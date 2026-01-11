Signal Days Pro Dashboard
- Indikatoren
- Siyasanga Stephen Mabokela
- Version: 2.50
- Aktivierungen: 5
Multi-Market Reversal Preparation Scanner für MetaTrader 4
Übersicht
Signal Days Pro Dashboard ist ein professionelles Multi-Market-Scanning-Dashboard, das für Reversal-basierte Handelsstrategien entwickelt wurde.
Das Tool generiert keine Einträge und automatisiert den Handel nicht.
Stattdessen identifiziert und organisiert es "Signaltage" mit hoher Wahrscheinlichkeit, die den Händler auf Umkehrungen am nächsten Tag, sitzungsbasierte Ausführung und False-Break-Setups bei Marktextremen vorbereiten.
Dieses Dashboard ist für diskretionäre Händler konzipiert, die sich auf Folgendes konzentrieren:
-
Kontext
-
Timing
-
Marktstruktur
-
Sitzungsverhalten (London / New York)
Zentrales Handelskonzept
Märkte kehren selten zufällig um.
Bevor es zu größeren Intraday-Umkehrungen kommt, bilden die Kurse oft bestimmte Tagesstrukturen ab, die eine potenzielle Erschöpfung, einen falschen Bruch oder eine Verteilung/Akkumulation signalisieren.
Signal Days Pro Dashboard wurde entwickelt, um diese Strukturen automatisch zu erkennen, über mehrere Instrumente hinweg, und sie in einer klaren, geordneten, entscheidungsunterstützenden Schnittstelle zu präsentieren.
Sie bereiten sich heute vor.
Sie führen morgen aus.
Wonach das Dashboard scannt
Das Dashboard scannt kontinuierlich alle aktivierten Symbole und identifiziert die folgenden täglichen Signaltypen:
1. FRD / FGD (Erster roter Tag / Erster grüner Tag)
-
FRD (Erster roter Tag): Erster rückläufiger Tag nach einer längeren Aufwärtsbewegung
-
FGD (Erster Grüner Tag): Erster Hausse-Tag nach einer ausgedehnten Baisse-Bewegung
Diese Tage fungieren oft als Distributions- oder Akkumulationssignale und bereiten den Preis vor:
-
Scheitern der Fortführung am nächsten Tag
-
Umkehrungen auf Sitzungsbasis
-
Hochverkaufs- oder Tiefkaufgelegenheiten
2. 3-Tage-Ausbruch (3-Tage-BO)
Ein 3-Tage-Breakout kennzeichnet eine kurzfristige Expansionsphase.
Bei dieser Methodik:
-
Der Ausbruchtag selbst wird nicht gehandelt
-
Er dient als Signaltag
-
Der folgende Tag wird auf Umkehrverhalten überwacht
Dies entspricht den Umkehrkonzepten, bei denen auf eine Expansion ein Anstieg folgt:
-
Stoppläufe
-
Falsche Ausbrüche
-
Mittlere Umkehrung
3. Innen-Tag
Ein Inside Day steht für Kompression und Unentschlossenheit.
In diesem System:
-
Der Inside Day ist das Signal
-
Der nächste Tag wird überwacht:
-
Falsche Ausbrüche
-
Gescheiterte Bereichsausweitung
-
Umkehrung der Höchst-/Tiefststände der Sitzung
-
4. CIB - Geschlossener Ausbruch
CIB (Closed In Breakout) hebt Situationen hervor, in denen der Preis:
-
einen vorherigen Bereich innerhalb des Tages durchbricht
-
aber innerhalb des Ausbruchsbereichs wieder schließt
Dieses Verhalten signalisiert häufig:
-
Gefangene Trader
-
Gescheiterte Fortführung
-
Potenzielle Umkehrbedingungen
Klassifizierung von Marktextremen
Jedes Signal wird automatisch danach klassifiziert, wo es sich in Bezug auf die Marktspanne bildet:
-
HOD - Höchststand des Tages
-
HOW - Hoch der Wochenzone
-
HCOM - Hoch des Kompositums / der Spanne
-
LOD / LOW / LCOM - Äquivalente Abwärtszonen
Dies ermöglicht es Händlern, schnell zu identifizieren:
-
Ob ein Signal an einem bedeutenden Extremwert auftritt
-
oder in der Mitte der Spanne (niedrigerer Qualitätskontext)
Wie Trader dieses Dashboard nutzen
Dies ist ein Vorbereitungsinstrument, kein Signalverfolgungsinstrument.
Ein typischer Arbeitsablauf:
-
Das Dashboard hebt die heutigen Signaltage hervor
-
Der Händler notiert das Instrument und den Signaltyp
-
Nächster Handelstag:
-
Der Händler wartet auf die Londoner oder New Yorker Sitzung
-
Sucht nach:
-
Falsche Durchbrüche
-
Stop-Jagden
-
Zurückweisung bei früheren Hochs/Tiefs
-
-
-
Der Einstieg erfolgt über das eigene Ausführungsmodell des Händlers
Das Dashboard antwortet auf die Frage "WAS sollte ich morgen beachten?"
Der Händler antwortet auf die Frage "WANN und WIE soll ich einsteigen?"
Hauptmerkmale
-
Multi-Symbol-Scanner im Dashboard
-
Unterstützung von Forex, Indizes und Rohstoffen
-
Tägliche Signalerkennung
-
Auf Umkehrung fokussierte Signallogik
-
Klassifizierung von Marktextremen
-
Signalalter-Verfolgung
-
Stärke-Ranking
-
Saubere, nicht nachmalende Logik
-
Klick-zum-Öffnen Chart-Navigation
-
Exportieren nach CSV
-
Optimierte Leistung
Entwickelt für
Dieses Tool ist ideal für Trader, die:
-
Umkehrungen, nicht Ausbrüche handeln
-
sich auf die Londoner und New Yorker Sitzungen konzentrieren
-
diskretionäre Ausführung verwenden
-
Kontext gegenüber Indikatoren bevorzugen
-
Handeln Sie auf Tagesbasis mit Intraday-Einstiegen
-
Mehrere Märkte effizient überwachen
Was dieses Tool NICHT ist
Um Verwirrung zu vermeiden:
-
❌ Kein Expert Advisor
-
❌ Kein automatischer Handel
-
❌ Keine Kauf-/Verkaufspfeile
-
❌ Keine Gewinngarantien
-
❌ Keine Scalping-Signale
Dies ist ein professionelles Vorbereitungs- und Scanning-Tool.
Zeitrahmen & Kompatibilität
-
Signale werden auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet
-
Dashboard kann auf jedem Chart-Zeitrahmen angezeigt werden
-
Entwickelt für MetaTrader 4
-
Funktioniert auf Demo- und Live-Konten
Risiko-Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieses Tool liefert lediglich Informationen zur Marktstruktur und stellt keine Finanzberatung dar.
Alle Handelsentscheidungen liegen in der Verantwortung des Benutzers.
Zusammenfassung
Signal Days Pro Dashboard hilft den Händlern:
-
Identifizierung von Umkehrsituationen mit hoher Wahrscheinlichkeit
-
Zufallshandel zu vermeiden
-
sich jeden Tag auf die besten Instrumente zu konzentrieren
-
Mit Struktur, Geduld und Vorbereitung handeln
Wenn Ihr Handelsansatz darauf basiert, auf den richtigen Tag, das richtige Niveau und die richtige Sitzung zu warten, wurde dieses Dashboard für Sie entwickelt.