KT Quick Risk Calculator
- Indicadores
- Zhao Bing Wang
- Versión: 1.0
5. [Cómo usar]
Active el cursor: En primer lugar, haga clic en el icono del cursor en cruz de la barra de herramientas de MT4, o pulse el atajo de teclado Ctrl + F.
Consejo: También puede hacer clic en la ventana del gráfico para asegurarse de que está activa, o directamente hacer clic en el botón central del ratón (rueda de desplazamiento) para cambiar rápidamente al cursor en cruz.
Fije el punto de partida: Mueva la cruz reticular hasta el nivel de precios que desee empezar a calcular.
Operación combinada: Mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado con la mano izquierda y pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón con la mano derecha para arrastrar.
Lea los resultados: Durante el proceso de arrastre, el panel negro situado junto al ratón mostrará en tiempo real el tamaño actual del lote, los puntos y la cantidad convertida de beneficios/pérdidas (Dinero).
Limpieza automática: Cuando suelte el botón izquierdo del ratón, las líneas de medición y el panel de datos desaparecerán automáticamente, sin dejar objetos basura en el gráfico.