Panel Signal Days Pro

Escáner de Preparación de Reversión Multi-Mercado para MetaTrader 4

Visión General

Signal Days Pro Dashboard es un escáner profesional multimercado diseñado para estrategias de inversión.

La herramienta no genera entradas ni automatiza las operaciones.

En su lugar, identifica y organiza "días señal" de alta probabilidad que preparan al operador para las inversiones del día siguiente, la ejecución basada en sesiones y las configuraciones de falsa ruptura en los extremos del mercado.

Este panel está diseñado para operadores discrecionales que se centran en:

Contexto

Temporización

Estructura del mercado

Comportamiento de la sesión (Londres / Nueva York)

Concepto básico de negociación

Los mercados rara vez invierten al azar.

Antes de que se produzcan grandes retrocesos intradía, el precio suele imprimir estructuras diarias específicas que señalan un posible agotamiento, falsas rupturas o distribución/acumulación.

Signal Days Pro Dashboard está diseñado para detectar esas estructuras de forma automática, a través de múltiples instrumentos, y presentarlos en una clara, clasificada, interfaz de apoyo a la decisión.

Usted se prepara hoy.

Ejecute mañana.

Qué busca el panel

El panel escanea continuamente todos los símbolos habilitados e identifica los siguientes tipos de señales diarias:

1. FRD / FGD (Primer día rojo / Primer día verde)

FRD (Primer Día Rojo) : Primer día bajista tras un movimiento alcista prolongado

FGD (Primer Día Verde): Primer día alcista tras un movimiento bajista prolongado

Estos días suelen actuar como señales de distribución o acumulación, preparando al precio para:

Fallo de continuación del día siguiente

Retrocesos basados en la sesión

Oportunidades de venta al alza o de compra a la baja

2. Breakout de 3 días (BO de 3 días)

Un Breakout de 3 días identifica una fase de expansión a corto plazo.

En esta metodología:

El día de ruptura en sí no se negocia

Actúa como día señal

El día siguiente se vigila en busca de un comportamiento inverso.

Esto se alinea con los conceptos de inversión donde la expansión es seguida por:

Stop runs

Falsas rupturas

Reversión media

3. Día interior

Un Inside Day representa compresión e indecisión.

En este sistema:

El Inside Day es la señal

Se vigila el día siguiente: Falsas rupturas Expansión de rango fallida Reversión en máximos/mínimos de sesión



4. CIB - Ruptura cerrada

CIB (Closed In Breakout) destaca situaciones en las que el precio:

Rompe un rango anterior intradía

Pero vuelve a cerrar dentro del rango de ruptura

Este comportamiento suele ser una señal:

Operadores atrapados

Continuación fallida

Condiciones potenciales de reversión

Clasificación de los extremos del mercado

Cada señal se clasifica automáticamente en función de dónde se forma en relación con el rango del mercado:

HOD - Zona alta del día

HOW - Máximo de la zona semanal

HCOM - High of Composite / Rango

LOD / LOW / LCOM - Zonas bajistas equivalentes

Esto permite a los operadores identificar rápidamente:

Si una señal se produce en un extremo significativo

O en medio del rango (contexto de menor calidad)

Cómo utilizan los operadores este panel

Se trata de una herramienta de preparación, no de seguimiento de señales.

Un flujo de trabajo típico:

El panel de control destaca las señales de hoy El operador anota el instrumento y el tipo de señal Próximo día de negociación: El operador espera a la sesión de Londres o Nueva York .

Busca: Falsas rupturas Caza de stops Rechazo en máximos/mínimos anteriores

La entrada se realiza utilizando el modelo de ejecución propio del operador

El cuadro de mandos responde "¿QUÉ debo vigilar mañana?"

El operador responde "¿CUÁNDO y CÓMO debo entrar?"

Características principales

Escáner multisímbolo

Compatible con divisas, índices y materias primas

Detección diaria de señales

Lógica de señales de reversión

Clasificación de extremos de mercado

Seguimiento de la antigüedad de las señales

Clasificación de la fuerza

Lógica limpia, sin repintado

Navegación por los gráficos con un clic

Exportación a CSV

Rendimiento optimizado

Diseñado para

Esta herramienta es ideal para operadores que:

Operan con retrocesos , no con rupturas

Se centran en las sesiones de Londres y Nueva York

Utilizan la ejecución discrecional

Prefieren el contexto a los indicadores

Opere a diario con entradas intradía

Seguimiento eficaz de varios mercados

Qué NO es esta herramienta

Para evitar confusiones:

❌ No es un Asesor Experto

❌ No auto-trading

❌ Sin flechas de compra/venta

❌ Sin garantías de beneficios

❌ Sin señales de scalping

Esta es una herramienta de preparación y exploración profesional.

Plazos y compatibilidad

Señales calculadas en el marco temporal diario

El panel de control se puede ver en cualquier marco de tiempo del gráfico

Diseñado para MetaTrader 4

Funciona en cuentas demo y reales

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos.

Esta herramienta sólo proporciona información sobre la estructura del mercado y no constituye asesoramiento financiero.

Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario.

Resumen

Signal Days Pro Dashboard ayuda a los comerciantes:

Identificar entornos de inversión de alta probabilidad

Evitar las operaciones aleatorias

Centrarse en los mejores instrumentos cada día

Operar con estructura, paciencia y preparación

Si su forma de operar se basa en esperar el día, el nivel y la sesión adecuados, este panel está hecho para usted.