FixedPoint Bollinger Pro EA

🚀 F ixedPoint Bollinger Pro EA

Deja que la volatilidad del oro trabaje por ti - ¡Automáticamente!
Cansado de mirar gráficos?
¿Se perdió otra ruptura?
¿Deja que las emociones arruinen sus operaciones?
Es hora de entregar sus operaciones en XAU a un asistente basado en IA que realmente entiendeel timing.
FixedPoint Bollinger Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido exclusivamente paraXAUUSD y sus variantes de corredor populares ( XAUUSDm, XAUUSDr, XAUUSD.raw, y más). Sin magia. Sin conjeturas. Sólo ejecución disciplinada basada en uno de los marcos de volatilidad más fiables del mercado: activación de posiciones largas cuando el precio alcanza zonas de soporte de alta probabilidad y bloqueo del riesgo con un sistema claro de stop-loss y take-profit de punto fijo.
💎 El oro no es difícil de negociar, ¡sólo has estado utilizando la herramienta equivocada!

🔥 Por qué miles de operadores confían en FixedPoint Bollinger Pro:

Enfocado y Potente
Hace una cosa-y lo hace excepcionalmente bien: capturar configuraciones largas de alta calidad en las oscilaciones volátiles del oro. Simplicidad = consistencia.
Usted tiene todo el control
¡Especifiqueexactamentecon qué símbolos operar! Funciona a la perfección en todos los brokers, independientemente del nombre que den a sus pares XAU (.m, .r, .raw, +, etc.).
Enfriamiento inteligente tras pérdidas
¿Ha alcanzado un stop loss? El EA detiene automáticamente las operaciones durante un período definido por el usuario, eliminando las operaciones de venganza y protegiendo su capital.
Plug & Play - Sin necesidad de codificación
Todos los ajustes son intuitivos. Establezca TP/SL en puntos (por ejemplo, 5000 puntos = $ 50 en XAUUSD). Listo para funcionar en minutos, incluso para los principiantes.
100% Local - Cero Recogida de Datos - Sin Suscripciones
Compre una vez, use para siempre. Su estrategia se queda en su máquina-privada, segura y bajo su control.

📈 No Promete "Hazte Rico Rápidamente"...

Perole dará :
  • ✅ Un ritmo de trading consistente y basado en reglas.
  • ✅ Disciplina férrea-24/7
  • ✅ Libertad de decisiones emocionales
  • ✅ Más tiempo para vivir-mientras su EA trabaja
Este producto está limitado al comercio de oro. Por favor, establezca el gráfico en el marco de tiempo H1, stop loss <= 2000, take profit <= 5000, y el tamaño de la posición en el 1% o una décima parte.

