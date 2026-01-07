KT Quick Risk Calculator ist ein professionelles Dienstprogramm für MetaTrader 4.

Es wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf zu verbessern, indem es sofortige Berechnungen mit einem interaktiven Messwerkzeug ermöglicht.





(Hauptfunktion)

Mit diesem Tool können Sie interaktiv den Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Chart messen und sofort das potenzielle Ergebnis in Ihrer Kontowährung auf der Grundlage einer festen Losgröße sehen.





[Hauptmerkmale]

1. Intelligente Interaktion: Halten Sie [Strg] + Ziehen der linken Maustaste, um zu messen.

2. Sofortige Daten: Zeigt Punkte und Wert in Kontowährung sofort an.

3. Universelle Unterstützung: Kompatibel mit XAUUSD, Indizes und allen wichtigen Paaren.

4. Saubere Schnittstelle: Das Zeichenwerkzeug wird nach der Messung automatisch ausgeblendet.





[Wie zu benutzen?]

Aktivieren Sie den Cursor: Klicken Sie zunächst auf das Fadenkreuz-Symbol in der MT4-Symbolleiste, oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + F.

Tipp: Sie können auch auf das Chart-Fenster klicken, um sicherzustellen, dass es aktiv ist, oder direkt die mittlere Maustaste (Scrollrad) drücken, um schnell zum Fadenkreuz zu wechseln.

Fixieren Sie den Startpunkt: Bewegen Sie das Fadenkreuz auf das Kursniveau, mit dem Sie die Berechnung beginnen möchten.

Kombinierter Betrieb: Halten Sie mit der linken Hand die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt, und halten Sie mit der rechten Hand die linke Maustaste gedrückt, um zu ziehen.

Lesen Sie die Ergebnisse ab: Während des Ziehens zeigt das schwarze Feld neben der Maus die aktuelle Losgröße, die Punkte und den umgerechneten Gewinn/Verlustbetrag (Geld) in Echtzeit an.

Automatische Bereinigung: Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, verschwinden die Messlinien und das Datenfeld automatisch, so dass keine überflüssigen Objekte auf dem Chart zurückbleiben.