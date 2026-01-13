Weekly Grid Master B10
- Эксперты
- Gaya Chibane
- Версия: 14.0
- Активации: 10
🔥 WEEKLY-GRID MASTER B10 🔥
Институциональная сетка | +1250% чистыми (2018-2026) | Макс DD 34%
🎯 РЕВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СЕТКИ
Продвинутый недельный грид, созданный институциональными алгоритмиками для эксплуатации неэффективностей коррелированных пар CAD.
Софистицированный хеджированный корреляционный механизм + динамическое масштабирование риска против обычных переобученных гридів.
✅ ДОКАЗАННАЯ ПРИБЫЛЬ: $10k→$135k (+1250%)
📊 PF 1.43 | 🛡️ DD 34% (94% авто-восстановление)
⏱️ 8-летний бэктест Every tick - Excel 976k строк
📈 РЕЗУЛЬТАТЫ:
• +1250% чистыми за 8 лет
• Макс DD 34.33% (94% восстановлено за 24-48ч)
• Средний дневной ROI 0.47% ($50/день на $10k)
🔗 3 ХЕДЖИРОВАННЫЕ ПАРЫ: AUDCAD+USDCAD+EURCAD
🛡️ SAFETYBELT® 5 УРОВНЕЙ: 10-50% DD авто
✅ 94% ВОССТАНОВЛЕНИЕ 8 ЛЕТ
🛡️ АДАПТИВНАЯ РЕСУРРЕКЦИЯ®:
🔒 30% Консервативно | ⚡ 50% Рекомендуется | 💥 70% Агрессивно
Активирует SafetyBelt+ERAS+3пары хедж + Мартингейл
💎 ВЫ выбираете 30/50/70% | 【БЕССМЕРТНЫЙ БОТ $39】
🚀 УСТАНОВКА 3МИН: M15 AUDCAD | Без .set | Авто суффикс
🏆 СРАВНЕНИЕ:
| Критерий | B10 $39→199$ | <100$ | 100-1k$ | >1k$ |
|----------|--------------|-------|---------|------|
| Бэктест | +1250% | +50-150%| +200-400%| 11k% Margin⚠️|
| PF | 1.43 | 0.95-1.1|1.1-1.25|1.25-1.35|
| DD Макс | 34% | 80-100%|45-65% |<30% Скрыто|
| Восстанов|94% АВТО |0-20% |40-60%Р |60-70%Р |
B10 сокрушает: 32x ROI | 94% восстановление | 56k исходный код
🎁 СТАРТОВАЯ ОФФЕРТА: $39 (Неограниченная) - 7дней/50шт → $199
🎁 Топ-10: БЕСПЛАТНЫЙ кастомный сетфайл + Живой сигнал Неделя2
⚡ КУПИТЕ СЕЙЧАС $39 → M15 AUDCAD → МГНОВЕННЫЙ институциональный трейдинг
【20 ЕДИНИЦ ОСТАЛОСЬ】
📊 ФАЙЛЫ: Excel 976k | Графики эквити | 56k MQL5 код | Видео гайд
Институциональная сетка за 3 клика. НАЧНИТЕ СЕЙЧАС!