KT Quick Risk Calculator es una herramienta de utilidad profesional para MetaTrader 4.

Está diseñada para mejorar su flujo de trabajo proporcionando cálculos instantáneos mediante una herramienta de medición interactiva.





[Función principal]

Esta herramienta le permite medir interactivamente la distancia entre dos puntos en el gráfico y ver inmediatamente el resultado potencial en la divisa de su cuenta basado en un tamaño de lote fijo.





[Características principales]

1. Interacción inteligente: Mantenga pulsado [Ctrl] + Arrastre el botón izquierdo del ratón para medir.

2. Datos Instantáneos: Muestra los Puntos y el Valor en la moneda de la cuenta al instante.

3. Soporte Universal: Compatible con XAUUSD, Índices y los principales pares.

4. Interfaz limpia: La herramienta de dibujo desaparece automáticamente después de la medición.





5. [Cómo usar]

Active el cursor: En primer lugar, haga clic en el icono del cursor en cruz de la barra de herramientas de MT4, o pulse el atajo de teclado Ctrl + F.

Consejo: También puede hacer clic en la ventana del gráfico para asegurarse de que está activa, o directamente hacer clic en el botón central del ratón (rueda de desplazamiento) para cambiar rápidamente al cursor en cruz.

Fije el punto de partida: Mueva la cruz reticular hasta el nivel de precios que desee empezar a calcular.

Operación combinada: Mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado con la mano izquierda y pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón con la mano derecha para arrastrar.

Lea los resultados: Durante el proceso de arrastre, el panel negro situado junto al ratón mostrará en tiempo real el tamaño actual del lote, los puntos y la cantidad convertida de beneficios/pérdidas (Dinero).

Limpieza automática: Cuando suelte el botón izquierdo del ratón, las líneas de medición y el panel de datos desaparecerán automáticamente, sin dejar objetos basura en el gráfico.