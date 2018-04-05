Este Asesor Experto, llamado "Sarah Black", es un sofisticado sistema de comercio automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Se trata de un robot de trading completo y con múltiples funciones que gestiona todos los aspectos de la ejecución de operaciones de forma automática.

El EA se basa en un enfoque estructurado de análisis de mercado y gestión de operaciones. Incorpora un panel de control visual directamente en el gráfico, que proporciona un seguimiento en tiempo real de su estado, las estadísticas de la cuenta y las métricas clave. Este panel incluye controles interactivos que permiten al operador activar o desactivar manualmente el AE, cerrar todas las posiciones abiertas a la vez y ajustar dinámicamente el porcentaje de riesgo por operación mediante botones preestablecidos (20%, 40%, 60%, 80%, 100%).

Una característica central de este EA es su suite avanzada de gestión de riesgo y dinero. Puede calcular el tamaño de las posiciones basándose en un lote fijo o en un porcentaje dinámico del saldo de la cuenta. Incorpora niveles configurables de stop-loss y take-profit, un mecanismo de trailing stop para proteger los beneficios, y comprueba que el saldo de la cuenta y el margen libre sean suficientes antes de abrir cualquier operación.

El sistema incluye varios filtros y salvaguardas prácticos. Puede restringirse para que sólo opere dentro del horario de negociación definido por el usuario, cerrar automáticamente todas las posiciones antes del fin de semana si se desea, y aplicar un número máximo de posiciones simultáneas. Está diseñado para operar por barras, analizando los nuevos datos del mercado a medida que se cierra cada vela.

El EA es técnicamente robusto, manejando todos los procedimientos de colocación, modificación y cierre de órdenes de forma automática. Gestiona la identificación de las operaciones mediante un número mágico único e incluye un completo sistema de gestión de errores. Su arquitectura está calibrada para un intervalo gráfico específico que proporciona el equilibrio óptimo de frecuencia de señal y reducción de ruido para su modelo analítico.

Este EA está optimizado específicamente para el marco temporal de 5 minutos (M5) y está pensado para funcionar con la máxima eficacia. Su lógica interna y el ajuste de sus parámetros están diseñados para alinearse con la dinámica del mercado y el perfil de volatilidad característicos de este intervalo de tiempo concreto.

En resumen, se trata de un sistema de negociación automatizado con todas las funciones y controlado por un panel, cuyo diseño operativo está fundamentalmente alineado con el marco temporal de 5 minutos.