KT 快速风控计算器 (KT Quick Risk Calculator) 是一款专为 MetaTrader 4 打造的专业级辅助工具。 它完美解决了 MT4 原生十字光标无法直接计算金额的痛点，旨在通过流畅的交互体验，大幅提升您的复盘与交易计划效率。

【核心功能】 本工具允许您以“所见即所得”的方式，在图表上交互式测量任意两点间的距离，并基于您设定的手数，即时显示该段距离在当前账户币种下的潜在盈亏价值（或风险金额）。

【主要特点】

智能交互 (Smart Interaction)：告别繁琐的菜单，只需按住键盘 [Ctrl] 键 + 鼠标左键拖拽，即可激活测量。 即时数据 (Instant Data)：在拖拽过程中，实时显示点数 (Points) 以及对应的账户货币价值 (Value)。 全品种支持 (Universal Support)：内置智能算法，完美支持黄金 (XAUUSD)、原油、股指及所有外汇货币对，无需手动配置合约参数。 图表整洁 (Clean Interface)：测量结束后松开鼠标，测量线与数据标签自动消失，保持盘面清爽，不留痕迹。

【使用方法】