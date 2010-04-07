Propecto

Propecto - EA Profesional Smart Money Concepts para Prop Firm Challenges.

Propecto es un asesor de trading profesional diseñado específicamente para los traders que superan los Prop Firm Challenges. El EA utiliza la metodología Smart Money Concepts (SMC) para encontrar puntos de entrada de alta probabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Tres modos de trading:

  • Fase 1 - modo agresivo para la primera fase del reto (objetivo 8%).
  • Fase 2 - modo moderado para la segunda fase (objetivo 5%)
  • Financiado - modo conservador para las cuentas financiadas.

Stop automático en el objetivo - el EA detiene la negociación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo de beneficio

✅ Protección contra Drawdown incorporada:

  • Control de Drawdown diario (5%)
  • Control de reducción total (10%)
  • Pausa después de pérdidas consecutivas

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

El EA analiza el mercado basándose en conceptos de trading institucional:

  • Estructura del mercado (BOS/CHoCH) - identificación de tendencias en el marco temporal H1.
  • Bloques de órdenes - zonas de interés institucional con calificación de fortaleza (1-5)
  • Fair Value Gaps (FVG) - desequilibrios de precios para entradas precisas
  • Zonas de liqu idez - barridos de liquidez antes de los retrocesos
  • Puntuación de calidad de la señal (1-10) - entrada sólo en configuraciones de alta calidad

GESTIÓN DE POSICIONES

  • Punto de equilibrio automático
  • Cierre parcial del 50% en el objetivo intermedio
  • Trailing stop para proteger los beneficios
  • Relación riesgo/recompensa 1:3

⚙️ RECOMENDACIONES

  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD
  • Marco temporal: M15 (análisis de estructura en H1)
  • Depósito mínimo: $10,000 (estándar para Prop Challenge)
  • Tipo de cuenta: Cobertura

⚠️ IMPORTANTE

  • Se recomienda desactivar el EA 15-30 minutos antes y después de las principales noticias (NFP, FOMC, IPC).
  • Pruébelo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
  • Operar en los mercados financieros implica un riesgo

💬 SOPORTE

Después de la compra, envíeme un mensaje privado o correo electrónico alexandrhellicare@gmail.com para recibir:

  • Manual de instalación
  • Configuración recomendada
  • Respuestas a sus preguntas
