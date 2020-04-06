SwingMaster EA

🛡️Advanced Sistema de Negociación Multicapa con Ajustes de Trailing SAR Precisos y Trailing Stop Loss Ajustado a la Volatilidad Avanzado (AVAT SL) con Líneas de Soporte y Resistencia Dinámicas.


- Para los Expertos, automatice completamente su estilo de trading. Se acabaron las noches en vela y los estresantes clics retardados para responder a los movimientos repentinos del mercado y a la volatilidad.

- Para los novatos, proteja sus operaciones de la imprevisibilidad y volatilidad del mercado con estrategias de negociación expertas totalmente automatizadas y gestión automatizada. Configure cada ajuste con precisión según su estilo de negociación y el símbolo gráfico que elija.

- Este EA detecta automáticamente el símbolo del gráfico y el cálculo del tamaño del pip del broker para sus parámetros del sistema Advanced Volatility Trailing SAR. (ej. XAUUSD, EUR/USD)

- Proteja sus operaciones con operaciones automatizadas por capas, SL/TP, operaciones inversas y SL de arrastre avanzado mediante SAR parabólico.

- Eleve sus operaciones con SwingMaster EA: Estratifica automáticamente órdenes pendientes con TP/SL en sus operaciones, añade trailing stops SAR inteligentes a todas las órdenes, incluida su operación original, e incluye una sólida gestión de riesgos para obtener resultados profesionales en todos los símbolos.


*Todos los demás parámetros deben ser revisados y probados.


Precio - Precio introductorio de 30 $. Precio objetivo - 500 $.


📈 Desbloquear Smarter Trading con Layer Guardian EA


Imagine un Asesor Experto que vigila sus operaciones manuales o automatizadas como un halcón, luego añade estratégicamente órdenes pendientes en capas para amplificar las oportunidades o abrir operaciones inversas para cubrir la exposición al riesgo, todo mientras protege sus ganancias con trailing stops SAR parabólicos avanzados. SwingMaster EA hace exactamente eso, diseñado para los comerciantes serios que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en MetaTrader 5.


Construido por experimentados desarrolladores MQL5, este EA se ejecuta en un solo gráfico, pero supervisa todos los símbolos, asegurando una perfecta integración en su estrategia. Si usted está siguiendo la tendencia, rompiendo, o la gestión de una cartera de múltiples símbolos, Layer Guardian convierte sus operaciones principales en un sistema fortificado con el mínimo esfuerzo.



Características principales que lo distinguen


- Supervisión inteligente de operaciones: Detecta operaciones originales (manuales o filtradas por comentario/número mágico) en tiempo real, excluyendo las propias para un funcionamiento limpio.

- Estratificación dinámica: Abre de 1 a 6 órdenes limitadas pendientes a distancias configurables (desde entrada o SL), con opciones de tamaño de lote: igualar original, multiplicar o en función del riesgo (% del saldo). Incluye llenado automático de posiciones y seguimiento histórico persistente para evitar duplicados.

- Seguimiento SAR avanzado: Ajustes SAR independientes para operaciones originales, por capas e inversas con plazos personalizables (de 1min a 1hr), distancias, detección de giro y confirmación de tendencia, aplicados individualmente para una protección óptima.

- Controles de riesgo sólidos: Ajustes de punto de equilibrio independientes para capas, inversiones y operaciones originales con precios de compensación basados en dólares, cierres de beneficios de grupo, límites de reducción (% o importe fijo) y movimientos de SL a la entrada en el primer TP alcanzado. Eliminación inteligente de capas pendientes en BE original o SL en beneficios.

- Gestión Pro-Level: Cierra/elimina capas en TP/ganancia original, maneja grupos multisímbolo eficientemente, y registra todo para transparencia. Incluye el relleno automático de las posiciones que faltan al reiniciar.



🔄 Sistema inteligente de trading inverso para cobertura automática.


- Operaciones inversas retardadas: Programe operaciones inversas para que se abran tras retrasos configurables (de 1seg a 8hr) una vez detectada una operación original, evitando la cobertura inmediata y dejando que se desarrolle la acción del precio.

- Gestión individual de SAR: Cada operación inversa (1-6 como máximo) utiliza su propio marco temporal de SAR, ajustes de distancia, detección de giro y confirmación de tendencia para trailing stops precisos y personalizados. Comunicación optimizada con el servidor con intervalos de actualización configurables.

- Tamaño de lote flexible: Iguale el tamaño del lote original, aplique multiplicadores o utilice un tamaño basado en el riesgo (% del saldo) para las operaciones inversas.

- Prevención inteligente de duplicados: Evita la creación de nuevas operaciones inversas si ya existen, garantizando un funcionamiento limpio incluso después de reiniciar el EA. Seguimiento persistente del historial para un recuento máximo.

- Lógica de SL basada en beneficios: Todos los trailing stops SAR (capas, operaciones inversas, operaciones originales) sólo se actualizan cuando son rentables.



📊 Sistema de arrastre ajustado a la volatilidad para una gestión dinámica del riesgo.


- Detección de volatilidad basada en ATR: Utiliza el Average True Range (ATR) con periodo configurable para medir la volatilidad del mercado en tiempo real.

- Ajuste dinámico de la distancia: Ajusta automáticamente las distancias de stop-loss en función de los niveles de volatilidad actuales: stops más ajustados en volatilidad alta, stops estándar en volatilidad baja.

- Filtrado de dirección SAR: Filtrado de dirección SAR sutil para un seguimiento óptimo (M5).

- Escala exponencial: Utiliza el escalado exponencial en periodos de alta volatilidad para ofrecer una protección agresiva durante las turbulencias del mercado.

- Modos de funcionamiento duales: La alta volatilidad se ejecuta por tick con distancias ajustadas, la baja volatilidad se ejecuta en intervalos configurables con distancias base.

- Sistema de umbral inteligente: El umbral de volatilidad configurable determina cuándo cambiar entre los modos de alta y baja volatilidad.

- Integración de lotes: Se integra perfectamente con el sistema de modificación por lotes existente para una comunicación eficiente con el servidor.

- Ajuste de sensibilidad: El periodo ATR configurable ajusta los cálculos AVAT.


*Utilice esta función sólo cuando prevea una oscilación del mercado, ya que ajustará el SL para todas las operaciones en la dirección de tendencia del SAR M5, incluso el SL para las operaciones actualmente en pérdidas.
*El SL base está desactivado por defecto, activándose el SL sólo durante la volatilidad de alto volumen. Esta configuración le permite mantener ajustes de SL de SAR más relajados en condiciones normales, evitando cierres prematuros.



Visualización de S&R en tiempo real y multitrama


- Cuadrícula de S&R en vivo: Vea al instante 1-6 pares de niveles de soporte y resistencia en todos los marcos temporales (M30 a 1W) directamente en su gráfico, actualizados en tiempo real.

- Detección inteligente de niveles: Calcula y traza automáticamente zonas de precios clave utilizando el método de cálculo de Raymond Cloudy Day.

- Claridad codificada por colores: Colores personalizables para las líneas de soporte y resistencia.

- Etiquetas de marco temporal: Cada línea está etiquetada con su marco temporal de origen (por ejemplo, H4, D1) para un contexto instantáneo.

- Totalmente configurable: Elija el número de pares S&R (1-6).


*Perfecto para el análisis multi-timeframe, el comercio de confluencia, y la planificación precisa de entrada / salida, todo ello sin salir de su gráfico o dibujo manual.



🎛️ Fácil personalización


Los parámetros están agrupados de forma lógica para una configuración rápida:

- Filtrado: Sólo operaciones manuales, todas excepto EA, o comentarios/números mágicos específicos. (El comentario anula el número mágico.

- Capas: Establezca capas, distancias (pips), SL/TP (si anula), lógica de lote, ajustes de punto de equilibrio, ajustes de arrastre de SAR separados y alcance de seguimiento del historial.

- Operaciones inversas: Configure el tiempo de retardo, los plazos individuales del SAR, el tamaño del lote, los ajustes del punto de equilibrio, los ajustes de distancia y el alcance del seguimiento del historial.

- Gestión: Active el punto de equilibrio para las operaciones originales, los cierres de beneficios, las salvaguardas de reducción y el seguimiento del SAR para las operaciones originales.

- Seguimiento de la volatilidad: Configure el periodo ATR, los factores de ajuste, los múltiplos de distancia, los umbrales y las opciones de escalado para la gestión dinámica del riesgo.

- Los valores por defecto son adecuados para principiantes, pero los profesionales pueden ajustarlos para estilos agresivos o conservadores.


🤖 S wing Trading automatizado con reconocimiento de volatilidad

SwingMaster EA revoluciona el swing trading aprovechando los cruces de Volatility-Adjusted Trailing Stop (VAT SL), mejorados con filtros de tendencia y soporte/resistencia para entradas precisas.


- Utiliza el marco temporal M5 para determinar la dirección de la tendencia.

- Activa la apertura de operaciones cuando el precio cruza el VAT SL en contra de la tendencia dominante.

- Requiere un 25% de proximidad a los niveles de soporte/resistencia mapeados antes de la entrada para mayor confirmación.

- Utiliza una cartografía de soportes/resistencias basada en el marco temporal para una detección sólida de los niveles.

- Ajusta automáticamente el soporte/resistencia al marco temporal del gráfico.

- Tamaño de lote flexible: Elija lotes fijos o un tamaño basado en el riesgo (% del saldo).

- Límite de operaciones: 2 operaciones abiertas por defecto para una exposición controlada.

- Punto de equilibrio configurable: Personalice los niveles de equilibrio para asegurar los beneficios.

- Horas de bloqueo: Establezca retrasos para posponer la activación de VAT SL, alineándose con su estrategia.

- Funciona con sus ajustes de umbral y periodo ATR de volatilidad.


*Monitoree todas las operaciones automáticas bajo su propio riesgo. Esta es una herramienta de auto-negociación altamente personalizable que funciona en múltiples marcos de tiempo, no ofrece beneficios garantizados y consistentes ya que la volatilidad cambia cada mes, que es la variable dominante para la auto-negociación. Utilícelo junto con otros indicadores y análisis de mercado para una gestión completa de las operaciones. Realice pruebas exhaustivas con MT5 Strategy Tester para optimizar la configuración y evaluar el rendimiento antes de operar en vivo.
*Perfecto para usuarios avanzados que disfrutan ajustando y probando.

*La captura de pantalla de la prueba retrospectiva es un ejemplo de un periodo ATR y un umbral de volatilidad configurados con precisión con un marco temporal correspondiente (M5) (agosto - octubre de 2025).

*No está pensado para uso pasivo.


📈 Por qué gusta a los operadores


- Eficiencia: Código optimizado para memoria con cero errores, se ejecuta sin problemas en cualquier VPS.

- Versatilidad: Funciona en CUALQUIER marco de tiempo y Compatible con todos los principales pares/símbolos.

- Orientado a resultados: Mejora las estrategias mediante la superposición de oportunidades y la protección frente a las caídas gracias a la operativa inversa inteligente y al seguimiento ajustado a la volatilidad.

- Interfaz de usuario interactiva: Totalmente funcional con controles de botón en tiempo real para el punto de equilibrio, el arrastre de SAR, la actualización de SAR en tiempo real (RTS) y el arrastre de volatilidad con toma de beneficios (✅). Presenta una interfaz visualmente agradable con un temporizador de cuenta atrás en tiempo real para las operaciones inversas.

- Centrado en el usuario: Registros claros, sin sobrecarga, sólo una potente automatización con protección avanzada de beneficios.

- Requisitos del sistema: MT5, $100+ balance (recomendado), VPS para uso 24/7.


Consejo profesional: Personalice cada ajuste a su estilo de trading y aversión al riesgo. Layer Guardian EA es su mejor aliado de comercio con capacidades avanzadas de comercio inverso.



⚙️ Parámetros de optimización del servidor:

Filtrado inteligente para evitar comprobaciones innecesarias.

Almacenamiento local en caché de los datos de posición y orden.

Intervalos de actualización configurables.

Función OnTick() optimizada.

Gestión de errores con enfriamiento automático.

Intervalo de actualización SAR: 55 segundos - Predeterminado.

Intervalo de comprobación de posición: 1 segundo - Predeterminado.

Intervalo de comprobación de órdenes: 1 segundo - Por defecto.

Modo Lote: Activado.

SAR virtual: Activado.


Después de la compra, si necesita una guía de los parámetros de entrada o valores ajustados para el sistema AVAT SL para su par de trading, o una explicación para cualquier otro parámetro, no dude en enviarme un mensaje privado.


🚀 F utura actualización:

Detectará sin problemas el símbolo de su gráfico (por ejemplo, XAUUSD, EUR/USD) y calibrará de forma inteligente los parámetros del Advanced Volatility-Adjusted Trailing Stop Loss (AVAT SL) para ese par de operaciones o materia prima específicos, garantizando precisión y adaptabilidad a la medida de las condiciones del mercado.

Esta actualización promete elevar su experiencia de negociación mediante el ajuste fino automático de los parámetros de volatilidad, ofreciendo una protección y un rendimiento optimizados sin necesidad de ajustes manuales. Permanezca atento a esta práctica actualización.


¿Listo para proteger y automatizar su estrategia de gestión de trading? Pruebe SwingMaster EA hoy mismo.

Productos recomendados
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Tensline
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Asesores Expertos
VR Smart Grid es un asesor comercial completo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, desarrollado sobre la base de la estrategia clásica de operaciones de cuadrícula. El robot abre posiciones de forma independiente, las gestiona y las cierra en partes, creando una cuadrícula de órdenes eficiente que se adapta a los cambios del mercado. Durante 15 años de desarrollo, el asesor ha pasado por miles de variaciones y pruebas — es el resultado de una mejora sistemática en cuentas reales y de demostración.
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Crash Master EA
Samuel Masumbuko Aganze
Asesores Expertos
¡Presentamos Crash Master EA , el revolucionario asesor experto MQL5 que transforma la forma de operar con el prestigioso par Crash 1000! Desarrollado por un equipo de traders con experiencia en el trading. Crash Master EA se distingue de otros asesores expertos por su notable enfoque en el manejo de las operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, Crash Master utiliza una sofisticada técnica para gest
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Asesores Expertos
MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6 - Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro). - Diseñado para el trading M15 El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias. La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustab
FREE
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Asesores Expertos
Yen Master es un Asesor Experto potente y rentable que utiliza una combinación de técnicas para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Ha sido probado utilizando datos de alta precisión y optimizado para operaciones de bajo riesgo. Estas son algunas de las características y resultados de Yen Master: Alto rendimiento : Yen Master tiene un rendimiento muy alto. El Asesor Experto puede hacer crecer una cuenta pequeña de $200 a $248,000, o una cuenta más grande de
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario