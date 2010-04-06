FixedPoint Bollinger Pro EA
- Asesores Expertos
- Wei Xin Sun
- Versión: 1.3
- Actualizado: 14 enero 2026
- Activaciones: 5
🚀 F ixedPoint Bollinger Pro EA
Deja que la volatilidad del oro trabaje por ti - ¡Automáticamente!
Cansado de mirar gráficos?
¿Se perdió otra ruptura?
¿Deja que las emociones arruinen sus operaciones?
Es hora de entregar sus operaciones en XAU a un asistente basado en IA que realmente entiendeel timing.
FixedPoint Bollinger Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido exclusivamente paraXAUUSD y sus variantes de corredor populares ( XAUUSDm, XAUUSDr, XAUUSD.raw, y más). Sin magia. Sin conjeturas. Sólo ejecución disciplinada basada en uno de los marcos de volatilidad más fiables del mercado: activación de posiciones largas cuando el precio alcanza zonas de soporte de alta probabilidad y bloqueo del riesgo con un sistema claro de stop-loss y take-profit de punto fijo.
💎 El oro no es difícil de negociar, ¡sólo has estado utilizando la herramienta equivocada!
🔥 Por qué miles de operadores confían en FixedPoint Bollinger Pro:
✅ Enfocado y Potente
Hace una cosa-y lo hace excepcionalmente bien: capturar configuraciones largas de alta calidad en las oscilaciones volátiles del oro. Simplicidad = consistencia.
✅ Usted tiene todo el control
¡Especifiqueexactamentecon qué símbolos operar! Funciona a la perfección en todos los brokers, independientemente del nombre que den a sus pares XAU (.m, .r, .raw, +, etc.).
✅ Enfriamiento inteligente tras pérdidas
¿Ha alcanzado un stop loss? El EA detiene automáticamente las operaciones durante un período definido por el usuario, eliminando las operaciones de venganza y protegiendo su capital.
Plug & Play - Sin necesidad de codificación
Todos los ajustes son intuitivos. Establezca TP/SL en puntos (por ejemplo, 5000 puntos = $ 50 en XAUUSD). Listo para funcionar en minutos, incluso para los principiantes.
✅ 100% Local - Cero Recogida de Datos - Sin Suscripciones
Compre una vez, use para siempre. Su estrategia se queda en su máquina-privada, segura y bajo su control.
📈 No Promete "Hazte Rico Rápidamente"...
Perole dará :
- ✅ Un ritmo de trading consistente y basado en reglas.
- ✅ Disciplina férrea-24/7
- ✅ Libertad de decisiones emocionales
- ✅ Más tiempo para vivir-mientras su EA trabaja
Este producto está limitado al comercio de oro. Por favor, establezca el gráfico en el marco de tiempo H1, stop loss <= 2000, take profit <= 5000, y el tamaño de la posición en el 1% o una décima parte.