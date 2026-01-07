KT Quick Risk Calculator

KT Quick Risk Calculator es una herramienta de utilidad profesional para MetaTrader 4.
Está diseñada para mejorar su flujo de trabajo proporcionando cálculos instantáneos mediante una herramienta de medición interactiva.

[Función principal]
Esta herramienta le permite medir interactivamente la distancia entre dos puntos en el gráfico y ver inmediatamente el resultado potencial en la divisa de su cuenta basado en un tamaño de lote fijo.

[Características principales]
1. Interacción inteligente: Mantenga pulsado [Ctrl] + Arrastre el botón izquierdo del ratón para medir.
2. Datos Instantáneos: Muestra los Puntos y el Valor en la moneda de la cuenta al instante.
3. Soporte Universal: Compatible con XAUUSD, Índices y los principales pares.
4. Interfaz limpia: La herramienta de dibujo desaparece automáticamente después de la medición.

5. [Cómo usar]

Active el cursor: En primer lugar, haga clic en el icono del cursor en cruz de la barra de herramientas de MT4, o pulse el atajo de teclado Ctrl + F.

Consejo: También puede hacer clic en la ventana del gráfico para asegurarse de que está activa, o directamente hacer clic en el botón central del ratón (rueda de desplazamiento) para cambiar rápidamente al cursor en cruz.

Fije el punto de partida: Mueva la cruz reticular hasta el nivel de precios que desee empezar a calcular.

Operación combinada: Mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado con la mano izquierda y pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón con la mano derecha para arrastrar.

Lea los resultados: Durante el proceso de arrastre, el panel negro situado junto al ratón mostrará en tiempo real el tamaño actual del lote, los puntos y la cantidad convertida de beneficios/pérdidas (Dinero).

Limpieza automática: Cuando suelte el botón izquierdo del ratón, las líneas de medición y el panel de datos desaparecerán automáticamente, sin dejar objetos basura en el gráfico.

Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario