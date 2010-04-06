🚀 FixedPoint Bollinger Pro EA

让黄金波动，为你自动赚钱！

厌倦了盯盘？错过行情？情绪干扰交易？

是时候把黄金交易交给真正懂“时机”的 AI 助手了！

FixedPoint Bollinger Pro 是专为 XAUUSD 及主流黄金变体 打造的智能自动化交易系统。它不靠玄学，不赌方向——而是基于市场公认的波动率结构，在价格触及关键支撑区域时 冷静、精准、纪律化地执行多单策略 ，并用 固定点数风控模型 牢牢锁住风险边界。

💎 黄金不是最难做的品种——是你没用对工具！

🔥 为什么数千名交易者选择 FixedPoint Bollinger Pro？

✅ 专一而强大

只做一件事：在黄金市场的高波动中捕捉高质量多头机会。专注，所以高效。

✅ 你说了算

自由指定交易品种！无论是 XAUUSD、XAUUSDm、XAUUSDr 还是 .raw 后缀——统统支持。再也不怕经纪商品种命名五花八门！

✅ 止损后自动“冷静”

触发止损？系统立刻进入智能冷却期，拒绝情绪化报复交易，保护你的账户安全。

✅ 开箱即用，无需编程

所有参数清晰标注，止盈止损以“点数”设定（如 5000 点 = $ 50），新手也能快速上手。

✅ 完全本地运行 · 零数据上传 · 绝无订阅陷阱

一次购买，永久使用。你的交易，你做主。

📈 它不会承诺“暴富”，但会给你：

✅ 更稳定的交易节奏

✅ 更严格的纪律执行

✅ 更少的情绪干扰

✅ 更多的自由时间

本产品仅限于黄金交易 请将图表调整为H1周期 止损<=2000 止盈<=5000 手数设置为1%或十分之一