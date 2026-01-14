FixedPoint Bollinger Pro EA

🚀 F ixedPoint Bollinger Pro EA

Lassen Sie die Volatilität von Gold für sich arbeiten - ganz automatisch!

Es ist an der Zeit, Ihren XAU-Handel einem KI-gesteuerten Assistenten zu überlassen, der das Timing wirklich versteht .

FixedPoint Bollinger Pro ist ein präziser Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD und seine beliebten Broker-Varianten ( XAUUSDm, XAUUSDr, XAUUSD.raw und andere) entwickelt wurde. Keine Magie. Kein Rätselraten. Nur disziplinierte Ausführung auf der Grundlage eines der zuverlässigsten Volatilitätsrahmens des Marktes - Auslösung von Long-Positionen, wenn der Kurs hochwahrscheinliche Unterstützungszonen erreicht, und Begrenzung des Risikos durch ein klares Stop-Loss- und Take-Profit-System mit festen Punkten.

Warum Tausende von Tradern dem FixedPoint Bollinger Pro vertrauen:

✅ Fokussiert & Leistungsstark

Es macht nur eines - und das außergewöhnlich gut: hochwertige Long-Setups in den volatilen Schwankungen von Gold einfangen. Einfachheit = Beständigkeit.

✅ S ie haben die volle Kontrolle

Legen Sie genau fest , welche Symbole gehandelt werden sollen! Funktioniert nahtlos bei allen Brokern, unabhängig davon, wie sie ihre XAU-Paare benennen (.m, .r, .raw, +, usw.).

✅ S mart Cool-Down nach Verlusten

Einen Stop-Loss erreicht? Der EA unterbricht den Handel automatisch für einen benutzerdefinierten Zeitraum, um Rachegeschäfte zu verhindern und Ihr Kapital zu schützen.

✅ Plug & Play - kein Coding erforderlich

Alle Einstellungen sind intuitiv. Legen Sie TP/SL in Punkten fest (z. B. 5000 Punkte = 50 $ beim XAUUSD). In wenigen Minuten einsatzbereit - auch für Anfänger.

✅ 100% lokal - Keine Datenerfassung - Keine Abonnements

Einmal kaufen, für immer nutzen. Ihre Strategie bleibt auf Ihrem Rechner - privat, sicher und unter Ihrer Kontrolle.

✅ Einen konsistenten, regelbasierten Handelsrhythmus

✅ Eiserne Disziplin - 24/7

✅ Freiheit von emotionalen Entscheidungen

✅ Mehr Zeit zum Leben - während Ihr EA arbeitet