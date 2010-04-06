FixedPoint Bollinger Pro EA

🚀 F ixedPoint Bollinger Pro EA

Deja que la volatilidad del oro trabaje por ti - ¡Automáticamente!

Cansado de mirar gráficos?

¿Se perdió otra ruptura?

¿Deja que las emociones arruinen sus operaciones ?

Es hora de entregar sus operaciones en XAU a un asistente basado en IA que realmente entiende el timing .

FixedPoint Bollinger Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido exclusivamente para XAUUSD y sus variantes de corredor populares ( XAUUSDm, XAUUSDr, XAUUSD.raw, y más). Sin magia. Sin conjeturas. Sólo ejecución disciplinada basada en uno de los marcos de volatilidad más fiables del mercado: activación de posiciones largas cuando el precio alcanza zonas de soporte de alta probabilidad y bloqueo del riesgo con un sistema claro de stop-loss y take-profit de punto fijo.

💎 El oro no es difícil de negociar, ¡sólo has estado utilizando la herramienta equivocada!

🔥 Por qué miles de operadores confían en FixedPoint Bollinger Pro:

✅ Enfocado y Potente

Hace una cosa-y lo hace excepcionalmente bien: capturar configuraciones largas de alta calidad en las oscilaciones volátiles del oro. Simplicidad = consistencia.

✅ Usted tiene todo el control

¡Especifique exactamente con qué símbolos operar! Funciona a la perfección en todos los brokers, independientemente del nombre que den a sus pares XAU (.m, .r, .raw, +, etc.).

✅ Enfriamiento inteligente tras pérdidas

¿Ha alcanzado un stop loss? El EA detiene automáticamente las operaciones durante un período definido por el usuario, eliminando las operaciones de venganza y protegiendo su capital.

Plug & Play - Sin necesidad de codificación

Todos los ajustes son intuitivos. Establezca TP/SL en puntos (por ejemplo, 5000 puntos = $ 50 en XAUUSD). Listo para funcionar en minutos, incluso para los principiantes.

✅ 100% Local - Cero Recogida de Datos - Sin Suscripciones

Compre una vez, use para siempre. Su estrategia se queda en su máquina-privada, segura y bajo su control.

📈 No Promete "Hazte Rico Rápidamente"...

Pero le dará :

✅ Un ritmo de trading consistente y basado en reglas.

✅ Disciplina férrea-24/7

✅ Libertad de decisiones emocionales

✅ Más tiempo para vivir-mientras su EA trabaja