즘이 ‘제한 없이’ 운용될 때 무엇이 가능한지 보여줍니다. 그래서, 수익률에 대해 미리 사과드리며——이제 본격적으로 이 전문가 어드바이저를 소개합니다. Stealth 150 DE40 – DAX (DE40, .DE40Cash, GER40) 전용 브레이크아웃 EA 보이지 않는다. 멈추지 않는다. 타협 없는 투명성. Stealth 150 DE40이 하는 일은? Stealth 150 DE40은 DAX (DE40, .DE40Cash, GER
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - 고급 멀티 커런시 스캘핑 및 트렌드 팔로우 자동매매 시스템 GoldPulser EA 는 스캘핑의 정밀함과 트렌드 팔로우의 안정성을 결합한 정교한 알고리즘 트레이딩 시스템(Expert Advisor)입니다. 꾸준한 수익 추구를 원하는 Forex 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 독자 개발된 알고리즘을 활용하여 여러 통화쌍에 걸쳐 높은 확률의 트레이딩 기회를 포착합니다. 【주요 특징】 멀티 타임프레임 분석:   M5(5분)부터 H4(4시간)까지 여러 시간 봉을 동시에 분석하여 가장 정확한 진입 시점을 찾아냅니다. 시장의 노이즈를 필터링하고 진정한 트렌드 전환점과 돌파 구간을 포착합니다. 고급 위험 관리:   고정 로트뿐만 아니라, 계좌 잔고의 일정 비율에 기반한 동적 로트 사이징 계산 기능을 탑재했습니다. 최대 낙폭 제한, 일일 최대 손실 한도, 트레이드별 위험 설정 등 다층적인 방어 메커니즘으로 자본을 보호합니다. 내장형 경제 뉴스 필터:   중요 경제 지
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 익스퍼트 어드바이저 개요 XAUUSD(골드) 및 주요 FX 페어용 자동매매 시스템. 진입, SL/TP, 트레일링, 드로다운 관리를 규칙 기반으로 수행합니다. 수익 보장은 없습니다. 리스크 고지를 확인하세요. 요구 사항 플랫폼: MetaTrader 5 계좌: ECN/RAW 권장 연결: 24/7 (VPS 권장) 시간대: M1–H4 초기 설정 Algo Trading 활성화. 차트에 EA 부착(심볼별 1개 차트). Inputs에서 AI_Access_Mode = ON 설정 후 재적용. 자본/레버리지에 맞춰 리스크 조정. 권장 조건 충분한 마진과 안정적 체결(낮은 스프레드/지연). 골드 기준 $5,000+ / 1:500 권장. 다종목 시 리스크 축소. 실계좌 전 데모 검증. 핵심 기능 SL/TP , 브레이크이븐 , 트레일링 포함 진입/청산. 드로다운 제어 로 불리한 구간에서 활동 감소. 멀티 심볼 지원, 변동성/세션 적응. 주요 입력값 AI_A
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - 고정밀 자동 트레이딩 로봇!   FOR GOLD - XAUUSD 버전 3.0의 새로운 기능은? 몇 달간의 개발과 엄격한 테스트를 거쳐 가장 진보적이고 신뢰할 수 있는 Scalper EA Pro 버전을 선보입니다! 새로운 지능형 필터, 개선된 리스크 관리, 더 정확한 진입으로 이 EA는 시장에서 최대 효율성으로 작동하도록 설계되었습니다. 주요 업데이트: 조정 가능한 트렌드 필터 이제 사용자 정의 가능한 EMA(기본 21/50)로 최상의 트렌드만 식별 변동성 필터(ATR) 움직임이 없는 시장에서의 거래를 피해 진정한 잠재력이 있는 거래만 보장 RSI 확인 과매수/과매도 영역에서 신호를 필터링하여 승률 향상 가격 행동(선택적 핀 바) 캔들스틱 패턴으로 추가 확인하여 더 정확한 진입 스마트 리스크 관리 고정 로트 또는 계좌 잔액 % 옵션으로 자동 리스크 계산 동적 트레일링 스탑 이익을 보호하고 승리
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experts
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변