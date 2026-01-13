Weekly Grid Master B10
- Experts
- Gaya Chibane
- 버전: 14.0
- 활성화: 10
🔥 WEEKLY-GRID MASTER B10 🔥
기관 그리드 거래 | +1250% 순이익 (2018-2026) | 최대 DD 34%
🎯 기관 그리드 혁명
기관 알고트레이더 설계 고급 주간 그리드. CAD 상관쌍 구조적 비효율 활용.
상관관계 헤징 + 동적 리스크 스케일링 vs 기존 과적합 그리드.
✅ 입증실적: $10k→$135k (+1250%)
📊 PF 1.43 | 🛡️ 최대 DD 34% (94% 자동 복구)
⏱️ 8년 Every tick 백테스트 - Excel 976k행
📈 실적:
• 8년 순이익 +1250%
• 최대 DD 34.33% (94% 24-48시간 복구)
• 일ROI 0.47% ($10k당 $50/일)
🔗 3 헤지 쌍: AUDCAD+USDCAD+EURCAD
🛡️ SAFETYBELT® 5단계: 10-50%DD 자동
✅ 8년 94% 복구율
🛡️ RESURRECTION® 적응형:
🔒 30% 보수 | ⚡ 50% 추천 | 💥 70% 공격
SafetyBelt+ERAS+3쌍 헤지+마틴게일 활성
💎 30/50/70% 선택 | 【불사 로봇 $39】
🚀 3분 설치: M15 AUDCAD | .set 불필요 | 자동 서픽스
🏆 비교:
| 항목 | B10 $39→199$ | <100$ | 100-1k$ | >1k$ |
|----------|--------------|--------|---------|---------|
| 백테스트 | +1250% | +50-150%| +200-400%| 11k% 마진⚠️|
| PF | 1.43 | 0.95-1.1|1.1-1.25|1.25-1.35|
| 최대 DD | 34% | 80-100%|45-65% |<30% 숨김 |
| 복구율 |94% 자동 |0-20% |40-60%수|60-70%수 |
B10 압승: 32배 ROI | 94% 복구 | 56k 소스코드
🎁 런칭 특가: $39(무제한) - 7일/50개 → $199
⚡ 지금 $39 구매 → M15 AUDCAD → 즉시 기관 거래
【남은 20개】
📊 첨부파일: Excel 976k행 | 자본 차트 | 56k MQL5 코드 | 설치 영상
3클릭 기관 그리드. 지금 시작!