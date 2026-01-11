Signal Days Pro Dashboard
- Indicadores
- Siyasanga Stephen Mabokela
- Versión: 2.50
- Activaciones: 5
Escáner de Preparación de Reversión Multi-Mercado para MetaTrader 4
Visión General
Signal Days Pro Dashboard es un escáner profesional multimercado diseñado para estrategias de inversión.
La herramienta no genera entradas ni automatiza las operaciones.
En su lugar, identifica y organiza "días señal" de alta probabilidad que preparan al operador para las inversiones del día siguiente, la ejecución basada en sesiones y las configuraciones de falsa ruptura en los extremos del mercado.
Este panel está diseñado para operadores discrecionales que se centran en:
-
Contexto
-
Temporización
-
Estructura del mercado
-
Comportamiento de la sesión (Londres / Nueva York)
Concepto básico de negociación
Los mercados rara vez invierten al azar.
Antes de que se produzcan grandes retrocesos intradía, el precio suele imprimir estructuras diarias específicas que señalan un posible agotamiento, falsas rupturas o distribución/acumulación.
Signal Days Pro Dashboard está diseñado para detectar esas estructuras de forma automática, a través de múltiples instrumentos, y presentarlos en una clara, clasificada, interfaz de apoyo a la decisión.
Usted se prepara hoy.
Ejecute mañana.
Qué busca el panel
El panel escanea continuamente todos los símbolos habilitados e identifica los siguientes tipos de señales diarias:
1. FRD / FGD (Primer día rojo / Primer día verde)
-
FRD (Primer Día Rojo): Primer día bajista tras un movimiento alcista prolongado
-
FGD (Primer Día Verde): Primer día alcista tras un movimiento bajista prolongado
Estos días suelen actuar como señales de distribución o acumulación, preparando al precio para:
-
Fallo de continuación del día siguiente
-
Retrocesos basados en la sesión
-
Oportunidades de venta al alza o de compra a la baja
2. Breakout de 3 días (BO de 3 días)
Un Breakout de 3 días identifica una fase de expansión a corto plazo.
En esta metodología:
-
El día de ruptura en sí no se negocia
-
Actúa como día señal
-
El día siguiente se vigila en busca de un comportamiento inverso.
Esto se alinea con los conceptos de inversión donde la expansión es seguida por:
-
Stop runs
-
Falsas rupturas
-
Reversión media
3. Día interior
Un Inside Day representa compresión e indecisión.
En este sistema:
-
El Inside Day es la señal
-
Se vigila el día siguiente:
-
Falsas rupturas
-
Expansión de rango fallida
-
Reversión en máximos/mínimos de sesión
-
4. CIB - Ruptura cerrada
CIB (Closed In Breakout) destaca situaciones en las que el precio:
-
Rompe un rango anterior intradía
-
Pero vuelve a cerrar dentro del rango de ruptura
Este comportamiento suele ser una señal:
-
Operadores atrapados
-
Continuación fallida
-
Condiciones potenciales de reversión
Clasificación de los extremos del mercado
Cada señal se clasifica automáticamente en función de dónde se forma en relación con el rango del mercado:
-
HOD - Zona alta del día
-
HOW - Máximo de la zona semanal
-
HCOM - High of Composite / Rango
-
LOD / LOW / LCOM - Zonas bajistas equivalentes
Esto permite a los operadores identificar rápidamente:
-
Si una señal se produce en un extremo significativo
-
O en medio del rango (contexto de menor calidad)
Cómo utilizan los operadores este panel
Se trata de una herramienta de preparación, no de seguimiento de señales.
Un flujo de trabajo típico:
-
El panel de control destaca las señales de hoy
-
El operador anota el instrumento y el tipo de señal
-
Próximo día de negociación:
-
El operador espera a la sesión de Londres o Nueva York.
-
Busca:
-
Falsas rupturas
-
Caza de stops
-
Rechazo en máximos/mínimos anteriores
-
-
-
La entrada se realiza utilizando el modelo de ejecución propio del operador
El cuadro de mandos responde "¿QUÉ debo vigilar mañana?"
El operador responde "¿CUÁNDO y CÓMO debo entrar?"
Características principales
-
Escáner multisímbolo
-
Compatible con divisas, índices y materias primas
-
Detección diaria de señales
-
Lógica de señales de reversión
-
Clasificación de extremos de mercado
-
Seguimiento de la antigüedad de las señales
-
Clasificación de la fuerza
-
Lógica limpia, sin repintado
-
Navegación por los gráficos con un clic
-
Exportación a CSV
-
Rendimiento optimizado
Diseñado para
Esta herramienta es ideal para operadores que:
-
Operan con retrocesos, no con rupturas
-
Se centran en las sesiones de Londres y Nueva York
-
Utilizan la ejecución discrecional
-
Prefieren el contexto a los indicadores
-
Opere a diario con entradas intradía
-
Seguimiento eficaz de varios mercados
Qué NO es esta herramienta
Para evitar confusiones:
-
❌ No es un Asesor Experto
-
❌ No auto-trading
-
❌ Sin flechas de compra/venta
-
❌ Sin garantías de beneficios
-
❌ Sin señales de scalping
Esta es una herramienta de preparación y exploración profesional.
Plazos y compatibilidad
-
Señales calculadas en el marco temporal diario
-
El panel de control se puede ver en cualquier marco de tiempo del gráfico
-
Diseñado para MetaTrader 4
-
Funciona en cuentas demo y reales
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos.
Esta herramienta sólo proporciona información sobre la estructura del mercado y no constituye asesoramiento financiero.
Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario.
Resumen
Signal Days Pro Dashboard ayuda a los comerciantes:
-
Identificar entornos de inversión de alta probabilidad
-
Evitar las operaciones aleatorias
-
Centrarse en los mejores instrumentos cada día
-
Operar con estructura, paciencia y preparación
Si su forma de operar se basa en esperar el día, el nivel y la sesión adecuados, este panel está hecho para usted.