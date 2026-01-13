Reversal and continuation dashboard
- Indicadores
- Jerome Tommy Bodden
- Versión: 5.0
- Activaciones: 5
Cuadro de Mandos de Reversión y Continuación - Inteligencia ADR Mejorada
Cuadro de mandos profesional de consenso multihorario con análisis avanzado de rangos
Visión general
El Cuadro de Mando de Reversión y Continuación es un sofisticado indicador de negociación que combina el análisis de consenso multihorario con cálculos inteligentes de ADR (Rango Medio Diario), AWR (Rango Medio Semanal) y AMR (Rango Medio Mensual). Esta potente herramienta proporciona a los operadores información exhaustiva sobre el mercado a través de una interfaz intuitiva e interactiva.
Características principales.
🎯 Análisis de consenso en múltiples marcos temporales
Analiza hasta 9 marcos temporales simultáneamente (de 1M a Mensual)
Detección de cruce de señal y cruce por cero del MACD
Análisis de la pendiente de la media móvil
Confirmación del momento estocástico
Umbral de consenso configurable (1-100%)
📊 Inteligencia de rango avanzada
Cálculos de ADR/AWR/AMR en tiempo real con promedios de 20 periodos
Seguimiento en vivo del porcentaje de desarrollo
Análisis de consumo de compra/venta con sesgo direccional
Cálculos de potencial restante
Sistema de temporizador inteligente con seguimiento de las etapas de desarrollo de la gama
Interfaz de panel interactivo
Columnas ordenables para todas las métricas (Tiempo, Símbolo, Rango, Datos de rango)
Botones de símbolos en los que se puede hacer clic para cambiar de gráfico al instante
Señales codificadas por colores e indicadores de desarrollo de rango
Ajustes visuales y posicionamiento personalizables
Actualizaciones en tiempo real cada 5 segundos
Gestión inteligente de señales
Detección automática de señales y funcionalidad de volteo
Persistencia del estado a través de cambios en el gráfico y reinicios del terminal
Prevención de señales duplicadas con seguimiento de consenso
Límites máximos de señal con gestión inteligente de desbordamientos
Detección de cambio de parámetros para reinicios de borrón y cuenta nueva
Configuración completa
Selección flexible del marco temporal
Parámetros de indicadores ajustables (MACD, MA, estocástico)
Selección del tipo de rango (ADR/AWR/AMR)
Opciones de personalización visual
Modo de depuración para el desarrollo y la solución de problemas
Especificaciones técnicas
Indicadores compatibles:
MACD (EMA rápida, EMA lenta, línea de señal)
Media móvil (múltiples métodos: SMA, EMA, etc.)
Oscilador Estocástico (K%, D%, Lento)
Métodos de detección:
Detección de cruces: Cruces precisos de señal/línea cero
Detección de Pendiente: Análisis de impulso direccional
Gestión de datos:
Persistencia de archivos de estado CSV
Optimización de la memoria estática
Sistema de temporizador de variables globales
Limpieza automática y gestión de memoria
Ventajas de uso
Para operadores diarios:
Identifique configuraciones de inversión y continuación de alta probabilidad
Seguimiento simultáneo de varios símbolos
Siga el desarrollo de ADR para un momento óptimo de entrada/salida
Cambio rápido de símbolo para un análisis eficaz
Para Swing Traders:
Confirmación en múltiples marcos temporales para el dimensionamiento de posiciones
Análisis de la evolución del rango para fijar objetivos de beneficios
Inteligencia de rango semanal/mensual para posiciones a largo plazo
Seguimiento del consenso para confirmar la tendencia
Para operadores profesionales:
Clasificaciones ordenables para la selección sistemática de símbolos
Funcionalidad de temporizador para estrategias basadas en sesiones
Ratios de consumo de compra/venta para el análisis del sentimiento del mercado
Cálculos del potencial restante para la gestión del riesgo
Instalación y configuración
Adjuntar el indicador a cualquier gráfico
Configure los plazos deseados en los ajustes de entrada
Seleccione el tipo de rango preferido (ADR/AWR/AMR)
Ajuste la configuración visual a su gusto
El panel de control comienza a seguir automáticamente todos los símbolos de la lista de vigilancia
Requisitos
Plataforma MetaTrader 5
Fuente de datos de mercado activa
Mínimo 1 MB de espacio libre en disco para los archivos de estado
Rendimiento
Optimizado para más de 100 símbolos simultáneos
Uso mínimo de la CPU con una gestión eficaz de los indicadores
Algoritmos rápidos de clasificación y filtrado
Interfaz sensible con actualizaciones instantáneas
Este indicador representa una solución de nivel profesional para los operadores que buscan un análisis exhaustivo del mercado con automatización inteligente. La combinación de análisis de consenso e inteligencia de rango proporciona una visión única del comportamiento del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas en múltiples marcos temporales e instrumentos.
Perfecto para: Divisas, Índices, Materias Primas, Criptodivisas y cualquier instrumento negociable con suficientes datos históricos.