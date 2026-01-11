Signal Days Pro Dashboard

Multi-Market Reversal Preparation Scanner für MetaTrader 4

Übersicht

Signal Days Pro Dashboard ist ein professionelles Multi-Market-Scanning-Dashboard, das für Reversal-basierte Handelsstrategien entwickelt wurde.

Das Tool generiert keine Einträge und automatisiert den Handel nicht.

Stattdessen identifiziert und organisiert es "Signaltage" mit hoher Wahrscheinlichkeit, die den Händler auf Umkehrungen am nächsten Tag, sitzungsbasierte Ausführung und False-Break-Setups bei Marktextremen vorbereiten.

Dieses Dashboard ist für diskretionäre Händler konzipiert, die sich auf Folgendes konzentrieren:

Kontext

Timing

Marktstruktur

Sitzungsverhalten (London / New York)

Zentrales Handelskonzept

Märkte kehren selten zufällig um.

Bevor es zu größeren Intraday-Umkehrungen kommt, bilden die Kurse oft bestimmte Tagesstrukturen ab, die eine potenzielle Erschöpfung, einen falschen Bruch oder eine Verteilung/Akkumulation signalisieren.

Signal Days Pro Dashboard wurde entwickelt, um diese Strukturen automatisch zu erkennen, über mehrere Instrumente hinweg, und sie in einer klaren, geordneten, entscheidungsunterstützenden Schnittstelle zu präsentieren.

Sie bereiten sich heute vor.

Sie führen morgen aus.

Wonach das Dashboard scannt

Das Dashboard scannt kontinuierlich alle aktivierten Symbole und identifiziert die folgenden täglichen Signaltypen:

1. FRD / FGD (Erster roter Tag / Erster grüner Tag)

FRD (Erster roter Tag) : Erster rückläufiger Tag nach einer längeren Aufwärtsbewegung

FGD (Erster Grüner Tag): Erster Hausse-Tag nach einer ausgedehnten Baisse-Bewegung

Diese Tage fungieren oft als Distributions- oder Akkumulationssignale und bereiten den Preis vor:

Scheitern der Fortführung am nächsten Tag

Umkehrungen auf Sitzungsbasis

Hochverkaufs- oder Tiefkaufgelegenheiten

2. 3-Tage-Ausbruch (3-Tage-BO)

Ein 3-Tage-Breakout kennzeichnet eine kurzfristige Expansionsphase.

Bei dieser Methodik:

Der Ausbruchtag selbst wird nicht gehandelt

Er dient als Signaltag

Der folgende Tag wird auf Umkehrverhalten überwacht

Dies entspricht den Umkehrkonzepten, bei denen auf eine Expansion ein Anstieg folgt:

Stoppläufe

Falsche Ausbrüche

Mittlere Umkehrung

3. Innen-Tag

Ein Inside Day steht für Kompression und Unentschlossenheit.

In diesem System:

Der Inside Day ist das Signal

Der nächste Tag wird überwacht: Falsche Ausbrüche Gescheiterte Bereichsausweitung Umkehrung der Höchst-/Tiefststände der Sitzung



4. CIB - Geschlossener Ausbruch

CIB (Closed In Breakout) hebt Situationen hervor, in denen der Preis:

einen vorherigen Bereich innerhalb des Tages durchbricht

aber innerhalb des Ausbruchsbereichs wieder schließt

Dieses Verhalten signalisiert häufig:

Gefangene Trader

Gescheiterte Fortführung

Potenzielle Umkehrbedingungen

Klassifizierung von Marktextremen

Jedes Signal wird automatisch danach klassifiziert, wo es sich in Bezug auf die Marktspanne bildet:

HOD - Höchststand des Tages

HOW - Hoch der Wochenzone

HCOM - Hoch des Kompositums / der Spanne

LOD / LOW / LCOM - Äquivalente Abwärtszonen

Dies ermöglicht es Händlern, schnell zu identifizieren:

Ob ein Signal an einem bedeutenden Extremwert auftritt

oder in der Mitte der Spanne (niedrigerer Qualitätskontext)

Wie Trader dieses Dashboard nutzen

Dies ist ein Vorbereitungsinstrument, kein Signalverfolgungsinstrument.

Ein typischer Arbeitsablauf:

Das Dashboard hebt die heutigen Signaltage hervor Der Händler notiert das Instrument und den Signaltyp Nächster Handelstag: Der Händler wartet auf die Londoner oder New Yorker Sitzung

Sucht nach: Falsche Durchbrüche Stop-Jagden Zurückweisung bei früheren Hochs/Tiefs

Der Einstieg erfolgt über das eigene Ausführungsmodell des Händlers

Das Dashboard antwortet auf die Frage "WAS sollte ich morgen beachten?"

Der Händler antwortet auf die Frage "WANN und WIE soll ich einsteigen?"

Hauptmerkmale

Multi-Symbol-Scanner im Dashboard

Unterstützung von Forex, Indizes und Rohstoffen

Tägliche Signalerkennung

Auf Umkehrung fokussierte Signallogik

Klassifizierung von Marktextremen

Signalalter-Verfolgung

Stärke-Ranking

Saubere, nicht nachmalende Logik

Klick-zum-Öffnen Chart-Navigation

Exportieren nach CSV

Optimierte Leistung

Entwickelt für

Dieses Tool ist ideal für Trader, die:

Umkehrungen , nicht Ausbrüche handeln

sich auf die Londoner und New Yorker Sitzungen konzentrieren

diskretionäre Ausführung verwenden

Kontext gegenüber Indikatoren bevorzugen

Handeln Sie auf Tagesbasis mit Intraday-Einstiegen

Mehrere Märkte effizient überwachen

Was dieses Tool NICHT ist

Um Verwirrung zu vermeiden:

❌ Kein Expert Advisor

❌ Kein automatischer Handel

❌ Keine Kauf-/Verkaufspfeile

❌ Keine Gewinngarantien

❌ Keine Scalping-Signale

Dies ist ein professionelles Vorbereitungs- und Scanning-Tool.

Zeitrahmen & Kompatibilität

Signale werden auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet

Dashboard kann auf jedem Chart-Zeitrahmen angezeigt werden

Entwickelt für MetaTrader 4

Funktioniert auf Demo- und Live-Konten

Risiko-Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Dieses Tool liefert lediglich Informationen zur Marktstruktur und stellt keine Finanzberatung dar.

Alle Handelsentscheidungen liegen in der Verantwortung des Benutzers.

Zusammenfassung

Signal Days Pro Dashboard hilft den Händlern:

Identifizierung von Umkehrsituationen mit hoher Wahrscheinlichkeit

Zufallshandel zu vermeiden

sich jeden Tag auf die besten Instrumente zu konzentrieren

Mit Struktur, Geduld und Vorbereitung handeln

Wenn Ihr Handelsansatz darauf basiert, auf den richtigen Tag, das richtige Niveau und die richtige Sitzung zu warten, wurde dieses Dashboard für Sie entwickelt.