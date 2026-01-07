KT Quick Risk Calculator
- 指标
- Zhao Bing Wang
- 版本: 1.0
----- Chinese / 中文说明 -----
KT 快速风控计算器 (KT Quick Risk Calculator) 是一款专为 MetaTrader 4 打造的专业级辅助工具。 它完美解决了 MT4 原生十字光标无法直接计算金额的痛点，旨在通过流畅的交互体验，大幅提升您的复盘与交易计划效率。
【核心功能】 本工具允许您以“所见即所得”的方式，在图表上交互式测量任意两点间的距离，并基于您设定的手数，即时显示该段距离在当前账户币种下的潜在盈亏价值（或风险金额）。
【主要特点】
-
智能交互 (Smart Interaction)：告别繁琐的菜单，只需按住键盘 [Ctrl] 键 + 鼠标左键拖拽，即可激活测量。
-
即时数据 (Instant Data)：在拖拽过程中，实时显示点数 (Points) 以及对应的账户货币价值 (Value)。
-
全品种支持 (Universal Support)：内置智能算法，完美支持黄金 (XAUUSD)、原油、股指及所有外汇货币对，无需手动配置合约参数。
-
图表整洁 (Clean Interface)：测量结束后松开鼠标，测量线与数据标签自动消失，保持盘面清爽，不留痕迹。
【使用方法】
- 激活光标：先点击 MT4 工具栏上的 十字光标 (Crosshair) 图标，或者按键盘快捷键 Ctrl + F。【提示：您也可以点击一下图表窗口确保其处于活动状态，或直接点击鼠标中键（滚轮）快速切换到十字光标。】
- 锁定起点：将十字光标移动到您想要开始测算的价位。
- 组合操作：左手按住键盘上的 Ctrl 键不放，右手按下并按住 鼠标左键 进行拖拽。
- 读取结果：在拖拽过程中，鼠标旁边的黑色面板会实时显示当前的手数、点数 (Points) 以及折算后的盈亏金额 (Money)。
- 自动清理：当您松开鼠标左键时，测距线条和数据面板会自动消失，不会在图表上留下任何垃圾对象。