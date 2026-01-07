KT Quick Risk Calculator
- Indikatoren
- Zhao Bing Wang
- Version: 1.0
[Wie zu benutzen?]
Aktivieren Sie den Cursor: Klicken Sie zunächst auf das Fadenkreuz-Symbol in der MT4-Symbolleiste, oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + F.
Tipp: Sie können auch auf das Chart-Fenster klicken, um sicherzustellen, dass es aktiv ist, oder direkt die mittlere Maustaste (Scrollrad) drücken, um schnell zum Fadenkreuz zu wechseln.
Fixieren Sie den Startpunkt: Bewegen Sie das Fadenkreuz auf das Kursniveau, mit dem Sie die Berechnung beginnen möchten.
Kombinierter Betrieb: Halten Sie mit der linken Hand die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt, und halten Sie mit der rechten Hand die linke Maustaste gedrückt, um zu ziehen.
Lesen Sie die Ergebnisse ab: Während des Ziehens zeigt das schwarze Feld neben der Maus die aktuelle Losgröße, die Punkte und den umgerechneten Gewinn/Verlustbetrag (Geld) in Echtzeit an.
Automatische Bereinigung: Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, verschwinden die Messlinien und das Datenfeld automatisch, so dass keine überflüssigen Objekte auf dem Chart zurückbleiben.