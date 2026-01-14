FixedPoint Bollinger Pro EA
- Experten
- Wei Xin Sun
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
🚀 F ixedPoint Bollinger Pro EA
Lassen Sie die Volatilität von Gold für sich arbeiten - ganz automatisch!
Haben Sie es satt, auf Charts zu starren?
Haben Sie einen weiteren Ausbruch verpasst?
Lassen Sie sich von Emotionen den Handel vermiesen?
Es ist an der Zeit, Ihren XAU-Handel einem KI-gesteuerten Assistenten zu überlassen, der dasTiming wirklich versteht.
FixedPoint Bollinger Pro ist ein präziser Expert Advisor, der ausschließlich fürXAUUSD und seine beliebten Broker-Varianten ( XAUUSDm, XAUUSDr, XAUUSD.raw und andere) entwickelt wurde. Keine Magie. Kein Rätselraten. Nur disziplinierte Ausführung auf der Grundlage eines der zuverlässigsten Volatilitätsrahmens des Marktes - Auslösung von Long-Positionen, wenn der Kurs hochwahrscheinliche Unterstützungszonen erreicht, und Begrenzung des Risikos durch ein klares Stop-Loss- und Take-Profit-System mit festen Punkten.
💎 Gold ist nicht schwer zu handeln - Sie haben nur das falsche Werkzeug benutzt!
🔥 Warum Tausende von Tradern dem FixedPoint Bollinger Pro vertrauen:
✅ Fokussiert & Leistungsstark
Es macht nur eines - und das außergewöhnlich gut: hochwertige Long-Setups in den volatilen Schwankungen von Gold einfangen. Einfachheit = Beständigkeit.
✅ S ie haben die volle Kontrolle
Legen Siegenaufest, welche Symbole gehandelt werden sollen! Funktioniert nahtlos bei allen Brokern, unabhängig davon, wie sie ihre XAU-Paare benennen (.m, .r, .raw, +, usw.).
✅ S mart Cool-Down nach Verlusten
Einen Stop-Loss erreicht? Der EA unterbricht den Handel automatisch für einen benutzerdefinierten Zeitraum, um Rachegeschäfte zu verhindern und Ihr Kapital zu schützen.
✅ Plug & Play - kein Coding erforderlich
Alle Einstellungen sind intuitiv. Legen Sie TP/SL in Punkten fest (z. B. 5000 Punkte = 50 $ beim XAUUSD). In wenigen Minuten einsatzbereit - auch für Anfänger.
✅ 100% lokal - Keine Datenerfassung - Keine Abonnements
Einmal kaufen, für immer nutzen. Ihre Strategie bleibt auf Ihrem Rechner - privat, sicher und unter Ihrer Kontrolle.
📈 Es wird nicht versprechen "Get-Rich-Quick"...
Aber eswirdIhnen geben :
- ✅ Einen konsistenten, regelbasierten Handelsrhythmus
- ✅ Eiserne Disziplin - 24/7
- ✅ Freiheit von emotionalen Entscheidungen
- ✅ Mehr Zeit zum Leben - während Ihr EA arbeitet
Dieses Produkt ist auf den Goldhandel beschränkt. Bitte stellen Sie den Chart auf den H1-Zeitrahmen, Stop-Loss <= 2000, Take-Profit <= 5000 und eine Positionsgröße von 1% oder einem Zehntel ein.