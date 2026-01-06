Xauusd capital protected

🔥 XAUUSD PRO – EA con Protección de Capital

XAUUSD PRO es un Expert Advisor profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (oro).

Está enfocado en entradas tipo sniper de alta probabilidad tras retrocesos controlados, combinando análisis multi-temporal (MSNR), volatilidad (ATR), confirmación de volumen real y sesiones óptimas de mercado.

Este EA está pensado para traders que priorizan la consistencia, la protección del capital y el crecimiento disciplinado, no sistemas agresivos o de apuesta.

⭐ Características Principales

✔ Diseñado exclusivamente para XAUUSD (oro)

✔ Estrategia sniper de continuación tras retroceso

✔ Análisis multi-temporal (H1 / M15 / M5)

✔ Filtro de volatilidad por ATR

✔ Confirmación de volumen real

✔ Opera solo en sesiones Tokio y New York

✔ Stop Loss estructural (no técnico ni ajustado)

✔ Take Profit rápido para reducir exposición

✔ Kill Switch automático al duplicar la cuenta (+100%)

🛡️ Sistema de Protección de Capital

XAUUSD PRO incorpora un sistema de gestión por ciclos:

🔒 Cuando la cuenta alcanza un +100 % de crecimiento,

el EA bloquea automáticamente nuevas entradas, permitiendo al trader retirar beneficios y comenzar un nuevo ciclo.

Esto evita devolver ganancias durante fases desfavorables del mercado.

⚙️ Configuración Recomendada

Símbolo: XAUUSD

Temporalidad: M5

Capital mínimo recomendado: $1,000

Apalancamiento: 1:100 o superior

Riesgo: Moderado

🎯 ¿Para Quién es Este EA?

✔ Traders que buscan consistencia a largo plazo

✔ Cuentas que requieren protección del capital

✔ Usuarios que entienden el riesgo del trading

✔ Traders que prefieren disciplina antes que sobre apalancamiento

❌ ¿Para Quién NO es?

❌ Traders de martingala o grid

❌ Usuarios que buscan beneficios garantizados

❌ Sistemas de alta frecuencia sin control de riesgo

❌ Personas que no respetan la gestión de capital

⚠️ Advertencia de Riesgo

El trading implica riesgo.

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Este EA no opera todos los días y puede experimentar drawdowns.