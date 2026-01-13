Trend Continuation and Reversal
- Indicadores
- Jerome Tommy Bodden
- Versión: 2.0
Transforme sus operaciones con el análisis MACD multitemporal avanzado
El MTF MACD Confluence V2 es una sofisticada herramienta de análisis técnico que revoluciona la forma de interpretar las señales MACD mediante el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales. Este indicador de grado profesional proporciona una dirección de mercado cristalina a través del análisis inteligente de confluencia de señales.
Características principales
Análisis de señales en múltiples marcos temporales
Major Timeframe: Señales de cruce de línea cero (dirección de la tendencia)
Minor Timeframes: Señales de cruce de líneas de señal (momento de entrada)
Hasta 4 marcos temporales configurables (Mayor + 3 Menor)
Sincronización de señales en tiempo real en todos los marcos temporales
Clasificación inteligente de señales
Señales de continuación: Señales de marco temporal menor que se alinean con la tendencia principal
Señales de reversión: Señales contra tendencia para entradas en retroceso
Detección de mercado neutral: Identifica condiciones de mercado oscilantes
Filtrado de señales personalizable para su estrategia de negociación
Visualización profesional
Histograma de ventanas separadas: Señales codificadas por colores según la importancia del marco temporal
Opciones de superposición de gráficos: Flechas o líneas de tendencia horizontales
Colores y anchuras personalizables: Personalice la apariencia según sus preferencias
Interfaz limpia y profesional: Sin desorden en los gráficos, identificación clara de las señales
Personalización avanzada
Parámetros MACD: Totalmente ajustables (Rápido: 12, Lento: 26, Señal: 29)
Selección del marco temporal: Cualquier combinación MT4/MT5
Modos de visualización: Flechas, Líneas o Ninguno para cada marco temporal
Filtrado de señales: Mostrar/ocultar señales de continuación e inversión
Soporte de desfase horario: Ajustes de zona horaria del broker
🚀 ¿Por qué elegir MTF MACD Confluence V2?
Para operadores manuales
Dirección clara del mercado: El marco temporal principal muestra la tendencia general
Momento de entrada preciso: Los plazos menores proporcionan señales de entrada
Gestión del riesgo: Distingue entre configuraciones de alta y baja probabilidad
Múltiples opciones de visualización: Alertas visuales que se adaptan a su estilo de negociación
Para operaciones automatizadas
Integración con EA: Datos de señales en tiempo real a través de variables globales
Arquitectura de código profesional: Limpio, eficiente y bien documentado
Soporte multisímbolo: Funciona con todos los pares de divisas y marcos temporales
Detección fiable de señales: Lógica probada a fondo para un rendimiento consistente
Para todos los estilos de negociación
Scalping: Utilice marcos temporales menores (M1, M5, M15)
Day Trading: Óptimo con H1/H4 mayor, M15/M30 menor
Swing Trading: Perfecto con D1/W1 mayor, H4/D1 menor
Trading de posición: A largo plazo con los marcos temporales W1/MN1 mayor
Aplicaciones de Trading
Estrategia de seguimiento de tendencias
El marco temporal principal identifica la dirección de la tendencia general
Los plazos menores proporcionan entradas de continuación en la dirección de la tendencia
Filtra el ruido contra-tendencia para mayores tasas de ganancia
Estrategia de reversión/retroceso
Detectar el agotamiento de la tendencia con el análisis de los plazos principales
Captura de retrocesos con señales de reversión de plazos menores
Perfecta para operaciones de reversión a la media y correcciones
Operativa de confluencia
Múltiples marcos temporales menores que confirman las señales
Mayores probabilidades de configuración cuando las señales se alinean
Reducción de las señales falsas mediante el análisis de múltiples marcos temporales
⚙️ Especificaciones técnicas
Compatibilidad con plataformas: MetaTrader 4 y 5
Uso eficiente de los recursos: Código optimizado para un uso mínimo de la CPU
Compatible con múltiples símbolos: Funciona con todos los pares de divisas y marcos temporales
Grado profesional: Adecuado para operadores minoristas e institucionales
Sin repintado: Las señales históricas permanecen inalteradas
Actualizaciones en tiempo real: Detección instantánea de señales en cada tick
Opciones de personalización
8 Histogramas codificados por colores: Mayor Compra/Venta + 3 marcos temporales menores
Modos de visualización flexibles: Histograma, flechas o líneas de tendencia
Anchuras ajustables: 1-5 niveles para histogramas y líneas
Filtrado de señales: Activar/desactivar señales de continuación o inversión
Compatibilidad con zonas horarias: Ajuste del desfase horario del corredor
💡 Perfecto para
✅ Operadores de Forex profesionales que buscan una ventaja en la sincronización
✅ Los comerciantes algorítmicos que necesitan fuente de señal fiable
✅ Entusiastas del análisis de múltiples marcos temporales
✅ Traders que desean reducir las falsas señales MACD
✅ Cualquier persona seria acerca de la mejora de los resultados comerciales MACD
📦 Lo que obtienes
Indicador completo MTF MACD Confluence V2 (.mq4/.mq5)
Completo manual de usuario con instrucciones de configuración
Ejemplos de configuración de múltiples marcos temporales
Sugerencias de estrategias de trading y mejores prácticas
Soporte profesional al cliente
🔔 Comience a operar con confianza hoy mismo
Transforme su análisis MACD del ruido de un solo marco temporal a la claridad de múltiples marcos temporales. Únase a cientos de traders de éxito que han mejorado su análisis técnico con herramientas de nivel profesional.
¡Descargue ahora y experimente el poder del verdadero análisis de confluencia MACD multi-marco de tiempo!