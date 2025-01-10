🔥 WEEKLY-GRID MASTER B10 🔥

Grid Trading Institutionnel | +1 250% Net (2018-2026) | DD Max 34%

🎯 LA RÉVOLUTION DU GRID INSTITUTIONNEL

Weekly-Grid Master B10 est le système grid hebdomadaire avancé conçu par des traders algorithmiques institutionnels pour exploiter les inefficacités structurelles des paires CAD corrélées.

Contrairement aux systèmes grid conventionnels qui sur-ajustent les données historiques, B10 combine une mécanique de hedging corrélation sophistiquée avec un scaling dynamique du risque pour générer des performances constantes tout en maintenant le drawdown sous contrôle institutionnel strict.

✅ PERFORMANCE Prouvée : 10 000$ → 135 000$ (+1 250%)

📊 Profit Factor : 1.43 | 🛡️ Drawdown Maximum : 34% (94% de récupération automatique)

⏱️ Backtest 8 ans "Every tick based on real ticks" - Excel complet 976k lignes fourni.

📈 RÉSULTATS CONCRÈTS

· PERFORMANCE NETTE : +1 250% sur 8 ans (2018-2026)

· CAPITAL INITIAL : 10 000 USD → 135 000 USD

· PROFIT FACTOR : 1.43 (grade institutionnel)

· DRAWDOWN MAX : 34.33% (récupéré 94% du temps)

· TAUX RÉCUPÉRATION DD : 94% en 24-48h

· ROI QUOTIDIEN MOYEN : 0.47% (50$/jour sur 10k$)

🔗 3 PAIRES HEDGÉES :

AUDCAD + USDCAD + EURCAD (corr. 0.87-0.92)





🛡️ SAFETYBELT® 5 NIVEAUX :

10%→TP-30% | 25%→TP-60% | 30%→Close75%

40%→Résurrection | 50%→Shutdown

✅ 94% RÉCUPÉRATION 8 ANS





🚀 INSTALL 3min :

1️⃣ M15 AUDCAD uniquement

2️⃣ Zéro .set - auto

3️⃣ News filter standard

✅ Suffix auto-detect







🛡️ SYSTÈME RÉSURRECTION® ADAPTATIF 🛡️

VOTRE ASSURANCE ANTI-CRASH





🔒 30% DD Conservateur

⚡ 50% DD Recommandé

💥 70% DD Agressif





Active : SafetyBelt® + ERAS™ + 3 paires hedge + Martingale

✅ 94% RÉCUPÉRATION 8 ANS





💎 VOUS choisissez 30/50/70%

Autres = FIXE = CRASH

【BOT IMMORTEL 39$】

🏆 PERFORMANCE & RETOUR SUR INVESTISSEMENT GRID MASTER B10

🥇 39$ PROMO Autres < 1000 USD Autres > 1000 USD BACKTEST 8 ANS (2018-2026) +1 250% +200-400% 11 000 % Risque margin

critique ⚠️ PROFIT FACTOR 1.43 1.10-1.25 1.25-1.35 DRAWDOWN MAXIMUM 34% 45-65% <30% CACHÉ RÉCUPÉRATION DD 94% AUTO 40-60% MANUEL 60-70% MANUEL PAIRES + HEDGING CORRÉLATION 3 CORRÉLÉES 1-2 PAIRES 3 NON-HEDGÉ LIGNES DE CODE SOURCE 56k 5-15k BLACKBOX PRIX LICENCE 39$==> 199 $ 100-1000 $ 1000-2500$ GRID MASTER B10 écrase la concurrence : +1 250% équilibré vs 11 000% margin call ou gratuit crash DD100%. 3 AVANTAGES CRITIQUES : ✅ 32x ROI : 39$ = perf premium 2 500$

✅ DD 34% récupéré 94% vs 80%+ irrécupérable

✅ Code source 56k lignes vs blackbox SEGMENT <100$ = arnaque temps perdu

100-500$ = perf médiocre risque élevé

>1 000$ = 11 000% = margin call garanti B10 = SEUL choix RENTABLE + SÉCURISÉ 39$ promo limitée ! 🚀



🎁 🎁 OFFRE DE LANCEMENT EXCLUSIVE - LIMITÉE 🎁 🎁 💎 NOUVEAU PRIX PROMOTIONNEL : 39$ (Licence Illimitée) ⏰ LANCEMENT 7 JOURS ou 50 unités – Prix Apres Promotion 199$

WeeklyGrid B10 transforme le grid trading amateur en performance institutionnelle prouvée. ü Conçu par des traders professionnels ü Validé par 8 ans de données ticks réelles ü 56 693 lignes de code source MQL5 complètes fournies ü Mises à jour gratuites à vie ⚡ ACTION IMMÉDIATE REQUISE · CLIQUEZ "ACHETER" 39$ · Graphique M15 AUDCAD · Trading institutionnel immédiat 【OFFRE LIMITÉE : 39$ → 20 UNITÉS RESTANTES】 📊 PIÈCES-JOINTES FOURNIES : ✅ Rapport Excel complet 8 ans (976k lignes) ✅ Captures equity parfaites ✅ Code source MQL5 56k lignes ✅ Guide installation vidéo Du grid amateur à l'institutionnel en 3 clics. Commencez MAINTENANT.







