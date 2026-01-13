Weekly Grid Master B10
- Asesores Expertos
- Gaya Chibane
- Versión: 14.0
- Activaciones: 10
🔥 WEEKLY-GRID MASTER B10 🔥
Trading en Rejilla Institucional | +1.250% Neto (2018-2026) | DD Máx 34%
🎯 LA REVOLUCIÓN DE LA REJILLA INSTITUCIONAL
Sistema de rejilla semanal avanzado diseñado por traders algorítmicos institucionales para explotar ineficiencias estructurales en pares CAD correlacionados.
Mecánica sofisticada de cobertura por correlación + escalado dinámico de riesgo vs rejillas convencionales sobreajustadas.
✅ RENDIMIENTO COMPROBADO: $10k→$135k (+1.250%)
📊 Factor Beneficio: 1.43 | 🛡️ DD Máx: 34% (94% recuperación auto)
⏱️ Backtest 8 años "Every tick real" - Excel completo 976k líneas
📈 RESULTADOS CONCRETOS:
• +1.250% neto 8 años
• DD Máx 34.33% (94% recuperado 24-48h)
• ROI diario 0.47% ($50/día en $10k)
🔗 3 PARES COBERTOS: AUDCAD+USDCAD+EURCAD
🛡️ SAFETYBELT® 5 NIVELES: 10-50% DD auto
✅ 94% RECUPERACIÓN 8 AÑOS
🛡️ SISTEMA RESURRECTION® ADAPTATIVO:
🔒 30% Conservador | ⚡ 50% Recomendado | 💥 70% Agresivo
Activa: SafetyBelt+ERAS+3pares hedge + Martingala
💎 USTED elige 30/50/70% | 【BOT INMORTAL $39】
🚀 INSTALACIÓN 3MIN: M15 AUDCAD | Sin .set | Sufijo auto
🏆 COMPARACIÓN:
| Criterio | B10 $39→199$ | <100$ | 100-1k$ | >1k$ |
|-----------|--------------|---------|----------|----------|
| Backtest | +1.250% | +50-150%| +200-400%| 11k% Margin⚠️|
| PF | 1.43 | 0.95-1.1|1.1-1.25 |1.25-1.35|
| DD Máx | 34% | 80-100% |45-65% |<30% Oculto|
| Recuperación|94% AUTO |0-20% |40-60%M |60-70%M |
B10 aplasta: 32x ROI | 94% recuperación | 56k código fuente
🎁 OFERTA LANZAMIENTO: $39 (Ilimitada) - 7días/50und → $199
⚡ COMPRE $39 → M15 AUDCAD → Trading institucional INSTANTÁNEO
【20 UNIDADES RESTANTES】
📊 ARCHIVOS: Excel 976k | Gráficos equity | 56k MQL5 código | Video guía
Rejilla institucional en 3 clics. ¡EMPIEZA AHORA!