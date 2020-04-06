🛡️Advanced Sistema de Negociación Multicapa con Ajustes de Trailing SAR Precisos y Trailing Stop Loss Ajustado a la Volatilidad Avanzado (AVAT SL) con Líneas de Soporte y Resistencia Dinámicas.





- Para los Expertos, automatice completamente su estilo de trading. Se acabaron las noches en vela y los estresantes clics retardados para responder a los movimientos repentinos del mercado y a la volatilidad.

- Para los novatos, proteja sus operaciones de la imprevisibilidad y volatilidad del mercado con estrategias de negociación expertas totalmente automatizadas y gestión automatizada. Configure cada ajuste con precisión según su estilo de negociación y el símbolo gráfico que elija.

- Este EA detecta automáticamente el símbolo del gráfico y el cálculo del tamaño del pip del broker para sus parámetros del sistema Advanced Volatility Trailing SAR. (ej. XAUUSD, EUR/USD)

- Proteja sus operaciones con operaciones automatizadas por capas, SL/TP, operaciones inversas y SL de arrastre avanzado mediante SAR parabólico.

- Eleve sus operaciones con SwingMaster EA: Estratifica automáticamente órdenes pendientes con TP/SL en sus operaciones, añade trailing stops SAR inteligentes a todas las órdenes, incluida su operación original, e incluye una sólida gestión de riesgos para obtener resultados profesionales en todos los símbolos.





*Todos los demás parámetros deben ser revisados y probados.





Precio - Precio introductorio de 30 $. Precio objetivo - 500 $.







📈 Desbloquear Smarter Trading con Layer Guardian EA





Imagine un Asesor Experto que vigila sus operaciones manuales o automatizadas como un halcón, luego añade estratégicamente órdenes pendientes en capas para amplificar las oportunidades o abrir operaciones inversas para cubrir la exposición al riesgo, todo mientras protege sus ganancias con trailing stops SAR parabólicos avanzados. SwingMaster EA hace exactamente eso, diseñado para los comerciantes serios que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en MetaTrader 5.





Construido por experimentados desarrolladores MQL5, este EA se ejecuta en un solo gráfico, pero supervisa todos los símbolos, asegurando una perfecta integración en su estrategia. Si usted está siguiendo la tendencia, rompiendo, o la gestión de una cartera de múltiples símbolos, Layer Guardian convierte sus operaciones principales en un sistema fortificado con el mínimo esfuerzo.









Características principales que lo distinguen





- Supervisión inteligente de operaciones: Detecta operaciones originales (manuales o filtradas por comentario/número mágico) en tiempo real, excluyendo las propias para un funcionamiento limpio.

- Estratificación dinámica: Abre de 1 a 6 órdenes limitadas pendientes a distancias configurables (desde entrada o SL), con opciones de tamaño de lote: igualar original, multiplicar o en función del riesgo (% del saldo). Incluye llenado automático de posiciones y seguimiento histórico persistente para evitar duplicados.

- Seguimiento SAR avanzado: Ajustes SAR independientes para operaciones originales, por capas e inversas con plazos personalizables (de 1min a 1hr), distancias, detección de giro y confirmación de tendencia, aplicados individualmente para una protección óptima.

- Controles de riesgo sólidos: Ajustes de punto de equilibrio independientes para capas, inversiones y operaciones originales con precios de compensación basados en dólares, cierres de beneficios de grupo, límites de reducción (% o importe fijo) y movimientos de SL a la entrada en el primer TP alcanzado. Eliminación inteligente de capas pendientes en BE original o SL en beneficios.

- Gestión Pro-Level: Cierra/elimina capas en TP/ganancia original, maneja grupos multisímbolo eficientemente, y registra todo para transparencia. Incluye el relleno automático de las posiciones que faltan al reiniciar.









🔄 Sistema inteligente de trading inverso para cobertura automática.





- Operaciones inversas retardadas: Programe operaciones inversas para que se abran tras retrasos configurables (de 1seg a 8hr) una vez detectada una operación original, evitando la cobertura inmediata y dejando que se desarrolle la acción del precio.

- Gestión individual de SAR: Cada operación inversa (1-6 como máximo) utiliza su propio marco temporal de SAR, ajustes de distancia, detección de giro y confirmación de tendencia para trailing stops precisos y personalizados. Comunicación optimizada con el servidor con intervalos de actualización configurables.

- Tamaño de lote flexible: Iguale el tamaño del lote original, aplique multiplicadores o utilice un tamaño basado en el riesgo (% del saldo) para las operaciones inversas.

- Prevención inteligente de duplicados: Evita la creación de nuevas operaciones inversas si ya existen, garantizando un funcionamiento limpio incluso después de reiniciar el EA. Seguimiento persistente del historial para un recuento máximo.

- Lógica de SL basada en beneficios: Todos los trailing stops SAR (capas, operaciones inversas, operaciones originales) sólo se actualizan cuando son rentables.









📊 Sistema de arrastre ajustado a la volatilidad para una gestión dinámica del riesgo.





- Detección de volatilidad basada en ATR: Utiliza el Average True Range (ATR) con periodo configurable para medir la volatilidad del mercado en tiempo real.

- Ajuste dinámico de la distancia: Ajusta automáticamente las distancias de stop-loss en función de los niveles de volatilidad actuales: stops más ajustados en volatilidad alta, stops estándar en volatilidad baja.

- Filtrado de dirección SAR: Filtrado de dirección SAR sutil para un seguimiento óptimo (M5).

- Escala exponencial: Utiliza el escalado exponencial en periodos de alta volatilidad para ofrecer una protección agresiva durante las turbulencias del mercado.

- Modos de funcionamiento duales: La alta volatilidad se ejecuta por tick con distancias ajustadas, la baja volatilidad se ejecuta en intervalos configurables con distancias base.

- Sistema de umbral inteligente: El umbral de volatilidad configurable determina cuándo cambiar entre los modos de alta y baja volatilidad.

- Integración de lotes: Se integra perfectamente con el sistema de modificación por lotes existente para una comunicación eficiente con el servidor.

- Ajuste de sensibilidad: El periodo ATR configurable ajusta los cálculos AVAT.





*Utilice esta función sólo cuando prevea una oscilación del mercado, ya que ajustará el SL para todas las operaciones en la dirección de tendencia del SAR M5, incluso el SL para las operaciones actualmente en pérdidas.

*El SL base está desactivado por defecto, activándose el SL sólo durante la volatilidad de alto volumen. Esta configuración le permite mantener ajustes de SL de SAR más relajados en condiciones normales, evitando cierres prematuros.









⌚ Visualización de S&R en tiempo real y multitrama





- Cuadrícula de S&R en vivo: Vea al instante 1-6 pares de niveles de soporte y resistencia en todos los marcos temporales (M30 a 1W) directamente en su gráfico, actualizados en tiempo real.

- Detección inteligente de niveles: Calcula y traza automáticamente zonas de precios clave utilizando el método de cálculo de Raymond Cloudy Day.

- Claridad codificada por colores: Colores personalizables para las líneas de soporte y resistencia.

- Etiquetas de marco temporal: Cada línea está etiquetada con su marco temporal de origen (por ejemplo, H4, D1) para un contexto instantáneo.

- Totalmente configurable: Elija el número de pares S&R (1-6).





*Perfecto para el análisis multi-timeframe, el comercio de confluencia, y la planificación precisa de entrada / salida, todo ello sin salir de su gráfico o dibujo manual.









🎛️ Fácil personalización





Los parámetros están agrupados de forma lógica para una configuración rápida:

- Filtrado: Sólo operaciones manuales, todas excepto EA, o comentarios/números mágicos específicos. (El comentario anula el número mágico.

- Capas: Establezca capas, distancias (pips), SL/TP (si anula), lógica de lote, ajustes de punto de equilibrio, ajustes de arrastre de SAR separados y alcance de seguimiento del historial.

- Operaciones inversas: Configure el tiempo de retardo, los plazos individuales del SAR, el tamaño del lote, los ajustes del punto de equilibrio, los ajustes de distancia y el alcance del seguimiento del historial.

- Gestión: Active el punto de equilibrio para las operaciones originales, los cierres de beneficios, las salvaguardas de reducción y el seguimiento del SAR para las operaciones originales.

- Seguimiento de la volatilidad: Configure el periodo ATR, los factores de ajuste, los múltiplos de distancia, los umbrales y las opciones de escalado para la gestión dinámica del riesgo.

- Los valores por defecto son adecuados para principiantes, pero los profesionales pueden ajustarlos para estilos agresivos o conservadores.





🤖 S wing Trading automatizado con reconocimiento de volatilidad

SwingMaster EA revoluciona el swing trading aprovechando los cruces de Volatility-Adjusted Trailing Stop (VAT SL), mejorados con filtros de tendencia y soporte/resistencia para entradas precisas.





- Utiliza el marco temporal M5 para determinar la dirección de la tendencia.

- Activa la apertura de operaciones cuando el precio cruza el VAT SL en contra de la tendencia dominante.

- Requiere un 25% de proximidad a los niveles de soporte/resistencia mapeados antes de la entrada para mayor confirmación.

- Utiliza una cartografía de soportes/resistencias basada en el marco temporal para una detección sólida de los niveles.

- Ajusta automáticamente el soporte/resistencia al marco temporal del gráfico.

- Tamaño de lote flexible: Elija lotes fijos o un tamaño basado en el riesgo (% del saldo).

- Límite de operaciones: 2 operaciones abiertas por defecto para una exposición controlada.

- Punto de equilibrio configurable: Personalice los niveles de equilibrio para asegurar los beneficios.

- Horas de bloqueo: Establezca retrasos para posponer la activación de VAT SL, alineándose con su estrategia.

- Funciona con sus ajustes de umbral y periodo ATR de volatilidad.





*Monitoree todas las operaciones automáticas bajo su propio riesgo. Esta es una herramienta de auto-negociación altamente personalizable que funciona en múltiples marcos de tiempo, no ofrece beneficios garantizados y consistentes ya que la volatilidad cambia cada mes, que es la variable dominante para la auto-negociación. Utilícelo junto con otros indicadores y análisis de mercado para una gestión completa de las operaciones. Realice pruebas exhaustivas con MT5 Strategy Tester para optimizar la configuración y evaluar el rendimiento antes de operar en vivo.

*Perfecto para usuarios avanzados que disfrutan ajustando y probando.

*La captura de pantalla de la prueba retrospectiva es un ejemplo de un periodo ATR y un umbral de volatilidad configurados con precisión con un marco temporal correspondiente (M5) (agosto - octubre de 2025).

*No está pensado para uso pasivo.







📈 Por qué gusta a los operadores





- Eficiencia: Código optimizado para memoria con cero errores, se ejecuta sin problemas en cualquier VPS.

- Versatilidad: Funciona en CUALQUIER marco de tiempo y Compatible con todos los principales pares/símbolos.

- Orientado a resultados: Mejora las estrategias mediante la superposición de oportunidades y la protección frente a las caídas gracias a la operativa inversa inteligente y al seguimiento ajustado a la volatilidad.

- Interfaz de usuario interactiva: Totalmente funcional con controles de botón en tiempo real para el punto de equilibrio, el arrastre de SAR, la actualización de SAR en tiempo real (RTS) y el arrastre de volatilidad con toma de beneficios (✅). Presenta una interfaz visualmente agradable con un temporizador de cuenta atrás en tiempo real para las operaciones inversas.

- Centrado en el usuario: Registros claros, sin sobrecarga, sólo una potente automatización con protección avanzada de beneficios.

- Requisitos del sistema: MT5, $100+ balance (recomendado), VPS para uso 24/7.





Consejo profesional: Personalice cada ajuste a su estilo de trading y aversión al riesgo. Layer Guardian EA es su mejor aliado de comercio con capacidades avanzadas de comercio inverso.









⚙️ Parámetros de optimización del servidor:

Filtrado inteligente para evitar comprobaciones innecesarias.

Almacenamiento local en caché de los datos de posición y orden.

Intervalos de actualización configurables.

Función OnTick() optimizada.

Gestión de errores con enfriamiento automático.

Intervalo de actualización SAR: 55 segundos - Predeterminado.

Intervalo de comprobación de posición: 1 segundo - Predeterminado.

Intervalo de comprobación de órdenes: 1 segundo - Por defecto.

Modo Lote: Activado.

SAR virtual: Activado.





Después de la compra, si necesita una guía de los parámetros de entrada o valores ajustados para el sistema AVAT SL para su par de trading, o una explicación para cualquier otro parámetro, no dude en enviarme un mensaje privado.





🚀 F utura actualización:

Detectará sin problemas el símbolo de su gráfico (por ejemplo, XAUUSD, EUR/USD) y calibrará de forma inteligente los parámetros del Advanced Volatility-Adjusted Trailing Stop Loss (AVAT SL) para ese par de operaciones o materia prima específicos, garantizando precisión y adaptabilidad a la medida de las condiciones del mercado.

Esta actualización promete elevar su experiencia de negociación mediante el ajuste fino automático de los parámetros de volatilidad, ofreciendo una protección y un rendimiento optimizados sin necesidad de ajustes manuales. Permanezca atento a esta práctica actualización.





¿Listo para proteger y automatizar su estrategia de gestión de trading? Pruebe SwingMaster EA hoy mismo.