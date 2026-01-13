Reversal and continuation dashboard

Cuadro de Mandos de Reversión y Continuación - Inteligencia ADR Mejorada

Cuadro de mandos profesional de consenso multihorario con análisis avanzado de rangos





Visión general

El Cuadro de Mando de Reversión y Continuación es un sofisticado indicador de negociación que combina el análisis de consenso multihorario con cálculos inteligentes de ADR (Rango Medio Diario), AWR (Rango Medio Semanal) y AMR (Rango Medio Mensual). Esta potente herramienta proporciona a los operadores información exhaustiva sobre el mercado a través de una interfaz intuitiva e interactiva.





Características principales.

🎯 Análisis de consenso en múltiples marcos temporales





Analiza hasta 9 marcos temporales simultáneamente (de 1M a Mensual)

Detección de cruce de señal y cruce por cero del MACD

Análisis de la pendiente de la media móvil

Confirmación del momento estocástico

Umbral de consenso configurable (1-100%)

📊 Inteligencia de rango avanzada





Cálculos de ADR/AWR/AMR en tiempo real con promedios de 20 periodos

Seguimiento en vivo del porcentaje de desarrollo

Análisis de consumo de compra/venta con sesgo direccional

Cálculos de potencial restante

Sistema de temporizador inteligente con seguimiento de las etapas de desarrollo de la gama

Interfaz de panel interactivo





Columnas ordenables para todas las métricas (Tiempo, Símbolo, Rango, Datos de rango)

Botones de símbolos en los que se puede hacer clic para cambiar de gráfico al instante

Señales codificadas por colores e indicadores de desarrollo de rango

Ajustes visuales y posicionamiento personalizables

Actualizaciones en tiempo real cada 5 segundos

Gestión inteligente de señales





Detección automática de señales y funcionalidad de volteo

Persistencia del estado a través de cambios en el gráfico y reinicios del terminal

Prevención de señales duplicadas con seguimiento de consenso

Límites máximos de señal con gestión inteligente de desbordamientos

Detección de cambio de parámetros para reinicios de borrón y cuenta nueva

Configuración completa





Selección flexible del marco temporal

Parámetros de indicadores ajustables (MACD, MA, estocástico)

Selección del tipo de rango (ADR/AWR/AMR)

Opciones de personalización visual

Modo de depuración para el desarrollo y la solución de problemas

Especificaciones técnicas

Indicadores compatibles:





MACD (EMA rápida, EMA lenta, línea de señal)

Media móvil (múltiples métodos: SMA, EMA, etc.)

Oscilador Estocástico (K%, D%, Lento)

Métodos de detección:





Detección de cruces: Cruces precisos de señal/línea cero

Detección de Pendiente: Análisis de impulso direccional

Gestión de datos:





Persistencia de archivos de estado CSV

Optimización de la memoria estática

Sistema de temporizador de variables globales

Limpieza automática y gestión de memoria

Ventajas de uso

Para operadores diarios:





Identifique configuraciones de inversión y continuación de alta probabilidad

Seguimiento simultáneo de varios símbolos

Siga el desarrollo de ADR para un momento óptimo de entrada/salida

Cambio rápido de símbolo para un análisis eficaz

Para Swing Traders:





Confirmación en múltiples marcos temporales para el dimensionamiento de posiciones

Análisis de la evolución del rango para fijar objetivos de beneficios

Inteligencia de rango semanal/mensual para posiciones a largo plazo

Seguimiento del consenso para confirmar la tendencia

Para operadores profesionales:





Clasificaciones ordenables para la selección sistemática de símbolos

Funcionalidad de temporizador para estrategias basadas en sesiones

Ratios de consumo de compra/venta para el análisis del sentimiento del mercado

Cálculos del potencial restante para la gestión del riesgo

Instalación y configuración

Adjuntar el indicador a cualquier gráfico

Configure los plazos deseados en los ajustes de entrada

Seleccione el tipo de rango preferido (ADR/AWR/AMR)

Ajuste la configuración visual a su gusto

El panel de control comienza a seguir automáticamente todos los símbolos de la lista de vigilancia

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5

Fuente de datos de mercado activa

Mínimo 1 MB de espacio libre en disco para los archivos de estado

Rendimiento

Optimizado para más de 100 símbolos simultáneos

Uso mínimo de la CPU con una gestión eficaz de los indicadores

Algoritmos rápidos de clasificación y filtrado

Interfaz sensible con actualizaciones instantáneas

Este indicador representa una solución de nivel profesional para los operadores que buscan un análisis exhaustivo del mercado con automatización inteligente. La combinación de análisis de consenso e inteligencia de rango proporciona una visión única del comportamiento del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas en múltiples marcos temporales e instrumentos.





Perfecto para: Divisas, Índices, Materias Primas, Criptodivisas y cualquier instrumento negociable con suficientes datos históricos.



