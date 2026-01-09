KT Drawing Tool - Pro Magnetic Snapping & MTF Auto-Coloring

¡Deje de luchar con la alineación manual! Experimente la máxima precisión para el comercio de acción de precios.

KT Drawing Tool es un asistente profesional diseñado para reemplazar los objetos de dibujo nativos de MT4. Resuelve el problema común de los "niveles imprecisos" ajustando automáticamente sus líneas a los precios exactos del mercado. Tanto si opera con Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), TIC o Soporte y Resistencia clásicos, esta herramienta acelerará significativamente su análisis.

Características principales

1. 🧲OHLC Magnetic Snapping Nunca más te pierdas un pip. Al hacer clic cerca de una vela, la herramienta calcula de forma inteligente y se ajusta la línea al precio de apertura, máximo, mínimo o cierre más cercano de esa vela específica.

Precisión 100%: Garantiza que sus niveles clave se dibujen en el valor exacto del tick.

Cero Ambigüedad: Perfecto para definir Bloques de Órdenes, Rompedores y Bloques de Rechazo.

2. 🎨Auto-Coloración Multi-Timeframe (MTF ) Reconoce al instante la importancia de cada línea. La herramienta detecta automáticamente el marco temporal de su gráfico actual y aplica un color específico al dibujo.

H1 = Azul (por defecto)

H4 = Naranja

D1 = Rojo

W1/MN1 = Verde/Violeta

Nota: Todos los colores son totalmente personalizables en los ajustes.

3. ⚡ Panel de control con un solo clic Acceda a sus herramientas al instante desde un panel limpio en el gráfico.

Línea Horizontal (H) : Dibuja una línea horizontal infinita para los niveles clave.

Rayo / Segmento (R): Dibuja una línea de longitud fija desde un máximo/mínimo histórico hasta la vela actual. Mantiene el gráfico limpio y centrado.

4. ✅ Confirmación visual y sonora

Marcas de verificación : Aparece una pequeña marca de verificación (✓) en el máximo o mínimo de la vela seleccionada para confirmar el chasquido.

Efectosde sonido: Proporciona una señal sonora cuando un dibujo se coloca correctamente.

🛠️ Parámetros (Entradas)

ColorHLínea : Color por defecto para líneas horizontales (si no coinciden con TFs específicos).

ColorRay : Color por defecto para los rayos.

LineWidth : Grosor de las líneas.

Color_H1 / H4 / D1 / W1 / MN1: Colores personalizados para plazos específicos. Personalícelos para que coincidan con su tema personal de gráficos (modo claro/oscuro).

Cómo utilizarlo

Adjunte el indicador a su gráfico. Pulse el botón "Línea (H)" o "Rayo (R)" en el panel. El botón permanecerá pulsado, indicando que el "Modo Dibujo" está activo. Haga clic en cualquier lugar cerca de una vela en el gráfico. Listo. La línea se ajustará instantáneamente al Máximo/Bajo más cercano y se aplicará automáticamente el color correcto.

Descargue KT Drawing Tool hoy mismo y aporte precisión profesional a su análisis técnico.