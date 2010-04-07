Propecto - EA Profesional Smart Money Concepts para Prop Firm Challenges.

Propecto es un asesor de trading profesional diseñado específicamente para los traders que superan los Prop Firm Challenges. El EA utiliza la metodología Smart Money Concepts (SMC) para encontrar puntos de entrada de alta probabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Tres modos de trading:

Fase 1 - modo agresivo para la primera fase del reto (objetivo 8%).

- modo agresivo para la primera fase del reto (objetivo 8%). Fase 2 - modo moderado para la segunda fase (objetivo 5%)

- modo moderado para la segunda fase (objetivo 5%) Financiado - modo conservador para las cuentas financiadas.

✅Stop automático en el objetivo - el EA detiene la negociación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo de beneficio

✅ Protección contra Drawdown incorporada:

Control de Drawdown diario (5%)

Control de reducción total (10%)

Pausa después de pérdidas consecutivas

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

El EA analiza el mercado basándose en conceptos de trading institucional:

Estructura del mercado (BOS/CHoCH) - identificación de tendencias en el marco temporal H1.

- identificación de tendencias en el marco temporal H1. Bloques de órdenes - zonas de interés institucional con calificación de fortaleza (1-5)

- zonas de interés institucional con calificación de fortaleza (1-5) Fair Value Gaps (FVG) - desequilibrios de precios para entradas precisas

- desequilibrios de precios para entradas precisas Zonas de liquidez - barridos de liquidez antes de los retrocesos

idez - barridos de liquidez antes de los retrocesos Puntuación de calidad de la señal (1-10) - entrada sólo en configuraciones de alta calidad

GESTIÓN DE POSICIONES

Punto de equilibrio automático

Cierre parcial del 50% en el objetivo intermedio

Trailing stop para proteger los beneficios

Relación riesgo/recompensa 1:3

⚙️ RECOMENDACIONES

Símbolos: EURUSD, GBPUSD

EURUSD, GBPUSD Marco temporal: M15 (análisis de estructura en H1)

M15 (análisis de estructura en H1) Depósito mínimo: $10,000 (estándar para Prop Challenge)

$10,000 (estándar para Prop Challenge) Tipo de cuenta: Cobertura

⚠️ IMPORTANTE

Se recomienda desactivar el EA 15-30 minutos antes y después de las principales noticias (NFP, FOMC, IPC).

Pruébelo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Operar en los mercados financieros implica un riesgo

💬 SOPORTE

Después de la compra, envíeme un mensaje privado o correo electrónico alexandrhellicare@gmail.com para recibir: