Trend Continuation and Reversal

Transforme sus operaciones con el análisis MACD multitemporal avanzado

El MTF MACD Confluence V2 es una sofisticada herramienta de análisis técnico que revoluciona la forma de interpretar las señales MACD mediante el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales. Este indicador de grado profesional proporciona una dirección de mercado cristalina a través del análisis inteligente de confluencia de señales.





Características principales

Análisis de señales en múltiples marcos temporales

Major Timeframe: Señales de cruce de línea cero (dirección de la tendencia)

Minor Timeframes: Señales de cruce de líneas de señal (momento de entrada)

Hasta 4 marcos temporales configurables (Mayor + 3 Menor)

Sincronización de señales en tiempo real en todos los marcos temporales

Clasificación inteligente de señales

Señales de continuación: Señales de marco temporal menor que se alinean con la tendencia principal

Señales de reversión: Señales contra tendencia para entradas en retroceso

Detección de mercado neutral: Identifica condiciones de mercado oscilantes

Filtrado de señales personalizable para su estrategia de negociación

Visualización profesional

Histograma de ventanas separadas: Señales codificadas por colores según la importancia del marco temporal

Opciones de superposición de gráficos: Flechas o líneas de tendencia horizontales

Colores y anchuras personalizables: Personalice la apariencia según sus preferencias

Interfaz limpia y profesional: Sin desorden en los gráficos, identificación clara de las señales

Personalización avanzada

Parámetros MACD: Totalmente ajustables (Rápido: 12, Lento: 26, Señal: 29)

Selección del marco temporal: Cualquier combinación MT4/MT5

Modos de visualización: Flechas, Líneas o Ninguno para cada marco temporal

Filtrado de señales: Mostrar/ocultar señales de continuación e inversión

Soporte de desfase horario: Ajustes de zona horaria del broker

🚀 ¿Por qué elegir MTF MACD Confluence V2?

Para operadores manuales

Dirección clara del mercado: El marco temporal principal muestra la tendencia general

Momento de entrada preciso: Los plazos menores proporcionan señales de entrada

Gestión del riesgo: Distingue entre configuraciones de alta y baja probabilidad

Múltiples opciones de visualización: Alertas visuales que se adaptan a su estilo de negociación

Para operaciones automatizadas

Integración con EA: Datos de señales en tiempo real a través de variables globales

Arquitectura de código profesional: Limpio, eficiente y bien documentado

Soporte multisímbolo: Funciona con todos los pares de divisas y marcos temporales

Detección fiable de señales: Lógica probada a fondo para un rendimiento consistente

Para todos los estilos de negociación

Scalping: Utilice marcos temporales menores (M1, M5, M15)

Day Trading: Óptimo con H1/H4 mayor, M15/M30 menor

Swing Trading: Perfecto con D1/W1 mayor, H4/D1 menor

Trading de posición: A largo plazo con los marcos temporales W1/MN1 mayor

Aplicaciones de Trading

Estrategia de seguimiento de tendencias

El marco temporal principal identifica la dirección de la tendencia general

Los plazos menores proporcionan entradas de continuación en la dirección de la tendencia

Filtra el ruido contra-tendencia para mayores tasas de ganancia

Estrategia de reversión/retroceso

Detectar el agotamiento de la tendencia con el análisis de los plazos principales

Captura de retrocesos con señales de reversión de plazos menores

Perfecta para operaciones de reversión a la media y correcciones

Operativa de confluencia

Múltiples marcos temporales menores que confirman las señales

Mayores probabilidades de configuración cuando las señales se alinean

Reducción de las señales falsas mediante el análisis de múltiples marcos temporales

⚙️ Especificaciones técnicas

Compatibilidad con plataformas: MetaTrader 4 y 5

Uso eficiente de los recursos: Código optimizado para un uso mínimo de la CPU

Compatible con múltiples símbolos: Funciona con todos los pares de divisas y marcos temporales

Grado profesional: Adecuado para operadores minoristas e institucionales

Sin repintado: Las señales históricas permanecen inalteradas

Actualizaciones en tiempo real: Detección instantánea de señales en cada tick

Opciones de personalización

8 Histogramas codificados por colores: Mayor Compra/Venta + 3 marcos temporales menores

Modos de visualización flexibles: Histograma, flechas o líneas de tendencia

Anchuras ajustables: 1-5 niveles para histogramas y líneas

Filtrado de señales: Activar/desactivar señales de continuación o inversión

Compatibilidad con zonas horarias: Ajuste del desfase horario del corredor

💡 Perfecto para

✅ Operadores de Forex profesionales que buscan una ventaja en la sincronización

✅ Los comerciantes algorítmicos que necesitan fuente de señal fiable

✅ Entusiastas del análisis de múltiples marcos temporales

✅ Traders que desean reducir las falsas señales MACD

✅ Cualquier persona seria acerca de la mejora de los resultados comerciales MACD

📦 Lo que obtienes

Indicador completo MTF MACD Confluence V2 (.mq4/.mq5)

Completo manual de usuario con instrucciones de configuración

Ejemplos de configuración de múltiples marcos temporales

Sugerencias de estrategias de trading y mejores prácticas

Soporte profesional al cliente

🔔 Comience a operar con confianza hoy mismo

Transforme su análisis MACD del ruido de un solo marco temporal a la claridad de múltiples marcos temporales. Únase a cientos de traders de éxito que han mejorado su análisis técnico con herramientas de nivel profesional.





¡Descargue ahora y experimente el poder del verdadero análisis de confluencia MACD multi-marco de tiempo!



