Smart Grid Trader EA

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


Nota: Este Asesor Experto se proporciona como una herramienta flexible para el desarrollo de estrategias. No ha sido pre-optimizado. Está diseñado para que usted lo pruebe, configure y encuentre los ajustes óptimos que se alineen con su estrategia personal de trading y tolerancia al riesgo.

Smart Grid Trader EA

El Smart Grid Trader es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para implementar una estrategia de negociación basada en la red. Proporciona un marco estructurado para la colocación de operaciones a intervalos calculados, ofreciendo un alto grado de personalización a través de sus parámetros de entrada. Este EA está destinado a los operadores que entienden la mecánica de la cuadrícula y desean explorar y perfeccionar sus propios sistemas basados en la cuadrícula.

Características principales

  • Espaciado dinámico de la cuadrícula: Puede elegir entre una distancia fija de pips para los niveles de la cuadrícula o un paso dinámico basado en el indicador Average True Range (ATR). Esto permite que la cuadrícula se adapte a la volatilidad cambiante del mercado.

  • Gestión flexible de lotes: El EA incluye varias opciones de gestión del dinero. Puede utilizar un tamaño de lote inicial fijo, activar un multiplicador de Martingala para aumentar el tamaño de los lotes en los siguientes niveles de la parrilla o utilizar un modelo de porcentaje de riesgo para calcular los lotes en función del saldo de su cuenta y un stop loss definido.

  • Control de riesgo integrado: Una característica de seguridad crucial es la protección de reducción máxima. Puede establecer un porcentaje máximo de reducción para su cuenta y, si se alcanza este umbral, el EA cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas para gestionar el riesgo.

  • Estrategia de salida basada en cuadrícula: La lógica de salida principal está diseñada para cerrar toda la cesta de operaciones una vez que se alcanza un objetivo de beneficio colectivo (definido en la divisa de su cuenta). Alternativamente, puede desactivar esta función y gestionar cada operación con un Stop Loss y Take Profit individuales.

  • Control Operativo: El EA le permite activar o desactivar selectivamente las órdenes de compra y venta. También incluye un filtro de tiempo, que le da la capacidad de restringir la actividad comercial a horas específicas del día.

  • Visualización en el gráfico: Para una mejor monitorización, el AE puede mostrar un panel de información en su gráfico con estadísticas clave como órdenes abiertas, beneficios/pérdidas de la parrilla y reducción. También dibuja los niveles de la cuadrícula directamente en el gráfico, proporcionando una referencia visual clara para sus operaciones.

Esta herramienta está disponible por $ 30, que ofrece una base funcional para que usted pueda construir y probar sus enfoques de comercio de cuadrícula.

Explicación de la lógica del Asesor Experto

El Smart Grid Trader opera con una lógica sistemática diseñada para gestionar una red de órdenes de compra y venta. He aquí un desglose detallado de su mecánica.

Inicialización y configuración

Al iniciar, el EA primero valida los parámetros de entrada esenciales, tales como el paso de la cuadrícula y el tamaño del lote, para asegurarse de que son lógicos. A continuación, inicializa la información clave sobre el símbolo de negociación, incluido el volumen mínimo, el tamaño del punto y los dígitos. El núcleo de la estrategia es una parrilla predefinida de niveles de precios. Estos niveles se establecen por encima y por debajo del precio de mercado actual en función de un valor de "Paso de rejilla". Este paso puede ser un número fijo de pips establecido por el usuario o, si está activado, puede calcularse dinámicamente utilizando el indicador Average True Range (ATR). Esto permite que el espaciado de la rejilla se ajuste automáticamente a la volatilidad actual del mercado.

Lógica de entrada de órdenes

El EA no coloca órdenes pendientes. En su lugar, monitoriza el precio en cada tick. Una orden se activa sólo cuando el precio cruza uno de los niveles precalculados de la parrilla. Para que se coloque una orden de compra, el precio en el tick anterior debe haber estado por encima de una línea de la cuadrícula de compra, y el precio actual debe estar en o por debajo de esa misma línea. A la inversa, para una orden de venta, el precio debe cruzar una línea de la cuadrícula de venta desde abajo hacia arriba. Esta lógica de "cruce de precios" garantiza que sólo se abra una orden por nivel a medida que el mercado se desplaza por la cuadrícula. La negociación sólo está permitida si se realiza dentro de las horas definidas por el usuario y la reducción de la cuenta está por debajo del máximo especificado.

Gestión monetaria y tamaño del lote

El volumen de cada orden se determina mediante la función CalculateLotSize, que opera en uno de los tres modos siguientes:

  1. Lote Fijo: Si Martingala y el dimensionamiento basado en riesgo están desactivados, todas las órdenes utilizan el tamaño de lote inicial especificado.

  2. Martingala: Si está activada, el tamaño del lote para cada nueva orden en la parrilla se incrementa en un multiplicador establecido. Por ejemplo, con un multiplicador de 1,5, los tamaños de lote pasarían de 0,01 a 0,015, luego a 0,0225, y así sucesivamente.

  3. Porcentaje de riesgo: Si se define un stop loss en pips, el EA puede calcular un tamaño de lote tal que una pérdida de la operación que alcance su stop loss equivaldría a un porcentaje especificado del saldo de la cuenta.

Antes de colocar cualquier operación, el EA comprueba si hay suficiente margen libre para abrir la posición.

Gestión de operaciones y estrategia de salida

El principal mecanismo de salida del EA gira en torno a un objetivo de beneficio colectivo. En cada tick, la función CalculateGridProfitLoss suma los beneficios y pérdidas flotantes actuales de todas las posiciones abiertas gestionadas por el EA. Si este beneficio combinado alcanza el objetivo de beneficio en dólares definido por el usuario, se activa la función CloseAllGridPositions, y todas las operaciones abiertas se cierran simultáneamente.

Si el usuario desactiva esta estrategia de salida basada en la cuadrícula, cada operación se gestiona individualmente con sus propios valores de Take Profit y Stop Loss, que se establecen en pips cuando se coloca la orden.

Mecanismos de seguridad

La principal característica de seguridad es el control de reducción máxima. El EA supervisa continuamente el capital y el saldo de la cuenta. Si la reducción actual ((Saldo - Capital) / Saldo) alcanza el porcentaje máximo definido por el usuario, el EA cerrará inmediatamente todas sus posiciones abiertas para ese símbolo y dejará de abrir nuevas posiciones hasta que se resuelva la situación. Esto está diseñado para proteger la cuenta de pérdidas adicionales durante los movimientos adversos del mercado.

Siéntase libre de explorar otras herramientas de trading y Asesores Expertos en mi perfil de vendedor MQL5: https://www.mql5.com/en/users/1218858/seller

