MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA est un Expert Advisor professionnel à double stratégie pour MetaTrader 5, conçu pour combiner intelligemment la détection de retournement et le trading de momentum de tendance afin d’obtenir des performances stables et cohérentes.

L’EA propose deux modes puissants et complémentaires :

• Mode de Retournement Intelligent (Intelligent Reversal Mode)

Détecte les zones d’épuisement extrême du marché avec une confirmation multi-unités de temps, offrant des entrées contre-tendance à forte probabilité aux points de retournement optimaux.

• Mode de Momentum de Tendance Intelligent (Intelligent Trend Momentum Mode)

Capture les mouvements de tendance précoces grâce à des filtres avancés à plusieurs niveaux et des vérifications d’alignement, afin de réduire les faux signaux et de suivre efficacement les impulsions directionnelles fortes.

Principales fonctionnalités intelligentes :

• Adaptation entièrement automatique multi-timeframe – aucune configuration manuelle des unités de temps requise

• Take Profit intelligent ciblant les zones naturelles d’équilibre et d’extension du marché

• Filtres avancés de réduction du bruit pour des signaux plus propres

• Système professionnel de gestion du risque incluant le contrôle du spread et la limitation du nombre maximum de positions ouvertes

Utilisation recommandée :

• Symboles : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (paires à faible spread recommandées)

• Unités de temps : M1 à M30

• Dépôt minimum : 500 USD (avec une taille de lot de 0.01)

Tous les paramètres sont entièrement personnalisables afin de s’adapter à différents styles de trading et profils de risque.

Cet EA est conçu pour une exploitation stable et durable à long terme, avec un contrôle strict du risque et une prise de décision intelligente.

Historique des versions (Changelog) :

v3.53 (Dernière version) –

Amélioration des modes SL/TP pour un meilleur équilibre risque/rendement, correction des avertissements de compilation, optimisation du traitement multi-timeframe.

v2.5 –

Introduction complète des deux modes d’entrée intelligents, adaptation automatique des unités de temps et fonctionnalités de protection avancées.

v2.0 –

Première version avec les stratégies principales de retournement et de tendance.

Avertissement sur les risques :

Le trading Forex et CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Veuillez tester soigneusement sur un compte démo avant d’utiliser des fonds réels.

Le développeur décline toute responsabilité en cas de pertes financières.

moneyrockettrend blogspot – Là où l’intelligence rencontre le profit